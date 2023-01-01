Як правильно доглядати за шкірою обличчя 30+





З чого складається догляд за шкірою 30+

Шкіра після 30 років має одну важливу потребу — цілісний бар’єр. Саме він відповідає за гарне зволоження та захищає від агресивних факторів навколишнього середовища. Тому основна програма догляду у 30+ років має працювати як конструктор: якісне очищення, тонізація, зволоження та захист від сонця.



В щоденному догляді має бути й очищувальний засіб й



• Демакіяж. Для цього може використовуватися як гідрофільна олія або бальзам, так і міцелярна вода.

Очищення. Пінка, гель або бальзам додатково зволожать шкіру та підготують її до наступних етапів.

• Тонізація. Дає додаткове зволоження й усуває мікротріщини на шкірі.

• Зволоження вдень та вночі. Правильно обраний крем дає змогу усунути сухість, зменшити глибину зморшок та заломів, покращити еластичність шкіри.

• Догляд за шкірою навколо очей. Крем для повік сприяє розгладженню дрібних зморшок та запобігає появі нових.



Засіб для кожного з етапів виконує певну задачу, тому не бажано зневажати якимось з етапів. Тільки в цьому випадку вдасться зберегти шкіру зволоженою та сяючою.



Правильний догляд за шкірою навколо очей

Як після 30 доглядати за шкірою навколо очей? В першу чергу — не нехтувати спеціальними косметичними засобами.



В арсеналі кожної жінки обов’язково мають бути:



• сироватка. В ідеалі, серум має містити пептиди та колаген. Це дасть необхідне зволоження та дозволить уникнути перших зморшок на повіках. Якщо надати перевагу сироватці з вітаміном C, це висвітлить темні кола та зменшить набряклість;

• поживний крем. Його густоту краще обирати, орієнтуючись на сезонність та особисті вподобання. Правильно обраний крем дасть змогу не тільки зволожити шкіру, але й розгладити її;

• патчі. Оптимальний інструмент для моментального повернення свіжості погляду та усунення набряків.



Шкіра навколо очей після 30 років доволі негативно реагує на вплив сонця, тому приділити увагу варто й вибору SPF-крему. В сонячну погоду він має мати захист 50+. Делікатний та правильно підібраний догляд за шкірою очей дозволить зберегти її привабливість.

Як уникнути перших зморшок

Рано чи пізно зморшки не оминуть кожного. Хоча їх поява є природнім процесом, правильний догляд за шкірою дозволяє зменшити кількість зморшок та зробити їх менш помітними.

Для цього необхідно дотримуватися наступних принципів:



• завжди знімати макіяж та очищувати шкіру;

• використовувати цільовий догляд та зволожувати шкіру;

• захищати шкіру від впливу сонця;

• відновлювати бар’єр шкіри.



Обираючи засоби від зморшок, варто звернути увагу на такі компоненти в їх складі: гіалуронова кислота, колаген, вітамін C, коензим Q10, кераміди та пептиди. Кожен з цих активів виконує різну роль, але їх комплексне використання дає змогу не тільки уникнути перших зморшок, але й позбавитися від уже існуючих.



Щоб правильно обрати засоби для догляду за шкірою обличчя після 30 років, буде доречним звернутися до косметолога бренду Marie Fresh Cosmetics. Це дасть змогу підібрати догляд, що відповідатиме унікальним запитам та поточному стану шкіри.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Догляд за шкірою обличчя після 30 років — важливий момент для збереження сяючого погляду та привабливості. Щоб шкіра виглядала зволоженою й без зморшок, приділити увагу варто правильному догляду. Він складається з кількох етапів, де кожен виконує окрему роль. Пропонуємо розглянути кілька секретів, яких потрібно дотримуватися для правильного догляду за шкірою.Шкіра після 30 років має одну важливу потребу — цілісний бар’єр. Саме він відповідає за гарне зволоження та захищає від агресивних факторів навколишнього середовища. Тому основна програма догляду у 30+ років має працювати як конструктор: якісне очищення, тонізація, зволоження та захист від сонця.В щоденному догляді має бути й очищувальний засіб й крем для повік 30-40+ та SPF-крем. Розглянемо поетапно з чого складається догляд за шкірою 30+.• Демакіяж. Для цього може використовуватися як гідрофільна олія або бальзам, так і міцелярна вода.Очищення. Пінка, гель або бальзам додатково зволожать шкіру та підготують її до наступних етапів.• Тонізація. Дає додаткове зволоження й усуває мікротріщини на шкірі.• Зволоження вдень та вночі. Правильно обраний крем дає змогу усунути сухість, зменшити глибину зморшок та заломів, покращити еластичність шкіри.• Догляд за шкірою навколо очей. Крем для повік сприяє розгладженню дрібних зморшок та запобігає появі нових.Засіб для кожного з етапів виконує певну задачу, тому не бажано зневажати якимось з етапів. Тільки в цьому випадку вдасться зберегти шкіру зволоженою та сяючою.Як після 30 доглядати за шкірою навколо очей? В першу чергу — не нехтувати спеціальними косметичними засобами.• сироватка. В ідеалі, серум має містити пептиди та колаген. Це дасть необхідне зволоження та дозволить уникнути перших зморшок на повіках. Якщо надати перевагу сироватці з вітаміном C, це висвітлить темні кола та зменшить набряклість;• поживний крем. Його густоту краще обирати, орієнтуючись на сезонність та особисті вподобання. Правильно обраний крем дасть змогу не тільки зволожити шкіру, але й розгладити її;• патчі. Оптимальний інструмент для моментального повернення свіжості погляду та усунення набряків.Шкіра навколо очей після 30 років доволі негативно реагує на вплив сонця, тому приділити увагу варто й вибору SPF-крему. В сонячну погоду він має мати захист 50+. Делікатний та правильно підібраний догляд за шкірою очей дозволить зберегти її привабливість.Як уникнути перших зморшокРано чи пізно зморшки не оминуть кожного. Хоча їх поява є природнім процесом, правильний догляд за шкірою дозволяє зменшити кількість зморшок та зробити їх менш помітними.• завжди знімати макіяж та очищувати шкіру;• використовувати цільовий догляд та зволожувати шкіру;• захищати шкіру від впливу сонця;• відновлювати бар’єр шкіри.Обираючи засоби від зморшок, варто звернути увагу на такі компоненти в їх складі: гіалуронова кислота, колаген, вітамін C, коензим Q10, кераміди та пептиди. Кожен з цих активів виконує різну роль, але їх комплексне використання дає змогу не тільки уникнути перших зморшок, але й позбавитися від уже існуючих.Щоб правильно обрати засоби для догляду за шкірою обличчя після 30 років, буде доречним звернутися до косметолога бренду Marie Fresh Cosmetics. Це дасть змогу підібрати догляд, що відповідатиме унікальним запитам та поточному стану шкіри.

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