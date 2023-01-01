Дизайн-системи в Figma: чим корисна ця платформа*





Першим і найважливішим кроком у створенні власної дизайн-системи є освоєння сервісу Figma.



Переваги використання Figma

Використання Figma має численні переваги, зокрема спільну роботу та колаборацію над проєктами в реальному часі, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, збереження історії версій для відстеження змін, інтеграцію з іншими інструментами, можливість працювати на різних платформах та реальний перегляд проєкту для отримання фідбеку від замовників чи клієнтів. Ці переваги роблять Figma незамінним інструментом для веб-дизайнерів та розробників, полегшуючи їхню роботу та спільну роботу над проєктами.



Ключові компоненти дизайн системи

Основними складовими дизайн системи є колірна палітра, стилі тексту, форми, кнопки та інші елементи:



• Колірна палітра визначає атмосферу та настрій проєкту. У дизайні системи важливо вибрати основні та додаткові кольори для єдності та гармонії в дизайні, і Figma спрощує цей процес.

• Шрифти та стиль тексту визначають читабельність та сприйняття інформації. У дизайн системі ви налаштовуєте основні шрифти, розміри, міжрядковий інтервал та інші параметри тексту.

• Форми включають текстові поля, чекбокси, радіокнопки та інші елементи. У дизайн системі встановлюються стилі та розміри форм для забезпечення єдності та коректної роботи на всіх екранах.

• Кнопки, іконки та інші елементи інтерфейсу роблять проєкт інтерактивним. Визначення стилів, розмірів та поведінки цих елементів у дизайн системі забезпечує їх єдність та інтеграцію у проєкти.



Ви не маєте створювати ці елементи з нуля - Figma надає можливість легко додавати їх до вашого проєкту.



Процес розробки та підтримки

Створення та підтримка дизайн-системи - це постійний процес. Ви починаєте зі створення основи, а потім розширюєте її, додаючи нові компоненти та удосконалюючи наявні. Figma допоможе вам легко керувати всіма цими змінами і забезпечить послідовність у вашому дизайні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Дизайн-система - це набір правил для створення дизайну. Вона допомагає зробити ваші проєкти більш чіткими та зручними для користувачів. Дизайн-система визначає, який вигляд кольори, шрифти, кнопки та інші речі мають на вашому сайті або додатку.Першим і найважливішим кроком у створенні власної дизайн-системи є освоєння сервісу Figma. Навчання Figma - це ключовий етап, який відкриє перед вами всі можливості цього інструменту. Figma - це онлайн-платформа для дизайну з розширеними можливостями та зручним інтерфейсом для створення та управління вашою системою дизайну.Використання Figma має численні переваги, зокрема спільну роботу та колаборацію над проєктами в реальному часі, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, збереження історії версій для відстеження змін, інтеграцію з іншими інструментами, можливість працювати на різних платформах та реальний перегляд проєкту для отримання фідбеку від замовників чи клієнтів. Ці переваги роблять Figma незамінним інструментом для веб-дизайнерів та розробників, полегшуючи їхню роботу та спільну роботу над проєктами.Основними складовими дизайн системи є колірна палітра, стилі тексту, форми, кнопки та інші елементи:• Колірна палітра визначає атмосферу та настрій проєкту. У дизайні системи важливо вибрати основні та додаткові кольори для єдності та гармонії в дизайні, і Figma спрощує цей процес.• Шрифти та стиль тексту визначають читабельність та сприйняття інформації. У дизайн системі ви налаштовуєте основні шрифти, розміри, міжрядковий інтервал та інші параметри тексту.• Форми включають текстові поля, чекбокси, радіокнопки та інші елементи. У дизайн системі встановлюються стилі та розміри форм для забезпечення єдності та коректної роботи на всіх екранах.• Кнопки, іконки та інші елементи інтерфейсу роблять проєкт інтерактивним. Визначення стилів, розмірів та поведінки цих елементів у дизайн системі забезпечує їх єдність та інтеграцію у проєкти.Ви не маєте створювати ці елементи з нуля - Figma надає можливість легко додавати їх до вашого проєкту.Створення та підтримка дизайн-системи - це постійний процес. Ви починаєте зі створення основи, а потім розширюєте її, додаючи нові компоненти та удосконалюючи наявні. Figma допоможе вам легко керувати всіма цими змінами і забезпечить послідовність у вашому дизайні.Вміння працювати з Figma відкриє перед вами можливість розвивати власні проєкти та створювати дизайн, що захопить користувачів. Figma - це не лише потужний інструмент для дизайну, але й чудова платформа для спільної роботи в команді, що робить його незамінним для проєктів будь-якої складності. Курси Figma стануть ключовим інструментом для вашого подальшого професійного розвитку у галузі дизайну, допомагаючи поєднувати ваші знання про Figma з практичними вміннями, необхідними для реалізації креативних ідей та створення інтерфейсів, які вразять користувачів.

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