«Головне – результат», - волинянин, який збив три «Шахеди»
Сьогодні, 13:36
23-річний волинянин Віталій Печерук служить в окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряного командування «Південь». На рахунку стрільця вогневої групи вже три приземлених «Shahed» на півдні країни.
Про службу та бойові звитяги з воїном говорили журналісти в ефірі «Українське радіо. Одеса», пише Район.Горохів.
З початку повномасштабного вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали Одещину. Спершу, переважно з військових кораблів, з акваторії Чорного моря. Потім – крилатими ракетами, з літаків стратегічної авіації та дронами-камікадзе.
І от, за словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, на знищення ударних безпілотних літальних апаратів, типу «Shahed», які росія запускає по Україні великою кількістю, переважно націлені мобільно-вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони Півдня.
Ви, власне, воїн мобільної вогневої групи. Познайомте наших слухачів з вашою роботою. Яка специфіка, що в цій роботі головне?
– Мабуть, головне в цій роботі – результат. Тобто, вразити ворожу ціль. А для цього вже потрібні комплекс знань і вмінь. Потрібно бути уважним, добре фізично підготовленим, мати міцні нерви та добру моральну витримку.
Специфіка полювання за ворожими БпЛА в тому, що працювати доводиться ночами, в холод і в спеку, при тумані й так далі. При цьому, виявляти безпілотники - це одне, в нього ще потрібно поцілити! Коли є результат — значить молодці.
Чи кожен може стати захисником неба, на Вашу думку?
– Похвально, якщо людина бачить себе в захисті неба. Але, не всі можуть робити це добре. Треба мати гострий зір, уважний слух та добрі навички стрільби.
Інколи повітряні тривоги на Одещині, та в цілому по Україні, тривають 2-3 години. Особливо коли фіксують активність винищувача Міг-31. Найдовша зафіксована повітряна тривога на Одещині тривала понад шість годин.
Давайте, поговоримо з вами про робочий день захисника неба. Який алгоритм дій за таких обставин? От, лунає повітряна тривога, з чого починається ваша робота?
– Одразу дають готовність №1, швиденько переходимо і займаємо свої місця. Хто за кулеметом, хто на прожекторі й чекаємо ворожої цілі.
Щодо збиття, власне, самого «Shahed». Я знаю, що на вашому рахунку три збитих цілі. Чим знищуєте ворожі повітряні цілі, як їх виявляєте? Як відбувається сам цей процес?
– Знищуємо ми великокаліберним кулеметом «Browning M2A1», виявляємо акустично. В нас є прилади нічного бачення, прожектори, лазерні указки. Зазвичай приладом нічного бачення.
Першу ціль я збив навесні цього року. Це була раптова повітряна тривога, всі одразу взялися до роботи. За кілька хвилин безпілотник вже з'явився у нашій зоні обстрілу. Виявили ми його нічним приладом, відкрили вогонь і ціль було знищено.
Другий ми збили цього літа. Летіли вони в напрямку з Херсонщини, довго їх чекали. І також – ціль була виявлена за допомогою приладу нічного бачення і прожекторів.
Ми, зазвичай, стріляємо довгими чергами. Це набагато ефективніше, ніж одним пострілом. Ціль тоді була знищена на підході до міста.
Що відчули, коли вперше збили «Shahed»?
– Радість, був дуже задоволений.
Ви проходите якісь тренування, щоб покращувати навички збиття “Shahed”, як проходить ваш звичайний день?
– Він схожий на звичайний робочий день будь-якого українського солдата. Прокидаєшся і лягаєш спати, а решту часу — борониш українську землю.
У нас є денні стрільби, нічні стрільби з кулемета. Також ми здіймаємо дроном у повітря якусь ціль і відпрацьовуємо по ній. За допомогою нічної указки, тепловізорів, прожекторів.
А що найважче у вашій роботі?
- Найважче збивати у темряві. Темрява, побічний шум, втома – це все може заважати. Зрозуміло, що ліквідовувати складно коли вони запрограмовані, йдуть в обхід наших оборонців, намагаються проскочити непомітно. Але, ми з хлопцями завжди напоготові. Хочеться, щоб ніхто не постраждав з цивільних людей.
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Про службу та бойові звитяги з воїном говорили журналісти в ефірі «Українське радіо. Одеса», пише Район.Горохів.
З початку повномасштабного вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали Одещину. Спершу, переважно з військових кораблів, з акваторії Чорного моря. Потім – крилатими ракетами, з літаків стратегічної авіації та дронами-камікадзе.
І от, за словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, на знищення ударних безпілотних літальних апаратів, типу «Shahed», які росія запускає по Україні великою кількістю, переважно націлені мобільно-вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони Півдня.
Ви, власне, воїн мобільної вогневої групи. Познайомте наших слухачів з вашою роботою. Яка специфіка, що в цій роботі головне?
– Мабуть, головне в цій роботі – результат. Тобто, вразити ворожу ціль. А для цього вже потрібні комплекс знань і вмінь. Потрібно бути уважним, добре фізично підготовленим, мати міцні нерви та добру моральну витримку.
Специфіка полювання за ворожими БпЛА в тому, що працювати доводиться ночами, в холод і в спеку, при тумані й так далі. При цьому, виявляти безпілотники - це одне, в нього ще потрібно поцілити! Коли є результат — значить молодці.
Чи кожен може стати захисником неба, на Вашу думку?
– Похвально, якщо людина бачить себе в захисті неба. Але, не всі можуть робити це добре. Треба мати гострий зір, уважний слух та добрі навички стрільби.
Інколи повітряні тривоги на Одещині, та в цілому по Україні, тривають 2-3 години. Особливо коли фіксують активність винищувача Міг-31. Найдовша зафіксована повітряна тривога на Одещині тривала понад шість годин.
Давайте, поговоримо з вами про робочий день захисника неба. Який алгоритм дій за таких обставин? От, лунає повітряна тривога, з чого починається ваша робота?
– Одразу дають готовність №1, швиденько переходимо і займаємо свої місця. Хто за кулеметом, хто на прожекторі й чекаємо ворожої цілі.
Щодо збиття, власне, самого «Shahed». Я знаю, що на вашому рахунку три збитих цілі. Чим знищуєте ворожі повітряні цілі, як їх виявляєте? Як відбувається сам цей процес?
– Знищуємо ми великокаліберним кулеметом «Browning M2A1», виявляємо акустично. В нас є прилади нічного бачення, прожектори, лазерні указки. Зазвичай приладом нічного бачення.
Першу ціль я збив навесні цього року. Це була раптова повітряна тривога, всі одразу взялися до роботи. За кілька хвилин безпілотник вже з'явився у нашій зоні обстрілу. Виявили ми його нічним приладом, відкрили вогонь і ціль було знищено.
Другий ми збили цього літа. Летіли вони в напрямку з Херсонщини, довго їх чекали. І також – ціль була виявлена за допомогою приладу нічного бачення і прожекторів.
Ми, зазвичай, стріляємо довгими чергами. Це набагато ефективніше, ніж одним пострілом. Ціль тоді була знищена на підході до міста.
Що відчули, коли вперше збили «Shahed»?
– Радість, був дуже задоволений.
Ви проходите якісь тренування, щоб покращувати навички збиття “Shahed”, як проходить ваш звичайний день?
– Він схожий на звичайний робочий день будь-якого українського солдата. Прокидаєшся і лягаєш спати, а решту часу — борониш українську землю.
У нас є денні стрільби, нічні стрільби з кулемета. Також ми здіймаємо дроном у повітря якусь ціль і відпрацьовуємо по ній. За допомогою нічної указки, тепловізорів, прожекторів.
А що найважче у вашій роботі?
- Найважче збивати у темряві. Темрява, побічний шум, втома – це все може заважати. Зрозуміло, що ліквідовувати складно коли вони запрограмовані, йдуть в обхід наших оборонців, намагаються проскочити непомітно. Але, ми з хлопцями завжди напоготові. Хочеться, щоб ніхто не постраждав з цивільних людей.
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