Компанія «ТЕПЛА» - найвигідніше постачання енергоресурсів для вашого бізнесу*





Але існує чимало підприємств, для яких природний газ є важливою складовою в технології. Наприклад, на ньому може працювати певне обладнання або він бере участь в інших складних виробничих процесах.



Ціна – важливий чинник для бізнесу

В Україні на ринку природного газу великі монополісти вже не мають того впливу, який спостерігався в минулому. Кожна компанія веде боротьбу за клієнтів, що навіть призвело до появи так знаних світчерів. Йдеться про групу споживачів, які в пошуках найвигідніших умов змінюють постачальників майже щомісяця, що загалом є не дуже комфортним.



Щоб цьому запобігти, вибирати потрібно того постачальника, що має найзбалансованіші пропозиції. Важливим показником є тарифи на газ, і тут



1. Т-Газ із ПСГ. Ви можете використовувати ресурс, який надходитиме вам безпосередньо зі сховища. Щоб отримувати його, потрібно замовити необхідний обсяг, зробити попередню оплату. За вами гарантовано зберігається ресурс, який ви передплатили, при цьому відповідальність за небаланси відсутня. Але необхідна доплата за відбір і зберігання.



2. Власний бізнес. Таким тарифом зручно користуватися підприємцям, які мають невеликі компанії та споживають ресурс у межах 3000 м³. Передбачається стовідсотковий толеранс.



3. Крупний бізнес. Споживачі, які вибрали цей тарифний план, отримують гнучкі умови оплати й балансування. Його використовують представники середнього бізнесу (зі споживанням від 3000 м³ до 50000 м³ природного газу) і великого – це підприємства, яким для функціонування потрібно понад 50000 м³.



Також ви можете замовити спеціальний тариф, у якому природний газ постачатиметься разом з електрикою.



У тарифних планах ціна не висвітлюється, адже обговорюється в індивідуальному порядку. Причина в тому, що вона є чутливим показником, який реагує на все, що відбувається на світовому ринку, змінюючись декілька разів на добу.



Через це ціна на 1 м³ газу для бізнесу заздалегідь не прораховується. Вона визначається індивідуально для кожного споживача після попереднього обговорення. У всіх тарифних планах зазначається наявність або відсутність відповідальності за небаланси. Якщо вона є, її рівень визначається індивідуально.



Теплі відносини між споживачем і постачальником



Існує багато аргументів на користь того, щоб вибрати для партнерства енергетичну компанію «ТЕПЛА», зокрема:



широкі зв’язки з великими трейдерами та видобувачами енергоресурсів;

якісна й сучасна технічна сторона, яка забезпечує транспортування газу;

лояльне відношення та індивідуальний підхід до споживачів.



Власну енергетичну безпеку їй довірили провідні українські бренди, серед яких «Сільпо», «Верес», «Клуб сиру», «Оболонь» тощо. Щоб почати співпрацю, не треба навіть змінювати точку входу від попереднього постачальника. Це важливо, адже заощаджує час на технічні операції.



«ТЕПЛА» завжди надає підтримку. Вашими справами опікуватиметься персональний менеджер у режимі 24/7 без врахування вихідних і свят. Усі умови, зокрема ціна, строки розрахунків (попередня або подекадна оплата), механізм коригування планових обсягів та ін., фіксуються в договорі. В основі угоди є дві великі складові. Першою є побажання споживача, а друга – відповідність законодавству з урахуванням Правил постачання природного газу в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Природний газ відіграє велику роль у роботі багатьох підприємств. За його допомогою створюються комфортні умови праці для персоналу. Річ у тім, що він забезпечує функціонування котелень. Останні потрібні для опалення й забезпечення гарячою водою.Але існує чимало підприємств, для яких природний газ є важливою складовою в технології. Наприклад, на ньому може працювати певне обладнання або він бере участь в інших складних виробничих процесах.В Україні на ринку природного газу великі монополісти вже не мають того впливу, який спостерігався в минулому. Кожна компанія веде боротьбу за клієнтів, що навіть призвело до появи так знаних світчерів. Йдеться про групу споживачів, які в пошуках найвигідніших умов змінюють постачальників майже щомісяця, що загалом є не дуже комфортним.Щоб цьому запобігти, вибирати потрібно того постачальника, що має найзбалансованіші пропозиції. Важливим показником є тарифи на газ, і тут https://tepla.com.ua/dla-domy/taryfy/ ви дізнаєтеся цікаві відомості. Енергетична компанія «ТЕПЛА» – авторитетний постачальник енергоресурсів, що є відомим по всій Україні. Серед її пропозицій:1. Т-Газ із ПСГ. Ви можете використовувати ресурс, який надходитиме вам безпосередньо зі сховища. Щоб отримувати його, потрібно замовити необхідний обсяг, зробити попередню оплату. За вами гарантовано зберігається ресурс, який ви передплатили, при цьому відповідальність за небаланси відсутня. Але необхідна доплата за відбір і зберігання.2. Власний бізнес. Таким тарифом зручно користуватися підприємцям, які мають невеликі компанії та споживають ресурс у межах 3000 м³. Передбачається стовідсотковий толеранс.3. Крупний бізнес. Споживачі, які вибрали цей тарифний план, отримують гнучкі умови оплати й балансування. Його використовують представники середнього бізнесу (зі споживанням від 3000 м³ до 50000 м³ природного газу) і великого – це підприємства, яким для функціонування потрібно понад 50000 м³.Також ви можете замовити спеціальний тариф, у якому природний газ постачатиметься разом з електрикою.У тарифних планах ціна не висвітлюється, адже обговорюється в індивідуальному порядку. Причина в тому, що вона є чутливим показником, який реагує на все, що відбувається на світовому ринку, змінюючись декілька разів на добу.Через це ціна на 1 м³ газу для бізнесу заздалегідь не прораховується. Вона визначається індивідуально для кожного споживача після попереднього обговорення. У всіх тарифних планах зазначається наявність або відсутність відповідальності за небаланси. Якщо вона є, її рівень визначається індивідуально.Теплі відносини між споживачем і постачальникомІснує багато аргументів на користь того, щоб вибрати для партнерства енергетичну компанію «ТЕПЛА», зокрема:Власну енергетичну безпеку їй довірили провідні українські бренди, серед яких «Сільпо», «Верес», «Клуб сиру», «Оболонь» тощо. Щоб почати співпрацю, не треба навіть змінювати точку входу від попереднього постачальника. Це важливо, адже заощаджує час на технічні операції.«ТЕПЛА» завжди надає підтримку. Вашими справами опікуватиметься персональний менеджер у режимі 24/7 без врахування вихідних і свят. Усі умови, зокрема ціна, строки розрахунків (попередня або подекадна оплата), механізм коригування планових обсягів та ін., фіксуються в договорі. В основі угоди є дві великі складові. Першою є побажання споживача, а друга – відповідність законодавству з урахуванням Правил постачання природного газу в Україні.

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