Коли вносити «Гранстар» та які переваги цього гербіциду





Дія гербіциду «Гранстар»

Активна речовина гербіциду «Гранстар» всмоктується переважно через листя і коріння рослин, а потім переміщується до точок їхнього росту. Препарат блокує поділ клітин у місцях росту пагонів і коренів чутливих бур'янів. Це призводить до припинення їхнього розвитку та росту вже через 2–3 години після обробки. Бур'яни гинуть у середньому протягом 15–21 днів. Деякі менш чутливі рослини можуть вижити, але їхній ріст значно сповільнюється.



Препарат має такі переваги:



Поліпшена дія проти однорічних бур'янів.

Ефективний контроль над багаторічними дводольними бур'янами.

Зручне застосування з низькою нормою витрати на 1 га.

Сумісний з багатьма іншими препаратами.

Відсутність обмежень у сівозміні.

Висока селективність до культури.

Може застосовуватися у весняний та осінній періоди.

«Гранстар» ефективно бореться з такими бур'янами, як осот, лобода біла, мак дикий, ромашка польова, кульбаба лікарська, фіалка, волошка, лялечка біла та ін.



Коли вносити «Гранстар» та інші рекомендації щодо застосування гербіциду

Для максимальної ефективності гербіциду «Гранстар» необхідно застосовувати препарат на певних етапах життєвого циклу рослин:



Пшеницю та ячмінь потрібно обробляти на стадії розвитку рослин з 2 листками, до початку формування куща культури, а також на ранніх стадіях вегетації бур'янів (2–4 листки).

Соняшник обробляють гербіцидом на стадії розвитку рослин із 2–8 листками.

Обприскування «Гранстаром» слід проводити у дні, коли швидкість вітру не перевищує 5 м/с. Для досягнення максимальної ефективності обробку рекомендується здійснювати за температури повітря від +5 до +25 °C. Тепла та волога погода сприяє пришвидшеній дії гербіциду. Опади протягом 3 годин після обприскування можуть знизити ефективність препарату.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. «Гранстар» — це високоефективний гербіцид нового покоління. Здебільшого його застосовують для обробки пшениці, ячменю та соняшника. Засіб ефективно бореться з однорічними та багаторічними бур'янами. Перші результати обробки видно вже через тиждень. «Гранстар» має низьку токсичність і швидко розкладається в ґрунті. Однак фермерам слід враховувати, що для його застосування потрібно заздалегідь вибирати насіння, стійке до діючих речовин гербіциду, наприклад соняшник під «Гранстар» Активна речовина гербіциду «Гранстар» всмоктується переважно через листя і коріння рослин, а потім переміщується до точок їхнього росту. Препарат блокує поділ клітин у місцях росту пагонів і коренів чутливих бур'янів. Це призводить до припинення їхнього розвитку та росту вже через 2–3 години після обробки. Бур'яни гинуть у середньому протягом 15–21 днів. Деякі менш чутливі рослини можуть вижити, але їхній ріст значно сповільнюється.Препарат має такі переваги:«Гранстар» ефективно бореться з такими бур'янами, як осот, лобода біла, мак дикий, ромашка польова, кульбаба лікарська, фіалка, волошка, лялечка біла та ін.Для максимальної ефективності гербіциду «Гранстар» необхідно застосовувати препарат на певних етапах життєвого циклу рослин:Обприскування «Гранстаром» слід проводити у дні, коли швидкість вітру не перевищує 5 м/с. Для досягнення максимальної ефективності обробку рекомендується здійснювати за температури повітря від +5 до +25 °C. Тепла та волога погода сприяє пришвидшеній дії гербіциду. Опади протягом 3 годин після обприскування можуть знизити ефективність препарату.

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