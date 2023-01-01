ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*

ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*
Для тих, хто відвик працювати ручним інструментом і не хоче вдихати шкідливі вихлопи від бензинового агрегату, електропили - оптимальний вибір. Вони тихі та прості у використанні, але вимагають підключення до електроживлення. Сьогодні у продажу можна знайти колосальний асортимент подібного електроінструменту для різання дров на дачі або в саду. Виробники випускають їх різними за потужністю, довжиною шини, габаритами, вагою, і, відповідно, вартістю. При цьому споживач може вибрати техніку, яка буде ідеально відповідати його завданням і фінансовим можливостям. Для полегшення вибору інформуємо про ТОП електропил для будинку або дачі, де є підведення електрики. Обираючи найкращі ланцюгові електропили, спиралися на досвід користувачів, рейтинг продажів і якість збірки інструменту.

1. Пила електрична Vitals Master EKZ 2441 (148184)


ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*

Перше місце посідає потужна і надійна електропила, яка забезпечує швидку і легку валку невисоких і середніх дерев. Двигун з високим крутним моментом гарантує високу продуктивність і швидку роботу. Ергономічне розташування ручок полегшує маніпулювання і підвищує безпеку використання.

Плюси:

  • пила має чудовий баланс, що знижує зношуваність під час експлуатації;

  • блокування кнопки ввімкнення;

  • пиляльна частина автоматично змащується;

  • натяг ланцюга без ключа.

    • Мінуси:

  • немає недоліків.

    • 2. Пила ланцюгова електрична Stiga CS122c-40


    ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*

    Потужна та ефективна пила за доступною ціною. Модель призначена для інтенсивної роботи і розпилювання товстих шматків дерева. Підходить для роботи вдома, у майстернях або на будівництві. Легка конструкція і невелика вага агрегату забезпечують комфорт використання. Споживачі відзначають її високу ефективність роботи і стійкість до важких умов експлуатації.

    Плюси:

  • високопродуктивний двигун потужністю 2.2 кВт;

  • швидка і проста система натягу ланцюга;

  • віконце для перевірки рівня мастила;

  • безпека при роботі завдяки ручному ланцюговому гальму.

    • Мінуси:

  • висока ціна.

    • 3. Електропила Makita UC4041A


    ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*

    Потужна електропила для використання вдома та в саду. Електродвигун забезпечує високу надійність без складних регулювань. Довжина шини - 40 см, швидкість ланцюга - 14.5 м/с. Модель живиться від мережі через довгий кабель. Двигун розташований поперечно, але це не заважає інструменту працювати в обмеженому просторі. Тиха робота, зручні ручки і невеликий розмір забезпечують комфорт роботи.

    Плюси:

    електропила з оптимальним управлінням і зручністю обслуговування;
  • електропила з оптимальним управлінням і зручністю обслуговування;

  • швидка і проста система натягу ланцюга;

  • покращений масляний насос з регульованою швидкістю потоку;

  • заміна і налаштування натягу ланцюга без інструментів.

    • Мінуси:

  • висока ціна.

    • 4. Ланцюгова електропила Oleo-Mac GS 200Е


    ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*

    Модель на 4 місці рейтингу забезпечує насамперед безшумну роботу, а також надійність під час виконання робіт, як-от заготівля дров для печей або камінів, обрізка дерев тощо. Вона характеризується високим рівнем продуктивності, простоти управління і мінімальних витрат на технічне обслуговування.

    Плюси:

  • компактний і ергономічний дизайн для більший комфортного використання;

  • ручки, покриті гумою "soft touch" гарантують надійне захоплення;

  • прозорий резервуар для мастильного матеріалу дає змогу швидко перевірити його рівень;

  • складання та регулювання ланцюга без інструментів.

    • Мінуси:

  • немає недоліків.

    • На що звернути увагу під час купівлі



    Найкращі ланцюгові електропили - ті, які повністю відповідають усім очікуванням користувача. Вирішуючи купити ріжучий апарат, варто звернути увагу на кілька основних параметрів:

    1. Потужність - параметр вказується в одиницях кВт або Вт. Якщо ви купуєте техніку, що використовується для роботи в домашньому господарстві, вам не обов'язково купувати обладнання високої потужності. У цьому випадку достатньо 1.2 кВт (1200 Вт). Для більш вимогливих робіт рекомендують купити пили потужністю 1500-2400 Вт.

    2. Рівень шуму - звук, що видають електропили, зазвичай становить близько 100 дБ.

    3. Вага - відомо, що чим легша пила, тим простіше нею користуватися і вона не стомлює руки навіть при тривалій роботі без перерви. Вага пилки не має перевищувати 6-7 кг, хоча у продажу є моделі вагою від 5 до 5.5 кг.

    На завершення


    Представлені у цьому рейтингу професійні електропили активно продаються і отримують від користувачів позитивні відгуки. Порівняння електропил дасть змогу вибрати оптимальну модель для вирішення конкретних завдань на дачі та в саду.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
    Теги: електропила
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
    Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
    Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні статті
    ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*
    Сьогодні, 17:23
    Осінь на цвинтарі Героїв. РЕПОРТАЖ
    Сьогодні, 15:10
    ZEN.COM: швидкий доступ до готівки та багатовалютного рахунку за кордоном*
    14 вересень, 16:43
    Чому для школярів на Волині актуальним є позашкільне вивчення математики*
    13 вересень, 18:44
    Як зробити перший сеанс лазерної епіляції комфортним*
    12 вересень, 22:43
    Останні новини
    Героїв з Волині відзначили державними нагородами. ФОТО
    Сьогодні, 17:39
    Боксери з Волині тріумфували на Всесвітніх учнівських іграх
    Сьогодні, 17:37
    Кількість електрокарів на Волині зросла утричі
    Сьогодні, 17:12
    Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО
    Сьогодні, 16:51
    «У дорозі йому стало зле. Ймовірно, він у лікарні»: що відомо про керівника підприємства на Волині, який не повернувся з-за кордону
    Сьогодні, 16:40
    Медіа
    відео
    1/8