Попри війну: у Луцьку запрацювало нове виробництво солі





Для цього застосовують спеціалізовану таблетовану сіль, яку віднедавна виготовляють у Луцьку на підприємстві «Солеяр».



ВІД ДИСТРИБ’ЮТОРА ДО ВИРОБНИКА ТАБЛЕТОВАНОЇ СОЛІ

З початком повномасштабної війни в Україні гостро постало питання забезпечення держави сіллю. Через бойові дії у травні 2022-го було зупинено роботу ДП «Артемсіль», що стало відправною точкою для багатьох компаній, які миттєво почали шукати нових постачальників за кордоном.



Одна з них – приватно-виробнича комерційна фірма «Укрбізнес», яка з 1996 року займається оптовою торгівлею солі, забезпечуючи підприємства харчопереробної, сільськогосподарської, спиртової та інших галузей промисловості. Її керівником є Андрій Слободян, а серед її клієнтів: «Комо», «Клуб сиру», «Руна», Клевер Сторс», «Забіяка», «Наш край» та багато інших.





Упродовж років «Укрбізнес» постачав на ринок різноманітну сіль, левова частка якої надходила саме з державного підприємства. Тож коли воно припинило свою роботу, луцька компанія почала завозити продукцію з Польщі, Румунії, Єгипту та Туреччини, чим займається і надалі. Безумовно, важливу роль у цьому відіграє наявність власної логістики та складів, площа яких сягає понад 1000 метрів квадратних. Вони забезпечують тривале зберігання та захист від опадів, надмірної вологості, вітру та інших проявів негоди, що дуже важливо для якості товару.



«Близько року ми працювали, займаючись виключно імпортом, – розповідає комерційний директор «Укрбізнесу» Едуард Сидорук. – Але з часом вирішили, що потрібно створювати додану вартість і почали будувати плани щодо запровадження переробки солі».



У підсумку вирішили виготовляти таблетовану сіль, значну частину якої до війни завозили з Білорусі, оскільки вона була дешевша за польську та якісніша за українську. Для цього створили ТОВ «Солеяр», знайшли постачальника сировини та партнера в особі Адама Лещинські, який також став одним із засновників нового підприємства.



«СОЛЕЯР» – ВИРОБНИК ТАБЛЕТОВАНОЇ СОЛІ У ЛУЦЬКУ

Едуард Сидорук розповідає, що «Солеяр» створили у партнерстві з поляками, оскільки наші сусіди мають необхідні знання, обладнання і найголовніше – сировину та багаторічний досвід.



Станом на сьогодні нове підприємство обладнано двома станками та виробляє п’ять тонн таблетованої солі на день. Значна частина роботи відбувається у ручному режимі, через що об’єми готової продукції не такі великі, якими можуть бути. Разом із цим нещодавно відбулося встановлення нового обладнання, яке значно прискорить процес виготовлення.



«В наших найближчих планах: перехід у двозмінний режим роботи (денний та нічний), додаткові станки для переробки, встановлення конвеєра та дробарки. Головне, що ми вже почали відходити від концепції «купи-продай» та намагаємося покращувати економіку міста, наймати нових працівників, а отже – сплачувати більше податків», – зазначив комерційний директор «Укрбізнесу».



Загалом компанія продає від 200 тонн таблетованої солі на місяць, але лише 40-50 тонн припадає на власне виробництво. Все інше – імпорт з Німеччини та Польщі.



Едуард Сидорук відзначає, що для створеної власними силами продукції знайшли абсолютно нових клієнтів, а «постійних» забезпечують закордонним товаром.



«Наше стратегічне завдання – повністю перейти на продаж власної таблетованої солі. Для цього потрібно налагодити всі процеси та вивести потужності на рівень – 15 тонн на день», – резюмував він.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ТАБЛЕТОВАНА СІЛЬ

Таблетована сіль – це продукт, необхідний для очистки води: як в промисловому, так і в приватному секторах. Вона є одним з важливих реагентів для роботи системи фільтрації, а в основі її ефективності лежить іонообмін (іони кальцію та магнію замінюються іонами натрію, які, власне, і містить таблетована сіль). Безпосередньо сіль не бере участь в очистці, але соляна рупа відновлює та очищає фільтруючий матеріал, подовжуючи його ресурс на багато років.



«Найважливішу роль вона відіграє для обслуговування очисних систем і фільтрів для побутових та промислових потреб, – каже Едуард. – Жорстка вода сприяє появі накипу, який призводить до поломок різної техніки: від електричного чайника до бойлера».



Підтверджують якість таблетованої солі від «Солеяру» фахівці з центру «Аналіз води». Зі слів спеціаліста Ярослава, таблетки луцького виробництва мають відповідну форму, не розсипаються від натиску та вартують дешевше за імпортний аналог. Тож у своєму магазині вони рекомендують купувати саме товар від «Солеяру».



«Працюючи у цій сфері багато років, можу впевнено сказати, що через таблетки поганої якості, обладнання страждає та виходить з ладу значно раніше передбаченого. Разом із цим, якщо ціна іноземного бренду є вищою, я не бачу сенсу переплачувати, якщо можна придбати такий самий продукт по якості, але значно вигідніше», – зауважив експерт.



До слова, саме в

***

Едуард Сидорук впевнений, що ринок солі в Україні буде розвиватися.



Ще рік тому Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Закарпатській області проведуть розвідку соляних шахт і в майбутньому вони зможуть повністю забезпечити потреби України. І хоча наразі це питання рухається доволі повільно, через 5-10 років видобуток солі в нашій країні може відновитися у нових, раніше не бачених масштабах. Коли це станеться – компанії «Солеяр» та «Укрбізнес» будуть готові максимально реалізувати потенціал українських соляних шахт.



Детальніша інформація на сайтах ТОВ



Замовити та придбати таблетовану сіль можна у магазині «Аналіз води»

або за телефоном: +380 (68) 158 05 92.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. З давніх-давен люди використовують сіль для різноманітних потреб, основною з яких є приготування смачної їжі. Разом із цим у сучасному світі хлорид натрію є вкрай необхідним для очищення води.Для цього застосовують спеціалізовану таблетовану сіль, яку віднедавна виготовляють у Луцьку на підприємствіЗ початком повномасштабної війни в Україні гостро постало питання забезпечення держави сіллю. Через бойові дії у травні 2022-го було зупинено роботу ДП «Артемсіль», що стало відправною точкою для багатьох компаній, які миттєво почали шукати нових постачальників за кордоном.Одна з них – приватно-виробнича комерційна фірма «Укрбізнес», яка з 1996 року займається оптовою торгівлею солі, забезпечуючи підприємства харчопереробної, сільськогосподарської, спиртової та інших галузей промисловості. Її керівником є Андрій Слободян, а серед її клієнтів: «Комо», «Клуб сиру», «Руна», Клевер Сторс», «Забіяка», «Наш край» та багато інших.Упродовж років «Укрбізнес» постачав на ринок різноманітну сіль, левова частка якої надходила саме з державного підприємства. Тож коли воно припинило свою роботу, луцька компанія почала завозити продукцію з Польщі, Румунії, Єгипту та Туреччини, чим займається і надалі. Безумовно, важливу роль у цьому відіграє наявність власної логістики та складів, площа яких сягає понад 1000 метрів квадратних. Вони забезпечують тривале зберігання та захист від опадів, надмірної вологості, вітру та інших проявів негоди, що дуже важливо для якості товару., – розповідає комерційний директор «Укрбізнесу». –У підсумку вирішили виготовляти таблетовану сіль, значну частину якої до війни завозили з Білорусі, оскільки вона була дешевша за польську та якісніша за українську. Для цього створили ТОВ «Солеяр», знайшли постачальника сировини та партнера в особі, який також став одним із засновників нового підприємства.Едуард Сидорук розповідає, що «Солеяр» створили у партнерстві з поляками, оскільки наші сусіди мають необхідні знання, обладнання і найголовніше – сировину та багаторічний досвід.Станом на сьогодні нове підприємство обладнано двома станками та виробляє п’ять тонн таблетованої солі на день. Значна частина роботи відбувається у ручному режимі, через що об’єми готової продукції не такі великі, якими можуть бути. Разом із цим нещодавно відбулося встановлення нового обладнання, яке значно прискорить процес виготовлення.– зазначив комерційний директор «Укрбізнесу».Загалом компанія продає від 200 тонн таблетованої солі на місяць, але лише 40-50 тонн припадає на власне виробництво. Все інше – імпорт з Німеччини та Польщі.Едуард Сидорук відзначає, що для створеної власними силами продукції знайшли абсолютно нових клієнтів, а «постійних» забезпечують закордонним товаром.– резюмував він.Таблетована сіль – це продукт, необхідний для очистки води: як в промисловому, так і в приватному секторах. Вона є одним з важливих реагентів для роботи системи фільтрації, а в основі її ефективності лежить іонообмін (іони кальцію та магнію замінюються іонами натрію, які, власне, і містить таблетована сіль). Безпосередньо сіль не бере участь в очистці, але соляна рупа відновлює та очищає фільтруючий матеріал, подовжуючи його ресурс на багато років.– каже Едуард. –Підтверджують якість таблетованої солі від «Солеяру» фахівці з центру «Аналіз води». Зі слів спеціаліста Ярослава, таблетки луцького виробництва мають відповідну форму, не розсипаються від натиску та вартують дешевше за імпортний аналог. Тож у своєму магазині вони рекомендують купувати саме товар від «Солеяру».– зауважив експерт.До слова, саме в центрі «Аналіз води» можна швидко та легко придбати таблетовану сіль від «Солеяру» для побутових потреб.***Едуард Сидорук впевнений, що ринок солі в Україні буде розвиватися.Ще рік тому Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Закарпатській області проведуть розвідку соляних шахт і в майбутньому вони зможуть повністю забезпечити потреби України. І хоча наразі це питання рухається доволі повільно, через 5-10 років видобуток солі в нашій країні може відновитися у нових, раніше не бачених масштабах. Коли це станеться – компанії «Солеяр» та «Укрбізнес» будуть готові максимально реалізувати потенціал українських соляних шахт.Детальніша інформація на сайтах ТОВ «Укрбізнес » та ТОВ «Солеяр» , а також в Instagram Замовити та придбати таблетовану сіль можна у магазині «Аналіз води»або за телефоном:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію