Ринок будматеріалів в Україні: чи вистачить власного виробництва для відбудови

Цегла чи газоблок: який матеріал є оптимальним за ціною та якістю

Скільки коштує газоблок та які виробники є в Україні

Імпортний газоблок завезли в Україну: які до нього питання

В Україні поступово набирає обертів процес відбудови: у деокупованих областях громади відновлюють пошкоджене житло. Темпи відбудови зараз помірні, але обсяги будівництва точно зростуть після перемоги та завершення війни.Будуються українці і там, де збитки від війни суттєво менші – у західній частині України. Не чекаючи кінця війни, наші співгромадяни покращують свої житлові умови.Тому усім зараз цікаво, що відбувається на українському ринку будівельних матеріалів: чи нема дефіциту, який матеріал краще обирати для будівництва та як змінилися ціни впродовж війни?Як показують свіжі дослідження ринку будівельних матеріалів, на сьогодні матеріалом №1 в будівництві стає газобетон. Експерти та будівельники відзначають багато його позитивних якостей.По-перше, газоблок є оптимальним за співвідношенням ціни та якості, він вдвічі дешевший за цеглу, але також дуже міцний. По-друге, газоблок достатньо стійкий, енергоефективний, а стіни не потребують додаткової звукоізоляції. По-третє, газоблок зручний: його легко транспортувати, зручно зберігати та використовувати.З нього можна зводити каркас приватних будинків, а також використовувати під час будівництва багатоповерхівок, офісних та інших приміщень.Виробництво газобетону в Україні достатньо розгалужене і має досить великі обсяги: десяток заводів повністю задовольняють потреби на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день лідером з виробництва газоблоку є компанія «Стоунлайт». Її виробництво розташоване на Київщині та відповідає найвищим європейським стандартам. Газоблоки «Стоунлайт» в яскравих зелених палетах можна придбати в основних будівельних магазинах по всій країні.Найбільшим виробником газоблоку в Україні до війни була компанія «Аерок», що належала росіянам. Після повномасштабного вторгнення ця компанія опинилася під санкціями, її заводи закрили, а пізніше націоналізували. Зараз ці заводи не працюють, але залишки газоблоку «Аерок» все ще можна знайти на будівельних ринках та у магазинах.Інші виробники переважно регіонального рівня, їх потужності не такі великі, як у компаній-лідерів. Через це вони продають власний товар лише в одній або двох-трьох областях. Найбільшими регіональними виробниками є «Теплоблок» із Житомира, «Газобет» із Тернополя та UDK з Дніпра. Дистриб'ютори можуть здійснити доставку таких газоблоків по всій країні, але ціна в інших регіонах разом з доставкою буде суттєво вища за ринкову.Загалом же вартість продукції українських виробників газоблоку є співмірною і коливається в межах 4%. В середньому кубометр вітчизняного газоблоку можна придбати за 3200-3500 гривень.Новий газоблок угорського виробника «Viablokk» з’явився на українському ринку влітку 2023 року. Цей газоблок дорожчий за українські аналоги на 500 грн/куб. м.Але з ним - не дуже приємна історія. По-перше, аналітики відзначають, що імпортним він є лише відносно, адже технологія виробництва заводу така ж, як була у «Аероку». По-друге, власники заводу - російські олігархи. Саме тому дистриб’ютори намагаються не працювати з цим виробником.За якістю продукція вітчизняних виробників майже однакова – дані коливаються несуттєво. А «Viablokk» - виділяється показниками міцності, хоча експерти-будівельники пишуть, що офіційні дані сильно відрізняються від того, що є насправді. Кому тут вірити – питання кожного, але є такий факт: виробництво газоблоку в Україні досить розгалужене, а вибір в будівельних магазинах та на ринках – досить значний.