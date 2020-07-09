Як вибрати та отримати вигідний кредит у банку*





В Україні діє понад 60 надійних банківських установ з позитивною репутацією, які можуть допомогти вирішити нагальне фінансове питання. Головне — обрати оптимальну кредитну програму. У цьому питанні не варто поспішати: фахівці рекомендують ретельно зважити умови кредитування та стиль роботи банківської установи.



Залежно від цілі фінансування, можна обрати кредит готівкою, під заставу рухомого та нерухомого майна (іпотеку). Готівкові кредити отримати найпростіше, оскільки для них не потрібне цільове обґрунтування позики та документальний супровід майна, що надається під заставу. Проте суми таких позик суттєво нижчі за інші види кредитів.



Завдяки сайтам банків можна заздалегідь ознайомитися з умовами та правилами отримання кредиту, перш ніж завітати до відділення. Онлайн зручно порівнювати різні кредитні програми. За допомогою інтерактивного кредитного калькулятора, які надає зокрема



Обирати кредитну програму варто паралельно з оцінкою самого банку. Безпечні взаєморозрахунки гарантують установи з великим досвідом роботи на ринку України, стабільно зростаючим фінансовим портфелем та позитивною репутацією. Варто пересвідчитись у наявності дозвільної документації, ліцензій на надання профільних послуг. Така інформація відкрито висвітлюється на офіційних сайтах, а копії документів розміщуються у відділеннях банку.



Головний критерій при виборі кредитної програми — процентна ставка за користування позиковими коштами. Важливо уточнити умови розрахунку процентів у конкретному банку, наявність додаткових комісійних платежів, страхування, умови сплати відсотків.



Не варто обтяжувати себе надмірними кредитними зобов’язаннями. Фахівці з фінансів радять обмежувати розмір щомісячних платежів на рівні 40% від бюджету. За таких умов не доведеться змінювати господарські звички та переходити на режим «затягування пасків». Кредит повинен вирішувати фінансову проблему, а не додавати нову. Тому важливо всебічно оцінити його умови, переконатися у їх однозначному тлумаченні, проконсультувавшись з менеджером обраного банку.



Щоб отримати кредит у банку, потрібно подати заявку та супровідні документи, які дозволять пересвідчитися у правоздатності позичальника та його платоспроможності. Стандартний перелік аспектів, які перевіряє фінансова установа, розглядаючи запит на кредитування, містить:



вік заявника від 18-21 років;

наявність ІПН;

громадянство України;

наявність стабільного заробітку, достатнього для сплати кредитних платежів;

позитивна кредитна історія.

У першу чергу перевіряються паспортні дані, ІПН та відомості в довідці про доходи та відрахування з місця роботи, якщо, звісно, таку вимагає кредитор при оформленні позики. Кредитна історія заявника не повинна містити прострочених, незакритих кредитних ліній. Наявність відкритих кредитів на значні суми в інших банках може стати перешкодою для отримання нової позики. У випадку суттєвої заборгованості, доцільно скористатися послугою реструктуризації боргу, яка пом’якшить умови погашення кредиту та не заплямує кредитну історію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Обираючи кредит, потрібно зважати на багато факторів, враховувати не лише здатність позики закрити поточну потребу в коштах, а й свою спроможність повернути борг у майбутньому.В Україні діє понад 60 надійних банківських установ з позитивною репутацією, які можуть допомогти вирішити нагальне фінансове питання. Головне — обрати оптимальну кредитну програму. У цьому питанні не варто поспішати: фахівці рекомендують ретельно зважити умови кредитування та стиль роботи банківської установи.Залежно від цілі фінансування, можна обрати кредит готівкою, під заставу рухомого та нерухомого майна (іпотеку). Готівкові кредити отримати найпростіше, оскільки для них не потрібне цільове обґрунтування позики та документальний супровід майна, що надається під заставу. Проте суми таких позик суттєво нижчі за інші види кредитів.Завдяки сайтам банків можна заздалегідь ознайомитися з умовами та правилами отримання кредиту, перш ніж завітати до відділення. Онлайн зручно порівнювати різні кредитні програми. За допомогою інтерактивного кредитного калькулятора, які надає зокрема банк UnexBank , можна прорахувати найбільш зручний термін та суму кредиту.Обирати кредитну програму варто паралельно з оцінкою самого банку. Безпечні взаєморозрахунки гарантують установи з великим досвідом роботи на ринку України, стабільно зростаючим фінансовим портфелем та позитивною репутацією. Варто пересвідчитись у наявності дозвільної документації, ліцензій на надання профільних послуг. Така інформація відкрито висвітлюється на офіційних сайтах, а копії документів розміщуються у відділеннях банку.Головний критерій при виборі кредитної програми — процентна ставка за користування позиковими коштами. Важливо уточнити умови розрахунку процентів у конкретному банку, наявність додаткових комісійних платежів, страхування, умови сплати відсотків.Не варто обтяжувати себе надмірними кредитними зобов’язаннями. Фахівці з фінансів радять обмежувати розмір щомісячних платежів на рівні 40% від бюджету. За таких умов не доведеться змінювати господарські звички та переходити на режим «затягування пасків». Кредит повинен вирішувати фінансову проблему, а не додавати нову. Тому важливо всебічно оцінити його умови, переконатися у їх однозначному тлумаченні, проконсультувавшись з менеджером обраного банку.Щоб отримати кредит у банку, потрібно подати заявку та супровідні документи, які дозволять пересвідчитися у правоздатності позичальника та його платоспроможності. Стандартний перелік аспектів, які перевіряє фінансова установа, розглядаючи запит на кредитування, містить:У першу чергу перевіряються паспортні дані, ІПН та відомості в довідці про доходи та відрахування з місця роботи, якщо, звісно, таку вимагає кредитор при оформленні позики. Кредитна історія заявника не повинна містити прострочених, незакритих кредитних ліній. Наявність відкритих кредитів на значні суми в інших банках може стати перешкодою для отримання нової позики. У випадку суттєвої заборгованості, доцільно скористатися послугою реструктуризації боргу, яка пом’якшить умови погашення кредиту та не заплямує кредитну історію.

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