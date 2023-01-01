Частотний перетворювач VACON NXL: принципи роботи та застосування.*





Особливості та переваги серії

Привід загального призначення відрізняє:



концепція модульності;

різноманітні вбудовані функції;

високий рівень продуктивності;

наявність 3-х блоків керування;

легкість встановлення та програмування;

2 способи охолодження силових блоків;

низький рівень шуму перетворювача під час роботи та електродвигуна;

можливість встановлення 5 різних плат введення/виводу;

прості у монтажі комплекти модернізації.

Ще одна особливість перетворювача - це знімна панель з рідкокристалічним дисплеєм та кнопками управління. Панель необхідна для обміну інформацією з пристроєм, моніторингу показників системи та програмування. Але вона має один недолік – відсутність можливості зберігати інформацію.



Також керувати частотником можна дистанційно, тому моделі цієї лінійки використовують і в диспетчерському варіанті.



Технічна характеристика

Малогабаритні перетворювачі мають такі параметри:



діапазон потужності – від 250 Вт до 30 кВт;

кількість фаз – 3;

мінімальна напруга живлення – 380 В;

максимальна напруга живлення – 500 В;

номінальний струм – 3,3 А;

тип корпусу – MF4;

розміри ШхВхГ – 128x29 x190 мм

ступінь захисту корпусу – IP21;

вихідна частота – 0-320 Гц;

вхідний фільтр – A1 (C2);

тип дроселя – AC вбудований;

максимальна довжина екранованого/неекранованого кабелю – 30/30 м.

Значна довжина кабелю дозволяє розміщувати пристрій на відстані від двигуна, що зручно, якщо не вистачає місця або навколишні умови можуть порушити точність роботи приладу.





Галузь застосування

Інвертори серії Vacon NXL призначені для інверсії змінного струму. Завдяки тому, що вони регулюють зміни напрямку струму, їх застосовують у техносхемах з моторами на постійних магнітах та асинхронними двигунами. Частотники цієї лінійки використовуються для управління:



насосами;

вентиляторами;

шнеками, екструдерами;

компресорами;

конвеєрами;

підйомниками, у тому числі вантажопідйомними механізмами.

Багатофункціональний перетворювач Vacon NXL широко затребуваний як у народному господарстві, так і на промислових підприємствах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Компанія Danfoss, яка є світовим лідером у сфері контрольно-вимірювальної техніки, випускала Vacon NXL – класичний інвертор або перетворювач частоти. Югов-Проект пропонує різні моделі подібних універсальних приводів, що мають широкий діапазон і відмінні характеристики, виготовлені за інноваційними технологіями. Інвертор використовується в промисловості та житлово-комунальному господарстві. Він цінується за свою потужність та малі габарити. Vacon NXL випускають з 2002 року і до теперішнього часу.Привід загального призначення відрізняє:Ще одна особливість перетворювача - це знімна панель з рідкокристалічним дисплеєм та кнопками управління. Панель необхідна для обміну інформацією з пристроєм, моніторингу показників системи та програмування. Але вона має один недолік – відсутність можливості зберігати інформацію.Також керувати частотником можна дистанційно, тому моделі цієї лінійки використовують і в диспетчерському варіанті.Малогабаритні перетворювачі мають такі параметри:Значна довжина кабелю дозволяє розміщувати пристрій на відстані від двигуна, що зручно, якщо не вистачає місця або навколишні умови можуть порушити точність роботи приладу.Інвертори серії Vacon NXL призначені для інверсії змінного струму. Завдяки тому, що вони регулюють зміни напрямку струму, їх застосовують у техносхемах з моторами на постійних магнітах та асинхронними двигунами. Частотники цієї лінійки використовуються для управління:Багатофункціональний перетворювач Vacon NXL широко затребуваний як у народному господарстві, так і на промислових підприємствах.

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