6 важливих аспектів при виборі ділянки під модульний будинок*





Площа та форма ділянки

Важливою характеристикою земельної ділянки є її розмір. Варто подумати над розмірами майбутнього будинку і, враховуючи їх, розрахувати площу ділянки. Зазвичай користуються формулою: площа ділянки повинна співвідноситися до площі будівлі як 10 до 1. Отже, під будинок площею 150 м² необхідно мати земельну площу від 15 соток.



Що стосується форми, то оптимальним варіантом вважається квадрат. При нестандартних формах варто консультуватися з архітекторами щодо правильного розміщення на них будівлі.



Розташування

Купуючи ділянку землі під будівництво власного будинку, треба також звернути увагу на наявність поблизу доріг. Це не тільки спростить подальше проживання у вибраній місцевості, але ще на етапі будівництва важливо мати нормальний шлях для транспортування будівельних матеріалів.



Компанія Unitbud здійснює виробництво модульних будівель у власному цеху. Сучасні технології дозволяють везти на ділянку замовника вже готовий об'єкт. Та навіть з надійним та відповідальним перевізником транспортувати модульний будинок за відсутністю доріг – завдання не з легких.



Рекомендуємо визначитися, наскільки близько до сусідів ви прагнете бути. Якщо ваша мрія – максимально усамітнитися, варто вибирати віддалені земельні ділянки. Розташування майбутнього будинку біля лісу або водойми, додасть прекрасних краєвидів з вікон, а також урізноманітнить відпочинок.



Крім того, не буде зайвим визначитись, чи є поблизу сміттєзвалище, виробничі комплекси, заводи, електростанції, які можуть негативно впливати на якість життя та навіть на здоров'я мешканців.



Юридичні аспекти

Перед будівництвом обов’язково треба оформити необхідні документи – щодо цільового призначення ділянки та містобудівні. Те ж стосується й будівель, зведених за модульною технологією.



За визначенням у Законі України «Про землеустрій», цільове призначення земельної ділянки – це перелік допустимих напрямів її використання відповідно до встановлених законодавством вимог. При плануванні зведення будинку зазвичай використовують дві категорії чинної «Класифікації видів цільового призначення земель»:



02.01 – будівництво та обслуговування житлового будинку;

01.05 – індивідуальне садівництво.

У другому варіанті можна побудувати споруду, але зареєструватися там, як у власному житлі, змоги не буде. Будівля буде розцінюватися, як садовий будиночок.



Оформлена містобудівна документація є підтвердженням того, що:



існує план майбутньої забудівлі;

відсутні обмеження або заборони щодо використання цієї ділянки, існує план майбутньої забудівлі;

Правильно оформлені документи дадуть можливість надалі без проблем отримати будівельний паспорт.



Наявність відповідної інфраструктури

Плануючи зведення модульного будинку під ключ, важливо проаналізувати наявну інфраструктуру. У великих містах оптимальним вважається, якщо до необхідних об’єктів можна дістатися протягом 40 хвилин. Крім цього, треба зважати на транспортну доступність, зупинок громадського транспорту, супермаркетів і навчальних закладів.



Особливості рельєфу та ґрунту

Земля, на поверхні якої планується майбутнє будівництво, має відповідати певним вимогам. Саме тоді можна отримати міцний і довговічний будинок. Рекомендується уважно дослідити земельну ділянку, а за можливості звернутися по допомогу до інженерів-геодезистів та геологів. Виявлення можливих проблемних місць заздалегідь зекономить ваші гроші та час, які прийдеться витратити на їх пошук у майбутньому.



Не підходить для будівництва:



насипний, торф’яний ґрунт;

ділянки з вологолюбними рослинами (це ознака близьких до поверхні підземних вод).

Для будівництва бажано вибирати рівну ділянку. В іншому випадку треба буде піднімати рівень та досипати новий шар ґрунту.



Інженерні комунікації

Якщо у місцевості розташування земельної ділянки не проведені звичні для містян комунікації, її ціна буде значно нижчою. Проте необхідно добре подумати, перш ніж купувати таку ділянку. Відсутність лінії електромереж призведе до додаткових, доволі відчутних витрат на погодження проєкту, встановлення опор та прокладання ліній. А проведений у місцевості газопровід дозволить підключити постачання газу до житла, який можна використовувати для опалення та для приготування їжі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Плануючи будівництво власного будинку, перш за все треба вибрати та придбати земельну ділянку під нього. Адже вдало підібране місце для розташування будинку – це вже запорука довговічності споруди. Unitbud пропонує розглянути корисні рекомендації, як правильно зробити вибір земельної ділянки для майбутнього будівництва.Важливою характеристикою земельної ділянки є її розмір. Варто подумати над розмірами майбутнього будинку і, враховуючи їх, розрахувати площу ділянки. Зазвичай користуються формулою: площа ділянки повинна співвідноситися до площі будівлі як 10 до 1. Отже, під будинок площею 150 м² необхідно мати земельну площу від 15 соток.Що стосується форми, то оптимальним варіантом вважається квадрат. При нестандартних формах варто консультуватися з архітекторами щодо правильного розміщення на них будівлі.Купуючи ділянку землі під будівництво власного будинку, треба також звернути увагу на наявність поблизу доріг. Це не тільки спростить подальше проживання у вибраній місцевості, але ще на етапі будівництва важливо мати нормальний шлях для транспортування будівельних матеріалів.Компанія Unitbud здійснює виробництво модульних будівель у власному цеху. Сучасні технології дозволяють везти на ділянку замовника вже готовий об'єкт. Та навіть з надійним та відповідальним перевізником транспортувати модульний будинок за відсутністю доріг – завдання не з легких.Рекомендуємо визначитися, наскільки близько до сусідів ви прагнете бути. Якщо ваша мрія – максимально усамітнитися, варто вибирати віддалені земельні ділянки. Розташування майбутнього будинку біля лісу або водойми, додасть прекрасних краєвидів з вікон, а також урізноманітнить відпочинок.Крім того, не буде зайвим визначитись, чи є поблизу сміттєзвалище, виробничі комплекси, заводи, електростанції, які можуть негативно впливати на якість життя та навіть на здоров'я мешканців.Перед будівництвом обов’язково треба оформити необхідні документи – щодо цільового призначення ділянки та містобудівні. Те ж стосується й будівель, зведених за модульною технологією.За визначенням у Законі України «Про землеустрій», цільове призначення земельної ділянки – це перелік допустимих напрямів її використання відповідно до встановлених законодавством вимог. При плануванні зведення будинку зазвичай використовують дві категорії чинної «Класифікації видів цільового призначення земель»:У другому варіанті можна побудувати споруду, але зареєструватися там, як у власному житлі, змоги не буде. Будівля буде розцінюватися, як садовий будиночок.Оформлена містобудівна документація є підтвердженням того, що:Правильно оформлені документи дадуть можливість надалі без проблем отримати будівельний паспорт.Плануючи зведення модульного будинку під ключ, важливо проаналізувати наявну інфраструктуру. У великих містах оптимальним вважається, якщо до необхідних об’єктів можна дістатися протягом 40 хвилин. Крім цього, треба зважати на транспортну доступність, зупинок громадського транспорту, супермаркетів і навчальних закладів.Земля, на поверхні якої планується майбутнє будівництво, має відповідати певним вимогам. Саме тоді можна отримати міцний і довговічний будинок. Рекомендується уважно дослідити земельну ділянку, а за можливості звернутися по допомогу до інженерів-геодезистів та геологів. Виявлення можливих проблемних місць заздалегідь зекономить ваші гроші та час, які прийдеться витратити на їх пошук у майбутньому.Не підходить для будівництва:Для будівництва бажано вибирати рівну ділянку. В іншому випадку треба буде піднімати рівень та досипати новий шар ґрунту.Якщо у місцевості розташування земельної ділянки не проведені звичні для містян комунікації, її ціна буде значно нижчою. Проте необхідно добре подумати, перш ніж купувати таку ділянку. Відсутність лінії електромереж призведе до додаткових, доволі відчутних витрат на погодження проєкту, встановлення опор та прокладання ліній. А проведений у місцевості газопровід дозволить підключити постачання газу до житла, який можна використовувати для опалення та для приготування їжі.Замовити модульні будинки під ключ можна в Unitbud. Компанія є досвідченим виробником модульних споруд житлового та комерційного призначення. Використання високоякісних матеріалів та застосування сучасних технологій будівництва дозволяє створювати для клієнтів теплі та затишні будинки їхньої мрії.

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