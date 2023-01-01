Капелан Володимир (Труш): «Розуміти, що їх вже нема. Це найважче у війні»

Володимир Труш став на шлях капеланства ще у 2016 році. Однак тоді ще неофіційно, на волонтерських засадах.



Після ухвалення закону про військових капеланів та широкомасштабного вторгнення росіян служить у 100-ій бригаді територіальної оборони Волинської області, йдеться в його розмові з



Отче Володимире, розкажіть, як опинилися у війську та стали військовим капеланом



Сам я не служив, але з 2016 року фактично займався капеланством. Але юридично нас оформили лише після Закону "Про Службу військового капеланства" наприкінці 2021 року. Тоді ми стали такими ж військовослужбовцями, тобто офіцерами. Я, наприклад, перебуваю на посаді військового капелана зі званням молодший лейтенант капеланської служби.



Перед тим, як стати військовослужбовцем, проходили якісь спеціальні навчання?



Так, у Києві в нас тоді були навчання. Є відповідні вимоги до того, хто може бути військовим капеланом – це обов'язково має бути громадянин України, священнослужитель, уповноважений своєю церквою. Нам держава видавала документи про капеланську діяльність. Вже тоді йдемо в частину та беремо документ про те, що частина не проти.



Чим робота капелана відрізняється від діяльності звичайного священника?



Звичайний священник має свою паству і вони всі однієї конфесії, чи то православні, чи греко-католики, чи баптисти... Тут такого нема, адже в одному підрозділі можуть бути й мусульмани, і греко-католики, і всі решта. Для своєї конфесії ми робимо усі служби, причастя, сповідь, освячення. Військовослужбовцям інших конфесій я не можу пропагувати свою релігію чи конфесійну приналежність, а надавати допомогу, яка їм потрібна: психологічну чи іншу, яку попросять. А ще можу допомогти шукати їхніх капеланів, яка є така потреба в когось з воїнів



Ви, як і будь-який інший капелан, представляєте конкретну релігію і конфесію. Чи стосовно цього не буває непорозумінь на фронті, що, наприклад, військовий однієї конфесії, а капелан іншої?



На перший план завжди виходять людські стосунки. Маємо звичайні потреби, просто порозмовляти з кимось у час небезпеки. Не завжди люди цим можуть поділитись зі своїм командуванням чи побратимами, адже це може сприйматись на війні по-різному. Та й загалом спостерігаю, що в нас нема культури звертань до психологів. Ми саме тому і є на війні, аби бути хоч частково розрадою і психологічною підтримкою для воїнів, щоб вони не тримали в собі переживання.



Це не означає, що ми говоримо лише на релігійну тематику. У людей є безліч турбот. Тим більше, коли ще на відстані, стосунки набирають інших форм. Тому, я гадаю, найголовніше і на війні, і в цивільному житті бути почутим і потрібним, чи це йдеться про цивільних, чи про військових, — немає значення. Важливо, коли хтось тебе чує і може підставити своє плече.



Про що найбільше говорять військові на фронті, які їхні найбільші переживання?



Завжди найбільше переживають за своїх домашніх. Що вдома? Як вони там: діти, дружина, чоловік, батьки? Друге, якщо м'яко сказати, це несправедливість у суспільстві. От, для прикладу, зі свіжого: як військовий може почувати себе, коли він сидить у холодному і мокрому окопі й дивиться репортаж про торт на весіллі за сто тисяч?



Що, на вашу думку, є найважчим у роботі капелана?



Важко сказати. Але напевне, як завжди – втрати. Ті, з якими ти ще вчора разом розмовляв, підтримував їх, допомагав… Усвідомлювати, що їх вже нема. Це найважче у війні.



Що за час вашого капеланства вам найбільше запам'яталося чи вразило?



Мене досі вражають люди. Їхнє ставлення один до одного, жертовність. Напевне, в цивільному житті ті всі люди є різні за майновим станом, політичним, релігійним світоглядом. Але зараз вони всі в одному місці, об'єднані однією метою, яка тримає їх на захисті країни, – перемогти. Це справді дивовижні люди, в доброму сенсі цього слова.



Кажуть, що на війні атеїстів нема. Чи це справді так? Наскільки війна схиляє до віри в Бога?



Моя думка загалом така: атеїстів у тому значенні, як всі звикли думати, не існує взагалі. Кожна людина має внутрішню потребу, і вона сама вибирає собі, в що саме вірити. Хтось у науку, хтось в мертвих американських президентів на зелених папірцях. Тобто ми розуміємо, що в кожного свої уявлення віри.



Коли людина опиняється в екстремальних умовах, до неї приходить розуміння того, що вона практично нічого не контролює у своєму житті. А коли ще й сидиш в окопі з однією думкою "Прилетить чи не прилетить", то розумієш, що й наче виконав усі заходи безпеки, але це не гарантує, що точно не загинеш. По-простому, ти нічого не контролюєш. На фронті це все ще більше загострюється. Людина там це все усвідомлює, переосмислює по-іншому і приходить оце розуміння, що є щось вище, яке може допомогти.



Військові по-різному це називають, Бог, вищі сили, але суть одна – є хтось вище над нами, той, хто має усіх під своїм контролем. Це також віра. От можемо, наприклад, читати, що в часи Другої світової війни був розквіт атеїзму. Але й тоді люди при обстрілах згадували та зверталися до неба зі словами про спасіння.



У травні ви були на міжнародних навчаннях. Чи спілкувались там із капеланами з військ країн-союзників? Що корисного в них можна почерпнути, зважаючи, що в них традиція капеланства давніша?



Там були капелани з європейських країн (Велика Британія, Нідерланди, Бельгія), але здебільшого ми спілкувались з американськими капеланами. Але бачите, ніхто з них, навіть зі США не має досвіду щодо такого широкомасштабного вторгнення і такої війни, яка зараз точиться в Україні. Іноді вони самі розводять руками й кажуть, що ми не знаємо, як і що робити. Що в них можна навчитись, то це, звісно, організації роботи й самої структури.



У нас як держава, так і наша структура та армія в мірках історії взагалі молоді, а ті знання, ті надбання, які були ще з козацьких часів, чи УНР, чи бої УПА, частково чи навіть більшою мірою втрачені. Одна організація роботи у час підпілля, а інша в час офіційної держави. От в цьому плані в них можна почерпнути нове.



За часів Януковича при ЗСУ була розгорнута ціла мережа священників московського патріархату. А під час агресії вони переконували наших військових здаватися росіянам, переходити на їхній бік. Хто відмовляв, то проклинали, разом із сім'ями. Чи чули ви про такі випадки? Чи зараз багато священників з УПЦ МП при наших підрозділах і що вони несуть більше, користь чи шкоду?



Згідно з законом, у нас заборонено, щоб були капелани від УПЦ МП. В наших структурах, зокрема й медичних і навчальних закладах, йде повна заборона на їхню діяльність. Але це не касує того, що, наприклад, віряни УПЦ МП воюють, і до них приїжджають священники цієї конфесії. Або ж, якщо рідні ходять у ту церкву., то їм розказують і втовкмачують інші наративи, чи військовий сам це чує і бачить цей дисонанс. Це також впливає.



Чи спілкуються капелани з місцевим населенням, окрім військових? Які настрої, зокрема що стосується конфесій?



Це одна зі складових нашої діяльності – спілкуватись не лише з військовими, але й з місцевим населенням. Капелан, у першу чергу, має знати, де він є і яка обстановка на цій території: релігійна, соціальна і, можливо, навіть політична. Це потрібно для того, аби краще виконувати свої обов'язки, передбачити ризики та загрози, які можуть бути.



І як, вивітрюється потроху з голів "рускій мір"?



На жаль, не так швидко, як би нам хотілось. Але процес запустили й він йде. Я вважаю, що це вже незворотний процес. Я не берусь прогнозувати, скільки часу нам потрібно. Ми можемо подивитись на ті ж Сполучені Штати. Там минуло 200 років, як закінчилась війна між Північчю і Півднем, але все одно і досі, буває, є напруга. Нас чекає ще довга дорога до того, щоб українізувати усю нашу територію. І в нас нема чіткого розділення, для прикладу, весь схід проросійський, а захід проукраїнський.



Будемо чесні, хіба в нас тут, на заході немає проросійськи налаштованих людей? Так, можливо менше співвідношення, аніж там, але і там є люди, які живуть Україною, які підтримують і допомагають, а є люди, які навпаки.

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Є відповідні вимоги до того, хто може бути військовим капеланом – це обов'язково має бути громадянин України, священнослужитель, уповноважений своєю церквою. Нам держава видавала документи про капеланську діяльність. Вже тоді йдемо в частину та беремо документ про те, що частина не проти.Звичайний священник має свою паству і вони всі однієї конфесії, чи то православні, чи греко-католики, чи баптисти... Тут такого нема, адже в одному підрозділі можуть бути й мусульмани, і греко-католики, і всі решта. Для своєї конфесії ми робимо усі служби, причастя, сповідь, освячення. Військовослужбовцям інших конфесій я не можу пропагувати свою релігію чи конфесійну приналежність, а надавати допомогу, яка їм потрібна: психологічну чи іншу, яку попросять. А ще можу допомогти шукати їхніх капеланів, яка є така потреба в когось з воїнівНа перший план завжди виходять людські стосунки. Маємо звичайні потреби, просто порозмовляти з кимось у час небезпеки. Не завжди люди цим можуть поділитись зі своїм командуванням чи побратимами, адже це може сприйматись на війні по-різному. Та й загалом спостерігаю, що в нас нема культури звертань до психологів. Ми саме тому і є на війні, аби бути хоч частково розрадою і психологічною підтримкою для воїнів, щоб вони не тримали в собі переживання.Це не означає, що ми говоримо лише на релігійну тематику. У людей є безліч турбот. Тим більше, коли ще на відстані, стосунки набирають інших форм. Тому, я гадаю, найголовніше і на війні, і в цивільному житті бути почутим і потрібним, чи це йдеться про цивільних, чи про військових, — немає значення. Важливо, коли хтось тебе чує і може підставити своє плече.Завжди найбільше переживають за своїх домашніх. Що вдома? Як вони там: діти, дружина, чоловік, батьки? Друге, якщо м'яко сказати, це несправедливість у суспільстві. От, для прикладу, зі свіжого: як військовий може почувати себе, коли він сидить у холодному і мокрому окопі й дивиться репортаж про торт на весіллі за сто тисяч?Важко сказати. Але напевне, як завжди – втрати. Ті, з якими ти ще вчора разом розмовляв, підтримував їх, допомагав… Усвідомлювати, що їх вже нема. Це найважче у війні.Мене досі вражають люди. Їхнє ставлення один до одного, жертовність. Напевне, в цивільному житті ті всі люди є різні за майновим станом, політичним, релігійним світоглядом. Але зараз вони всі в одному місці, об'єднані однією метою, яка тримає їх на захисті країни, – перемогти. Це справді дивовижні люди, в доброму сенсі цього слова.Моя думка загалом така: атеїстів у тому значенні, як всі звикли думати, не існує взагалі. Кожна людина має внутрішню потребу, і вона сама вибирає собі, в що саме вірити. Хтось у науку, хтось в мертвих американських президентів на зелених папірцях. Тобто ми розуміємо, що в кожного свої уявлення віри.Коли людина опиняється в екстремальних умовах, до неї приходить розуміння того, що вона практично нічого не контролює у своєму житті. А коли ще й сидиш в окопі з однією думкою "Прилетить чи не прилетить", то розумієш, що й наче виконав усі заходи безпеки, але це не гарантує, що точно не загинеш. По-простому, ти нічого не контролюєш. На фронті це все ще більше загострюється. Людина там це все усвідомлює, переосмислює по-іншому і приходить оце розуміння, що є щось вище, яке може допомогти.Військові по-різному це називають, Бог, вищі сили, але суть одна – є хтось вище над нами, той, хто має усіх під своїм контролем. Це також віра. От можемо, наприклад, читати, що в часи Другої світової війни був розквіт атеїзму. Але й тоді люди при обстрілах згадували та зверталися до неба зі словами про спасіння.Там були капелани з європейських країн (Велика Британія, Нідерланди, Бельгія), але здебільшого ми спілкувались з американськими капеланами. Але бачите, ніхто з них, навіть зі США не має досвіду щодо такого широкомасштабного вторгнення і такої війни, яка зараз точиться в Україні. Іноді вони самі розводять руками й кажуть, що ми не знаємо, як і що робити. Що в них можна навчитись, то це, звісно, організації роботи й самої структури.У нас як держава, так і наша структура та армія в мірках історії взагалі молоді, а ті знання, ті надбання, які були ще з козацьких часів, чи УНР, чи бої УПА, частково чи навіть більшою мірою втрачені. Одна організація роботи у час підпілля, а інша в час офіційної держави. От в цьому плані в них можна почерпнути нове.Згідно з законом, у нас заборонено, щоб були капелани від УПЦ МП. В наших структурах, зокрема й медичних і навчальних закладах, йде повна заборона на їхню діяльність. Але це не касує того, що, наприклад, віряни УПЦ МП воюють, і до них приїжджають священники цієї конфесії. Або ж, якщо рідні ходять у ту церкву., то їм розказують і втовкмачують інші наративи, чи військовий сам це чує і бачить цей дисонанс. Це також впливає.Це одна зі складових нашої діяльності – спілкуватись не лише з військовими, але й з місцевим населенням. Капелан, у першу чергу, має знати, де він є і яка обстановка на цій території: релігійна, соціальна і, можливо, навіть політична. Це потрібно для того, аби краще виконувати свої обов'язки, передбачити ризики та загрози, які можуть бути.На жаль, не так швидко, як би нам хотілось. Але процес запустили й він йде. Я вважаю, що це вже незворотний процес. Я не берусь прогнозувати, скільки часу нам потрібно. Ми можемо подивитись на ті ж Сполучені Штати. Там минуло 200 років, як закінчилась війна між Північчю і Півднем, але все одно і досі, буває, є напруга. Нас чекає ще довга дорога до того, щоб українізувати усю нашу територію. І в нас нема чіткого розділення, для прикладу, весь схід проросійський, а захід проукраїнський.Будемо чесні, хіба в нас тут, на заході немає проросійськи налаштованих людей? Так, можливо менше співвідношення, аніж там, але і там є люди, які живуть Україною, які підтримують і допомагають, а є люди, які навпаки.

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