Як вибрати повербанк: корисні поради від експертів Foxtrot*





Проте, усі ці гаджети потребують додаткової підзарядки. А що робити, коли у вас немає доступу для розетки, а на вашому смартфоні залишився 1% заряду акумулятора. Саме для таких випадків слід мати портативний зарядний пристрій



Основні характеристики повербанка

Функціональність та тривалість роботи повербанка безпосередньо залежить від технічних характеристик та додаткових можливостей, які зарядний пристрій може виконувати. А головними характеристиками є: тип батареї, сила струму, ємність акумулятора, вага та розмір, а також кількість виходів для кабелів.



Тип батареї

Для виготовлення сучасних повербанків виробники використовують 2 типи акумуляторів:



літій-полімерні, які мають вигляд плоского пакета різної форми та розмірів, всередині якого міститься спеціальний щільний полімер насичений розчином літію. Літій-полімерні акумулятори значно повільніше втрачають енергію і мають понад 5000 циклів розряду та заряду, а тому мають високу ціну;

літій-іонні акумулятори, максимально схожі на звичайні пальчикові батарейки, а число циклів заряду/розряду складає лише 1000. Також, літій-іонні акумулятори швидше втрачають енергію та досить сильно нагріваються під час роботи.

Сила струму

Показник, який вказує на швидкість заряджання USB-гаджетів і вимірюється в амперах. Наприклад, повербанк з силою струму 1 А заряджатиме досить повільно, а зарядний пристрій на 2 А виконуватиме свою функцію швидше, але він підходить не для всіх пристроїв. Оптимальною силою струму для зарядки смартфонів є повербанк з показником 1,5 А.



Ємність зарядної батареї

Зарядний ресурс повербанка вимірюється у мАг (міліампер) та вказують яку кількість раз можна зарядити той чи інший гаджет. Так, можна купити повербанк потужністю як 4500 мАг, 6500 мАг, так і 30 000 мАг.



Крім цього, розрізняють:



номінальну ємність — заявлену виробником напругу, яку повербанк може віддавати;

реальну ємність, тобто споживану потужність, яку зарядний пристрій може віддавати смартфону чи іншому пристрою.

Тобто, обираючи повербанк, зазначена потужність якого становить 10 000 мАг, реальна ємність в такому випадку становить близько 8000 мАг.



Вага, розмір та матеріал виготовлення

Найчастіше повербанки виготовляють у пластикових та металевих корпусах, компактного розміру. А тому, такі зарядні пристрої можна взяти з собою у як у маленьку жіночу сумочку, так і рюкзак. Вага повербанку напряму залежить від матеріалу, з якого він виготовлений: металеві АКБ є порівняно важчі за повербанк, що виготовлені з алюмінію чи пластику.



Варіанти та кількість виходів

Залежно від типу повербанка, він може містити декілька варіантів виходів:



USB вихід з силою струму 1 А чи 2 А;

вихід Type-A чи Type-C;

Крім цього, виробники пропонують і універсальні повербанки з кількома типами виходів, які дозволяють одночасно заряджати кілька гаджетів.



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