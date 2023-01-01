Дизайн-системи в Figma: чим корисна ця платформа*
Сьогодні, 10:50
Дизайн-система - це набір правил для створення дизайну. Вона допомагає зробити ваші проєкти більш чіткими та зручними для користувачів. Дизайн-система визначає, який вигляд кольори, шрифти, кнопки та інші речі мають на вашому сайті або додатку.
Першим і найважливішим кроком у створенні власної дизайн-системи є освоєння сервісу Figma. Навчання Figma - це ключовий етап, який відкриє перед вами всі можливості цього інструменту. Figma - це онлайн-платформа для дизайну з розширеними можливостями та зручним інтерфейсом для створення та управління вашою системою дизайну.
Використання Figma має численні переваги, зокрема спільну роботу та колаборацію над проєктами в реальному часі, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, збереження історії версій для відстеження змін, інтеграцію з іншими інструментами, можливість працювати на різних платформах та реальний перегляд проєкту для отримання фідбеку від замовників чи клієнтів. Ці переваги роблять Figma незамінним інструментом для веб-дизайнерів та розробників, полегшуючи їхню роботу та спільну роботу над проєктами.
Основними складовими дизайн системи є колірна палітра, стилі тексту, форми, кнопки та інші елементи:
• Колірна палітра визначає атмосферу та настрій проєкту. У дизайні системи важливо вибрати основні та додаткові кольори для єдності та гармонії в дизайні, і Figma спрощує цей процес.
• Шрифти та стиль тексту визначають читабельність та сприйняття інформації. У дизайн системі ви налаштовуєте основні шрифти, розміри, міжрядковий інтервал та інші параметри тексту.
• Форми включають текстові поля, чекбокси, радіокнопки та інші елементи. У дизайн системі встановлюються стилі та розміри форм для забезпечення єдності та коректної роботи на всіх екранах.
• Кнопки, іконки та інші елементи інтерфейсу роблять проєкт інтерактивним. Визначення стилів, розмірів та поведінки цих елементів у дизайн системі забезпечує їх єдність та інтеграцію у проєкти.
Ви не маєте створювати ці елементи з нуля - Figma надає можливість легко додавати їх до вашого проєкту.
Створення та підтримка дизайн-системи - це постійний процес. Ви починаєте зі створення основи, а потім розширюєте її, додаючи нові компоненти та удосконалюючи наявні. Figma допоможе вам легко керувати всіма цими змінами і забезпечить послідовність у вашому дизайні.
Вміння працювати з Figma відкриє перед вами можливість розвивати власні проєкти та створювати дизайн, що захопить користувачів. Figma - це не лише потужний інструмент для дизайну, але й чудова платформа для спільної роботи в команді, що робить його незамінним для проєктів будь-якої складності. Курси Figma стануть ключовим інструментом для вашого подальшого професійного розвитку у галузі дизайну, допомагаючи поєднувати ваші знання про Figma з практичними вміннями, необхідними для реалізації креативних ідей та створення інтерфейсів, які вразять користувачів.
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Першим і найважливішим кроком у створенні власної дизайн-системи є освоєння сервісу Figma. Навчання Figma - це ключовий етап, який відкриє перед вами всі можливості цього інструменту. Figma - це онлайн-платформа для дизайну з розширеними можливостями та зручним інтерфейсом для створення та управління вашою системою дизайну.
Переваги використання Figma
Використання Figma має численні переваги, зокрема спільну роботу та колаборацію над проєктами в реальному часі, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, збереження історії версій для відстеження змін, інтеграцію з іншими інструментами, можливість працювати на різних платформах та реальний перегляд проєкту для отримання фідбеку від замовників чи клієнтів. Ці переваги роблять Figma незамінним інструментом для веб-дизайнерів та розробників, полегшуючи їхню роботу та спільну роботу над проєктами.
Ключові компоненти дизайн системи
Основними складовими дизайн системи є колірна палітра, стилі тексту, форми, кнопки та інші елементи:
• Колірна палітра визначає атмосферу та настрій проєкту. У дизайні системи важливо вибрати основні та додаткові кольори для єдності та гармонії в дизайні, і Figma спрощує цей процес.
• Шрифти та стиль тексту визначають читабельність та сприйняття інформації. У дизайн системі ви налаштовуєте основні шрифти, розміри, міжрядковий інтервал та інші параметри тексту.
• Форми включають текстові поля, чекбокси, радіокнопки та інші елементи. У дизайн системі встановлюються стилі та розміри форм для забезпечення єдності та коректної роботи на всіх екранах.
• Кнопки, іконки та інші елементи інтерфейсу роблять проєкт інтерактивним. Визначення стилів, розмірів та поведінки цих елементів у дизайн системі забезпечує їх єдність та інтеграцію у проєкти.
Ви не маєте створювати ці елементи з нуля - Figma надає можливість легко додавати їх до вашого проєкту.
Процес розробки та підтримки
Створення та підтримка дизайн-системи - це постійний процес. Ви починаєте зі створення основи, а потім розширюєте її, додаючи нові компоненти та удосконалюючи наявні. Figma допоможе вам легко керувати всіма цими змінами і забезпечить послідовність у вашому дизайні.
Вміння працювати з Figma відкриє перед вами можливість розвивати власні проєкти та створювати дизайн, що захопить користувачів. Figma - це не лише потужний інструмент для дизайну, але й чудова платформа для спільної роботи в команді, що робить його незамінним для проєктів будь-якої складності. Курси Figma стануть ключовим інструментом для вашого подальшого професійного розвитку у галузі дизайну, допомагаючи поєднувати ваші знання про Figma з практичними вміннями, необхідними для реалізації креативних ідей та створення інтерфейсів, які вразять користувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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