І попити, і суп зварити: який фільтр обрати для очищення води*





Якщо для вас важливо, щоб вода для пиття, приготування смачного супу або ароматної кави була якісною, варто встановити фільтр. На ринку їх дуже багато, тож обрати один із тисячі буває досить важко.



Разом з експертами з інженерних рішень “Венкон” ми допоможемо вам зробити інформований вибір, щоб ваша вода була безпечною і смачною.



Основні типи фільтрів для води

Задача фільтрів для води – очистити воду від іржі, піску, сірководню, аміаку, водоростей, солей тощо. З такими проблемами здатні впоратися спеціально призначені пристрої для побутової техніки.



Системи зворотного осмосу

Зворотний



Проточний фільтр

Такий пристрій сприяє додатковому очищенню води з крану від хлору, неприємних запахів тощо. Фільтри можна встановлювати як у вигляді насадок безпосередньо на кран, так і під мийкою у вигляді стаціонарних систем.



Ультрафіолетові фільтри

Ультрафіолетові фільтри використовують UV-світло для знищення бактерій та вірусів. Така система очищає воду без зміни її хімічної структури та мінерального складу. Середній варіант між звичайним проточним фільтром та системою зворотного осмосу.



Вибір фільтра в залежності від потреб

Вибір фільтра для води залежить від потреб. Давайте розберемося, як обрати ідеальний фільтр для вашого дому.



Найголовніше – зрозуміти, що саме потрібно відфільтрувати. Якщо вода неприємно пахне або має дивний колір, можливо, час замовити аналіз. Це допоможе вам зрозуміти, який тип фільтра буде найкращим варіантом для вашого дому.

Подумайте, чи потрібен вам фільтр лише для пиття або ж вам важливо очищати всю воду у домі. Для щоденного вживання підійде компактний настільний варіант, а для очищення води у всій оселі може знадобитися більш складна система.

Прорахуйте бюджет. Враховуйте не тільки вартість самого фільтра, але й витрати на його обслуговування. Деякі моделі вимагають частої заміни картриджів, що може підвищити загальні видатки.

Розмір має значення. Не забудьте врахувати розмір і місце установки фільтра. Якщо у вашій кухні не так багато вільного простору, можливо, кращим варіантом буде той, що монтується прямо на кран.

Простота використання та обслуговування. Чи готові ви регулярно замінювати фільтр або ж надаєте перевагу чомусь, що не потребує багато зусиль?

Не забуваймо і про естетику! Сучасні фільтри є у різних стилях та дизайнах, тож ви можете вибрати такий, що ідеально впишеться у ваш інтер'єр.



Чиста та безпечна вода – це не лише про здоров'я, а й про якість вашого життя. Чи вирішите ви інсталювати простий настільний фільтр, чи оберете складнішу систему зворотного осмосу, кожен крок до чистішої води – це крок до здорового способу життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Незважаючи на сучасні технології, вода, яка потрапляє в наші домівки, може бути не такою чистою, як ми сподіваємось. Нітрати, хлор, різні метали та навіть мікропластик – це лише кілька "сюрпризів", які можуть ховатися у кожному ковтку.Якщо для вас важливо, щоб вода для пиття, приготування смачного супу або ароматної кави була якісною, варто встановити фільтр. На ринку їх дуже багато, тож обрати один із тисячі буває досить важко.Разом з експертами з інженерних рішень “Венкон” ми допоможемо вам зробити інформований вибір, щоб ваша вода була безпечною і смачною.Задача фільтрів для води – очистити воду від іржі, піску, сірководню, аміаку, водоростей, солей тощо. З такими проблемами здатні впоратися спеціально призначені пристрої для побутової техніки.Зворотний осмос – популярна система очищення води, яка дозволяє видалити бактерії та віруси та наситити рідину корисними мікроелементами. Для цього використовується напівпроникна мембрана. Це найбільш вимоглива система у плані інсталяції та обслуговування. Раніше такі пристрої могли собі дозволити тільки великі підприємства через значні габарити. Сьогодні можна встановлювати фільтр прямо під кухонною мийкою. Важливо те, що моделі є економічними – на 1 літр фільтрованої води система утилізує в каналізацію лише 1 літр стічних вод, що заощаджує до 20 000 л води на рік.Такий пристрій сприяє додатковому очищенню води з крану від хлору, неприємних запахів тощо. Фільтри можна встановлювати як у вигляді насадок безпосередньо на кран, так і під мийкою у вигляді стаціонарних систем.Ультрафіолетові фільтри використовують UV-світло для знищення бактерій та вірусів. Така система очищає воду без зміни її хімічної структури та мінерального складу. Середній варіант між звичайним проточним фільтром та системою зворотного осмосу.Вибір фільтра для води залежить від потреб. Давайте розберемося, як обрати ідеальний фільтр для вашого дому.Чиста та безпечна вода – це не лише про здоров'я, а й про якість вашого життя. Чи вирішите ви інсталювати простий настільний фільтр, чи оберете складнішу систему зворотного осмосу, кожен крок до чистішої води – це крок до здорового способу життя.

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