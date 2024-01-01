Житомирська політехніка: технології навчання – ваш ключ до успіху!





Житомирська політехніка - це не просто університет, це місце, де ваші мрії стають реальністю, а можливості - безмежні, так як мета університету не лише надання знань, але й розвиток кожної особистості, відкриваючи нові горизонти у світі науки, технологій та творчості.



Природні здібності та інтелектуальний розвиток

На відміну від інших університетів, ЖДТУ допомагає кожному студенту розкрити свій потенціал у всіх сферах життя. За допомогою 38 бакалаврських, 27 магістерських та 11 PhD освітніх програм, а також розклад ЖДТУ, надає змогу кожному здобувачеві освіти розвивати свої таланти та стати справжнім лідером у своїй обраній галузі. Кожна людина має унікальні природні здібності, які варто розвивати та вдосконалювати, тому університет пропонує широкий спектр програм, які охоплюють не лише технічні аспекти, але й гуманітарні та соціальні науки, щоб студенти могли розвивати свої інтереси та потенціал у будь-якій сфері.



Інновації та міжнародна співпраця

Місія університету полягає у розвитку лідерів та створенні інновацій, що змінюють світ на краще. За допомогою візії університет розвиває студентоцентрований підхід до освіти, створюючи унікальні умови для розвитку кожного студента як майбутнього лідера змін.



Університетська спільнота активно співпрацює з 89 закордонними університетами-партнерами, з якими підписані договори про співробітництво. Ця міжнародна мережа партнерів відкриває студентам та викладачам безліч можливостей для академічного обміну, спільних

досліджень та професійного зростання.



Факультети та широкий вибір освітніх програм

Студенти мають унікальну можливість зростання та розвитку у вибраній галузі завдяки різноманітному навчальному спектру факультетів, який охоплює різні сфери, включаючи інформаційні технології, гірничу справу, право, міжнародні відносини та



Приєднуйтеся до загальноуніверситетської спільноти, де кожен студент знаходить своє місце. В Житомирській політехніці ви зможете не лише отримати відмінну освіту, а й стати частиною чогось більшого - спільноти, що змінює світ! Університет пропонує широкий вибір освітніх програм і факультетів, включаючи напрямок інженерія програмного забезпечення, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, а також облік і оподаткування. Приймайте рішення, яке змінить ваше майбутнє. Обирайте Житомирську політехніку - ваш ключ до успіху!



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