ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*
Сьогодні, 17:23
Для тих, хто відвик працювати ручним інструментом і не хоче вдихати шкідливі вихлопи від бензинового агрегату, електропили - оптимальний вибір. Вони тихі та прості у використанні, але вимагають підключення до електроживлення. Сьогодні у продажу можна знайти колосальний асортимент подібного електроінструменту для різання дров на дачі або в саду. Виробники випускають їх різними за потужністю, довжиною шини, габаритами, вагою, і, відповідно, вартістю. При цьому споживач може вибрати техніку, яка буде ідеально відповідати його завданням і фінансовим можливостям. Для полегшення вибору інформуємо про ТОП електропил для будинку або дачі, де є підведення електрики. Обираючи найкращі ланцюгові електропили, спиралися на досвід користувачів, рейтинг продажів і якість збірки інструменту.
Перше місце посідає потужна і надійна електропила, яка забезпечує швидку і легку валку невисоких і середніх дерев. Двигун з високим крутним моментом гарантує високу продуктивність і швидку роботу. Ергономічне розташування ручок полегшує маніпулювання і підвищує безпеку використання.
Плюси:
пила має чудовий баланс, що знижує зношуваність під час експлуатації;
блокування кнопки ввімкнення;
пиляльна частина автоматично змащується;
натяг ланцюга без ключа.
Мінуси:
немає недоліків.
Потужна та ефективна пила за доступною ціною. Модель призначена для інтенсивної роботи і розпилювання товстих шматків дерева. Підходить для роботи вдома, у майстернях або на будівництві. Легка конструкція і невелика вага агрегату забезпечують комфорт використання. Споживачі відзначають її високу ефективність роботи і стійкість до важких умов експлуатації.
Плюси:
високопродуктивний двигун потужністю 2.2 кВт;
швидка і проста система натягу ланцюга;
віконце для перевірки рівня мастила;
безпека при роботі завдяки ручному ланцюговому гальму.
Мінуси:
висока ціна.
Потужна електропила для використання вдома та в саду. Електродвигун забезпечує високу надійність без складних регулювань. Довжина шини - 40 см, швидкість ланцюга - 14.5 м/с. Модель живиться від мережі через довгий кабель. Двигун розташований поперечно, але це не заважає інструменту працювати в обмеженому просторі. Тиха робота, зручні ручки і невеликий розмір забезпечують комфорт роботи.
Плюси:
електропила з оптимальним управлінням і зручністю обслуговування;
електропила з оптимальним управлінням і зручністю обслуговування;
швидка і проста система натягу ланцюга;
покращений масляний насос з регульованою швидкістю потоку;
заміна і налаштування натягу ланцюга без інструментів.
Мінуси:
висока ціна.
Модель на 4 місці рейтингу забезпечує насамперед безшумну роботу, а також надійність під час виконання робіт, як-от заготівля дров для печей або камінів, обрізка дерев тощо. Вона характеризується високим рівнем продуктивності, простоти управління і мінімальних витрат на технічне обслуговування.
Плюси:
компактний і ергономічний дизайн для більший комфортного використання;
ручки, покриті гумою "soft touch" гарантують надійне захоплення;
прозорий резервуар для мастильного матеріалу дає змогу швидко перевірити його рівень;
складання та регулювання ланцюга без інструментів.
Мінуси:
немає недоліків.
Найкращі ланцюгові електропили - ті, які повністю відповідають усім очікуванням користувача. Вирішуючи купити ріжучий апарат, варто звернути увагу на кілька основних параметрів:
1. Потужність - параметр вказується в одиницях кВт або Вт. Якщо ви купуєте техніку, що використовується для роботи в домашньому господарстві, вам не обов'язково купувати обладнання високої потужності. У цьому випадку достатньо 1.2 кВт (1200 Вт). Для більш вимогливих робіт рекомендують купити пили потужністю 1500-2400 Вт.
2. Рівень шуму - звук, що видають електропили, зазвичай становить близько 100 дБ.
3. Вага - відомо, що чим легша пила, тим простіше нею користуватися і вона не стомлює руки навіть при тривалій роботі без перерви. Вага пилки не має перевищувати 6-7 кг, хоча у продажу є моделі вагою від 5 до 5.5 кг.
Представлені у цьому рейтингу професійні електропили активно продаються і отримують від користувачів позитивні відгуки. Порівняння електропил дасть змогу вибрати оптимальну модель для вирішення конкретних завдань на дачі та в саду.
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1. Пила електрична Vitals Master EKZ 2441 (148184)
Перше місце посідає потужна і надійна електропила, яка забезпечує швидку і легку валку невисоких і середніх дерев. Двигун з високим крутним моментом гарантує високу продуктивність і швидку роботу. Ергономічне розташування ручок полегшує маніпулювання і підвищує безпеку використання.
Плюси:
Мінуси:
2. Пила ланцюгова електрична Stiga CS122c-40
Потужна та ефективна пила за доступною ціною. Модель призначена для інтенсивної роботи і розпилювання товстих шматків дерева. Підходить для роботи вдома, у майстернях або на будівництві. Легка конструкція і невелика вага агрегату забезпечують комфорт використання. Споживачі відзначають її високу ефективність роботи і стійкість до важких умов експлуатації.
Плюси:
Мінуси:
3. Електропила Makita UC4041A
Потужна електропила для використання вдома та в саду. Електродвигун забезпечує високу надійність без складних регулювань. Довжина шини - 40 см, швидкість ланцюга - 14.5 м/с. Модель живиться від мережі через довгий кабель. Двигун розташований поперечно, але це не заважає інструменту працювати в обмеженому просторі. Тиха робота, зручні ручки і невеликий розмір забезпечують комфорт роботи.
Плюси:
електропила з оптимальним управлінням і зручністю обслуговування;
Мінуси:
4. Ланцюгова електропила Oleo-Mac GS 200Е
Модель на 4 місці рейтингу забезпечує насамперед безшумну роботу, а також надійність під час виконання робіт, як-от заготівля дров для печей або камінів, обрізка дерев тощо. Вона характеризується високим рівнем продуктивності, простоти управління і мінімальних витрат на технічне обслуговування.
Плюси:
Мінуси:
На що звернути увагу під час купівлі
Найкращі ланцюгові електропили - ті, які повністю відповідають усім очікуванням користувача. Вирішуючи купити ріжучий апарат, варто звернути увагу на кілька основних параметрів:
1. Потужність - параметр вказується в одиницях кВт або Вт. Якщо ви купуєте техніку, що використовується для роботи в домашньому господарстві, вам не обов'язково купувати обладнання високої потужності. У цьому випадку достатньо 1.2 кВт (1200 Вт). Для більш вимогливих робіт рекомендують купити пили потужністю 1500-2400 Вт.
2. Рівень шуму - звук, що видають електропили, зазвичай становить близько 100 дБ.
3. Вага - відомо, що чим легша пила, тим простіше нею користуватися і вона не стомлює руки навіть при тривалій роботі без перерви. Вага пилки не має перевищувати 6-7 кг, хоча у продажу є моделі вагою від 5 до 5.5 кг.
На завершення
Представлені у цьому рейтингу професійні електропили активно продаються і отримують від користувачів позитивні відгуки. Порівняння електропил дасть змогу вибрати оптимальну модель для вирішення конкретних завдань на дачі та в саду.
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