Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік
Сьогодні, 16:00
Працівники Донецького національного технічного університету, який був релокований на Волинь в 2022 році, організували в Луцьку науковий пікнік «Смакуй науку разом з ДонНТУ». Під час заходу діти, молодь та їхні батьки змогли дізнатися про факультети та спеціальності вишу, а також взяти участь в цікавих та захоплюючих інтерактивах від його викладачів.
Дійство відбулося у суботу, 20 квітня, в Центральному парку імені Лесі Українки. Побували на ньому і журналісти ВолиньPost.
«На науковому пікніку ми розказуємо про наші спеціальності, наглядно демонструємо обладнання, на якому працюють наші студенти. Такі заходи створені, щоб діти та молодь були більш обізнаними в різних сферах освіти та науки. Аби вони бачили, що навчання – це не нудне заняття, що це дуже круто», – розповідає начальниця відділу «Центр кар’єри та маркетингу» ДонНТУ Анастасія Лабузова.
Юні лучани мали змогу навчитися надавати першу домедичну допомогу на спеціальному манекені. Також вони ознайомилися з роботами змії та автомобіля, які можуть самостійно пересуватися та бачити перед собою перешкоди. Діти випробували цифровий лазерний верстат, на якому мали змогу зробити напис-гравіювання, а також 3D-принтер, за допомогою якого друкували об’ємні пластикові фігурки. У справжній криміналістичній лабораторії учасники дізналися, як правоохоронці виявляють відбитки пальців та як помічають купюри під час викриття хабарників. А також присутні спостерігали за різноманітними хімічними дослідами та навіть мали можливість потримати в руках вогонь.
«Активні учасники майстер-класів щогодини брали участь в розіграші та отримували подарунки у вигляді брендованої продукції університету: павер-банків, термо-кружок, браслетів, блокнотів», –
розповідає Анастасія Лабузова.
Донецький національний технічний університет має майже столітню історію. За цей час він пережив немало викликів, та попри все продовжував розширюватися та розвиватися. У 2014 році через бойові дії на Донеччині освітній заклад переїхав в місто Покровськ, а у 2022-му – релокувався до Луцька, розповідає проректорка з науково-педегогічної роботи ДонНТУ Вікторія Воропаєва.
«На Волині нас прихистив Луцький національний технічний університет. Там розміщена наша адміністративна база. Саме ж навчання як за денною, так і за заочною формою відбувається в онлайн-режимі. Адже наші студенти і викладачі – по всій Україні, а дехто й за кордоном. Зараз ми активно думаємо над тим, як організувати навчальний процес в гібридній формі», – каже пані Вікторія.
Сьогодні в університеті діють чотири факультети, кожен з який має чималу групу спеціальностей.
Гірничий факультет:
Екологія
Науки про Землю
Гірництво
Геодезія та землеустрій
Цивільна безпека
Факультет машинобудування, електроінженерії та хімічних технологій
Середня освіта (Математика)
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Хімічні технології та інженерія
Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій та автоматизації
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека та захист інформації
Електроніка
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Економіко-гуманітарний факультет
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)
Середня освіта (Історія)
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Менеджмент
Підприємництво та торгівля
Право
Умови вступу цього року більш жорсткі, ніж минулоріч, зазначає Вікторія Воропаєва. Щоб вступити на будь-яку спеціальність в бакалаврат абітурієнтам необхідно буде складати національний мультипредметний тест. Для тих, хто хоче стати магістрами, окрім вступних екзаменів за спеціальністю, доведеться здавати єдиний вступний іспит.
«У нас 18 з 46 спеціальностей користуються державною підтримкою. Тож навчання для всіх студентів тут буде безплатним. Щодо решти спеціальностей, то очікується, що цьогорічні вступники зможуть отримати гранти і повністю або частково покрити витрати на своє навчання. Принаймні зараз влада розглядає такий законоопроєкт. Сподіваємося, він якнайшвидше буде прийнятий«», – зазначає Вікторія Воропаєва.
Вона додає, що мета науковий пікніків – популяризувати освіту та науку. Адже в час війни без інновацій та достатнього володіння технічними інструментами – українці не зможуть подолати ворога та відбудувати країну.
«Ми запрошуємо усіх лучан, волинян, внутрішньо перечіщих осіб вступати у наш університет. Гарантуємо дуже цікаві освітні програми і будемо раді кожному», – запевняє Вікторія Воропаєва.
Більше про університет, його історію, структуру, наукову діяльність дізнавайтеся на сайті: https://donntu.edu.ua/
За консультацією щодо спеціальностей та умов вступу звертайтеся до приймальної комісії за номерами телефонів: +380 (66) 185-74-31 або +380 (50) 543-82-39.
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Дійство відбулося у суботу, 20 квітня, в Центральному парку імені Лесі Українки. Побували на ньому і журналісти ВолиньPost.
«На науковому пікніку ми розказуємо про наші спеціальності, наглядно демонструємо обладнання, на якому працюють наші студенти. Такі заходи створені, щоб діти та молодь були більш обізнаними в різних сферах освіти та науки. Аби вони бачили, що навчання – це не нудне заняття, що це дуже круто», – розповідає начальниця відділу «Центр кар’єри та маркетингу» ДонНТУ Анастасія Лабузова.
Юні лучани мали змогу навчитися надавати першу домедичну допомогу на спеціальному манекені. Також вони ознайомилися з роботами змії та автомобіля, які можуть самостійно пересуватися та бачити перед собою перешкоди. Діти випробували цифровий лазерний верстат, на якому мали змогу зробити напис-гравіювання, а також 3D-принтер, за допомогою якого друкували об’ємні пластикові фігурки. У справжній криміналістичній лабораторії учасники дізналися, як правоохоронці виявляють відбитки пальців та як помічають купюри під час викриття хабарників. А також присутні спостерігали за різноманітними хімічними дослідами та навіть мали можливість потримати в руках вогонь.
«Активні учасники майстер-класів щогодини брали участь в розіграші та отримували подарунки у вигляді брендованої продукції університету: павер-банків, термо-кружок, браслетів, блокнотів», –
розповідає Анастасія Лабузова.
Донецький національний технічний університет має майже столітню історію. За цей час він пережив немало викликів, та попри все продовжував розширюватися та розвиватися. У 2014 році через бойові дії на Донеччині освітній заклад переїхав в місто Покровськ, а у 2022-му – релокувався до Луцька, розповідає проректорка з науково-педегогічної роботи ДонНТУ Вікторія Воропаєва.
«На Волині нас прихистив Луцький національний технічний університет. Там розміщена наша адміністративна база. Саме ж навчання як за денною, так і за заочною формою відбувається в онлайн-режимі. Адже наші студенти і викладачі – по всій Україні, а дехто й за кордоном. Зараз ми активно думаємо над тим, як організувати навчальний процес в гібридній формі», – каже пані Вікторія.
Сьогодні в університеті діють чотири факультети, кожен з який має чималу групу спеціальностей.
Гірничий факультет:
Факультет машинобудування, електроінженерії та хімічних технологій
Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій та автоматизації
Економіко-гуманітарний факультет
Умови вступу цього року більш жорсткі, ніж минулоріч, зазначає Вікторія Воропаєва. Щоб вступити на будь-яку спеціальність в бакалаврат абітурієнтам необхідно буде складати національний мультипредметний тест. Для тих, хто хоче стати магістрами, окрім вступних екзаменів за спеціальністю, доведеться здавати єдиний вступний іспит.
«У нас 18 з 46 спеціальностей користуються державною підтримкою. Тож навчання для всіх студентів тут буде безплатним. Щодо решти спеціальностей, то очікується, що цьогорічні вступники зможуть отримати гранти і повністю або частково покрити витрати на своє навчання. Принаймні зараз влада розглядає такий законоопроєкт. Сподіваємося, він якнайшвидше буде прийнятий«», – зазначає Вікторія Воропаєва.
Вона додає, що мета науковий пікніків – популяризувати освіту та науку. Адже в час війни без інновацій та достатнього володіння технічними інструментами – українці не зможуть подолати ворога та відбудувати країну.
«Ми запрошуємо усіх лучан, волинян, внутрішньо перечіщих осіб вступати у наш університет. Гарантуємо дуже цікаві освітні програми і будемо раді кожному», – запевняє Вікторія Воропаєва.
Більше про університет, його історію, структуру, наукову діяльність дізнавайтеся на сайті: https://donntu.edu.ua/
За консультацією щодо спеціальностей та умов вступу звертайтеся до приймальної комісії за номерами телефонів: +380 (66) 185-74-31 або +380 (50) 543-82-39.
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