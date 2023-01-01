Як вибрати повербанк: корисні поради від експертів Foxtrot*
Сьогодні, 18:44
Сьогодні важко знайти людей, які у своєму повсякденному житті, навчанні чи на роботі не користуються мобільними телефонами, навушниками, безпровідними, смарт-годинниками чи іншими цифровими гаджетами.
Проте, усі ці гаджети потребують додаткової підзарядки. А що робити, коли у вас немає доступу для розетки, а на вашому смартфоні залишився 1% заряду акумулятора. Саме для таких випадків слід мати портативний зарядний пристрій повербанк, який дозволить вам підзарядити будь-який із ваших USB-гаджетів. А на які технічні характеристики повербанка слід звернути увагу, обираючи зарядний пристрій, щоб завжди мати змогу зарядити ваші гаджети, - читайте у цій статті.
Функціональність та тривалість роботи повербанка безпосередньо залежить від технічних характеристик та додаткових можливостей, які зарядний пристрій може виконувати. А головними характеристиками є: тип батареї, сила струму, ємність акумулятора, вага та розмір, а також кількість виходів для кабелів.
Для виготовлення сучасних повербанків виробники використовують 2 типи акумуляторів:
літій-полімерні, які мають вигляд плоского пакета різної форми та розмірів, всередині якого міститься спеціальний щільний полімер насичений розчином літію. Літій-полімерні акумулятори значно повільніше втрачають енергію і мають понад 5000 циклів розряду та заряду, а тому мають високу ціну;
літій-іонні акумулятори, максимально схожі на звичайні пальчикові батарейки, а число циклів заряду/розряду складає лише 1000. Також, літій-іонні акумулятори швидше втрачають енергію та досить сильно нагріваються під час роботи.
Показник, який вказує на швидкість заряджання USB-гаджетів і вимірюється в амперах. Наприклад, повербанк з силою струму 1 А заряджатиме досить повільно, а зарядний пристрій на 2 А виконуватиме свою функцію швидше, але він підходить не для всіх пристроїв. Оптимальною силою струму для зарядки смартфонів є повербанк з показником 1,5 А.
Зарядний ресурс повербанка вимірюється у мАг (міліампер) та вказують яку кількість раз можна зарядити той чи інший гаджет. Так, можна купити повербанк потужністю як 4500 мАг, 6500 мАг, так і 30 000 мАг.
Крім цього, розрізняють:
номінальну ємність — заявлену виробником напругу, яку повербанк може віддавати;
реальну ємність, тобто споживану потужність, яку зарядний пристрій може віддавати смартфону чи іншому пристрою.
Тобто, обираючи повербанк, зазначена потужність якого становить 10 000 мАг, реальна ємність в такому випадку становить близько 8000 мАг.
Найчастіше повербанки виготовляють у пластикових та металевих корпусах, компактного розміру. А тому, такі зарядні пристрої можна взяти з собою у як у маленьку жіночу сумочку, так і рюкзак. Вага повербанку напряму залежить від матеріалу, з якого він виготовлений: металеві АКБ є порівняно важчі за повербанк, що виготовлені з алюмінію чи пластику.
Залежно від типу повербанка, він може містити декілька варіантів виходів:
USB вихід з силою струму 1 А чи 2 А;
вихід Type-A чи Type-C;
Крім цього, виробники пропонують і універсальні повербанки з кількома типами виходів, які дозволяють одночасно заряджати кілька гаджетів.
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Проте, усі ці гаджети потребують додаткової підзарядки. А що робити, коли у вас немає доступу для розетки, а на вашому смартфоні залишився 1% заряду акумулятора. Саме для таких випадків слід мати портативний зарядний пристрій повербанк, який дозволить вам підзарядити будь-який із ваших USB-гаджетів. А на які технічні характеристики повербанка слід звернути увагу, обираючи зарядний пристрій, щоб завжди мати змогу зарядити ваші гаджети, - читайте у цій статті.
Основні характеристики повербанка
Функціональність та тривалість роботи повербанка безпосередньо залежить від технічних характеристик та додаткових можливостей, які зарядний пристрій може виконувати. А головними характеристиками є: тип батареї, сила струму, ємність акумулятора, вага та розмір, а також кількість виходів для кабелів.
Тип батареї
Для виготовлення сучасних повербанків виробники використовують 2 типи акумуляторів:
Сила струму
Показник, який вказує на швидкість заряджання USB-гаджетів і вимірюється в амперах. Наприклад, повербанк з силою струму 1 А заряджатиме досить повільно, а зарядний пристрій на 2 А виконуватиме свою функцію швидше, але він підходить не для всіх пристроїв. Оптимальною силою струму для зарядки смартфонів є повербанк з показником 1,5 А.
Ємність зарядної батареї
Зарядний ресурс повербанка вимірюється у мАг (міліампер) та вказують яку кількість раз можна зарядити той чи інший гаджет. Так, можна купити повербанк потужністю як 4500 мАг, 6500 мАг, так і 30 000 мАг.
Крім цього, розрізняють:
Тобто, обираючи повербанк, зазначена потужність якого становить 10 000 мАг, реальна ємність в такому випадку становить близько 8000 мАг.
Вага, розмір та матеріал виготовлення
Найчастіше повербанки виготовляють у пластикових та металевих корпусах, компактного розміру. А тому, такі зарядні пристрої можна взяти з собою у як у маленьку жіночу сумочку, так і рюкзак. Вага повербанку напряму залежить від матеріалу, з якого він виготовлений: металеві АКБ є порівняно важчі за повербанк, що виготовлені з алюмінію чи пластику.
Варіанти та кількість виходів
Залежно від типу повербанка, він може містити декілька варіантів виходів:
Крім цього, виробники пропонують і універсальні повербанки з кількома типами виходів, які дозволяють одночасно заряджати кілька гаджетів.
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