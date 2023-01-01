ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*





1. Пила електрична Vitals Master EKZ 2441 (148184)



Перше місце посідає потужна і надійна електропила, яка забезпечує швидку і легку валку невисоких і середніх дерев. Двигун з високим крутним моментом гарантує високу продуктивність і швидку роботу. Ергономічне розташування ручок полегшує маніпулювання і підвищує безпеку використання.



Плюси:



пила має чудовий баланс, що знижує зношуваність під час експлуатації;

блокування кнопки ввімкнення;

пиляльна частина автоматично змащується;

натяг ланцюга без ключа.

Мінуси:



немає недоліків.

2. Пила ланцюгова електрична Stiga CS122c-40



Потужна та ефективна пила за доступною ціною. Модель призначена для інтенсивної роботи і розпилювання товстих шматків дерева. Підходить для роботи вдома, у майстернях або на будівництві. Легка конструкція і невелика вага агрегату забезпечують комфорт використання. Споживачі відзначають її високу ефективність роботи і стійкість до важких умов експлуатації.



Плюси:



високопродуктивний двигун потужністю 2.2 кВт;

швидка і проста система натягу ланцюга;

віконце для перевірки рівня мастила;

безпека при роботі завдяки ручному ланцюговому гальму.

Мінуси:



висока ціна.

3. Електропила Makita UC4041A



Потужна електропила для використання вдома та в саду. Електродвигун забезпечує високу надійність без складних регулювань. Довжина шини - 40 см, швидкість ланцюга - 14.5 м/с. Модель живиться від мережі через довгий кабель. Двигун розташований поперечно, але це не заважає інструменту працювати в обмеженому просторі. Тиха робота, зручні ручки і невеликий розмір забезпечують комфорт роботи.



Плюси:



електропила з оптимальним управлінням і зручністю обслуговування;

електропила з оптимальним управлінням і зручністю обслуговування;

швидка і проста система натягу ланцюга;

покращений масляний насос з регульованою швидкістю потоку;

заміна і налаштування натягу ланцюга без інструментів.

Мінуси:



висока ціна.

4. Ланцюгова електропила Oleo-Mac GS 200Е



Модель на 4 місці рейтингу забезпечує насамперед безшумну роботу, а також надійність під час виконання робіт, як-от заготівля дров для печей або камінів, обрізка дерев тощо. Вона характеризується високим рівнем продуктивності, простоти управління і мінімальних витрат на технічне обслуговування.



Плюси:



компактний і ергономічний дизайн для більший комфортного використання;

ручки, покриті гумою "soft touch" гарантують надійне захоплення;

прозорий резервуар для мастильного матеріалу дає змогу швидко перевірити його рівень;

складання та регулювання ланцюга без інструментів.

Мінуси:



немає недоліків.

На що звернути увагу під час купівлі



Найкращі ланцюгові електропили - ті, які повністю відповідають усім очікуванням користувача. Вирішуючи купити ріжучий апарат, варто звернути увагу на кілька основних параметрів:



1. Потужність - параметр вказується в одиницях кВт або Вт. Якщо ви купуєте техніку, що використовується для роботи в домашньому господарстві, вам не обов'язково купувати обладнання високої потужності. У цьому випадку достатньо 1.2 кВт (1200 Вт). Для більш вимогливих робіт рекомендують купити пили потужністю 1500-2400 Вт.



2. Рівень шуму - звук, що видають електропили, зазвичай становить близько 100 дБ.



3. Вага - відомо, що чим легша пила, тим простіше нею користуватися і вона не стомлює руки навіть при тривалій роботі без перерви. Вага пилки не має перевищувати 6-7 кг, хоча у продажу є моделі вагою від 5 до 5.5 кг.



На завершення

Представлені у цьому рейтингу професійні електропили активно продаються і отримують від користувачів позитивні відгуки. Порівняння електропил дасть змогу вибрати оптимальну модель для вирішення конкретних завдань на дачі та в саду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Для тих, хто відвик працювати ручним інструментом і не хоче вдихати шкідливі вихлопи від бензинового агрегату, електропили - оптимальний вибір. Вони тихі та прості у використанні, але вимагають підключення до електроживлення. Сьогодні у продажу можна знайти колосальний асортимент подібного електроінструменту для різання дров на дачі або в саду. Виробники випускають їх різними за потужністю, довжиною шини, габаритами, вагою, і, відповідно, вартістю. При цьому споживач може вибрати техніку, яка буде ідеально відповідати його завданням і фінансовим можливостям. Для полегшення вибору інформуємо про ТОП електропил для будинку або дачі, де є підведення електрики. Обираючи найкращі ланцюгові електропили, спиралися на досвід користувачів, рейтинг продажів і якість збірки інструменту.Перше місце посідає потужна і надійна електропила, яка забезпечує швидку і легку валку невисоких і середніх дерев. Двигун з високим крутним моментом гарантує високу продуктивність і швидку роботу. Ергономічне розташування ручок полегшує маніпулювання і підвищує безпеку використання.Плюси:Мінуси:Потужна та ефективна пила за доступною ціною. Модель призначена для інтенсивної роботи і розпилювання товстих шматків дерева. Підходить для роботи вдома, у майстернях або на будівництві. Легка конструкція і невелика вага агрегату забезпечують комфорт використання. Споживачі відзначають її високу ефективність роботи і стійкість до важких умов експлуатації.Плюси:Мінуси:Потужна електропила для використання вдома та в саду. Електродвигун забезпечує високу надійність без складних регулювань. Довжина шини - 40 см, швидкість ланцюга - 14.5 м/с. Модель живиться від мережі через довгий кабель. Двигун розташований поперечно, але це не заважає інструменту працювати в обмеженому просторі. Тиха робота, зручні ручки і невеликий розмір забезпечують комфорт роботи.Плюси:електропила з оптимальним управлінням і зручністю обслуговування;Мінуси:Модель на 4 місці рейтингу забезпечує насамперед безшумну роботу, а також надійність під час виконання робіт, як-от заготівля дров для печей або камінів, обрізка дерев тощо. Вона характеризується високим рівнем продуктивності, простоти управління і мінімальних витрат на технічне обслуговування.Плюси:Мінуси:Найкращі ланцюгові електропили - ті, які повністю відповідають усім очікуванням користувача. Вирішуючи купити ріжучий апарат, варто звернути увагу на кілька основних параметрів:1. Потужність - параметр вказується в одиницях кВт або Вт. Якщо ви купуєте техніку, що використовується для роботи в домашньому господарстві, вам не обов'язково купувати обладнання високої потужності. У цьому випадку достатньо 1.2 кВт (1200 Вт). Для більш вимогливих робіт рекомендують купити пили потужністю 1500-2400 Вт.2. Рівень шуму - звук, що видають електропили, зазвичай становить близько 100 дБ.3. Вага - відомо, що чим легша пила, тим простіше нею користуватися і вона не стомлює руки навіть при тривалій роботі без перерви. Вага пилки не має перевищувати 6-7 кг, хоча у продажу є моделі вагою від 5 до 5.5 кг.Представлені у цьому рейтингу професійні електропили активно продаються і отримують від користувачів позитивні відгуки. Порівняння електропил дасть змогу вибрати оптимальну модель для вирішення конкретних завдань на дачі та в саду.

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