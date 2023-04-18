Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік

Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік
Працівники Донецького національного технічного університету, який був релокований на Волинь в 2022 році, організували в Луцьку науковий пікнік «Смакуй науку разом з ДонНТУ». Під час заходу діти, молодь та їхні батьки змогли дізнатися про факультети та спеціальності вишу, а також взяти участь в цікавих та захоплюючих інтерактивах від його викладачів.

Дійство відбулося у суботу, 20 квітня, в Центральному парку імені Лесі Українки. Побували на ньому і журналісти ВолиньPost.

«На науковому пікніку ми розказуємо про наші спеціальності, наглядно демонструємо обладнання, на якому працюють наші студенти. Такі заходи створені, щоб діти та молодь були більш обізнаними в різних сферах освіти та науки. Аби вони бачили, що навчання – це не нудне заняття, що це дуже круто», – розповідає начальниця відділу «Центр кар’єри та маркетингу» ДонНТУ Анастасія Лабузова.
Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік

Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік

Юні лучани мали змогу навчитися надавати першу домедичну допомогу на спеціальному манекені. Також вони ознайомилися з роботами змії та автомобіля, які можуть самостійно пересуватися та бачити перед собою перешкоди. Діти випробували цифровий лазерний верстат, на якому мали змогу зробити напис-гравіювання, а також 3D-принтер, за допомогою якого друкували об’ємні пластикові фігурки. У справжній криміналістичній лабораторії учасники дізналися, як правоохоронці виявляють відбитки пальців та як помічають купюри під час викриття хабарників. А також присутні спостерігали за різноманітними хімічними дослідами та навіть мали можливість потримати в руках вогонь.

«Активні учасники майстер-класів щогодини брали участь в розіграші та отримували подарунки у вигляді брендованої продукції університету: павер-банків, термо-кружок, браслетів, блокнотів», –
розповідає Анастасія Лабузова.

Донецький національний технічний університет має майже столітню історію. За цей час він пережив немало викликів, та попри все продовжував розширюватися та розвиватися. У 2014 році через бойові дії на Донеччині освітній заклад переїхав в місто Покровськ, а у 2022-му – релокувався до Луцька, розповідає проректорка з науково-педегогічної роботи ДонНТУ Вікторія Воропаєва.

«На Волині нас прихистив Луцький національний технічний університет. Там розміщена наша адміністративна база. Саме ж навчання як за денною, так і за заочною формою відбувається в онлайн-режимі. Адже наші студенти і викладачі – по всій Україні, а дехто й за кордоном. Зараз ми активно думаємо над тим, як організувати навчальний процес в гібридній формі», – каже пані Вікторія.
Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік

Сьогодні в університеті діють чотири факультети, кожен з який має чималу групу спеціальностей.

Гірничий факультет:

  • Екологія

  • Науки про Землю

  • Гірництво

  • Геодезія та землеустрій

  • Цивільна безпека

    • Факультет машинобудування, електроінженерії та хімічних технологій

  • Середня освіта (Математика)

  • Прикладна механіка

  • Галузеве машинобудування

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Хімічні технології та інженерія

    • Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій та автоматизації
  • Інженерія програмного забезпечення

  • Комп’ютерні науки

  • Комп’ютерна інженерія

  • Кібербезпека та захист інформації

  • Електроніка

  • Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

    • Економіко-гуманітарний факультет

  • Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

  • Середня освіта (Історія)

  • Економіка

  • Облік і оподаткування

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

  • Менеджмент

  • Підприємництво та торгівля

  • Право

    • Вікторія Воропаєва, проректорка з науково-педегогічної роботи ДонНТУ
    Вікторія Воропаєва, проректорка з науково-педегогічної роботи ДонНТУ

    Умови вступу цього року більш жорсткі, ніж минулоріч, зазначає Вікторія Воропаєва. Щоб вступити на будь-яку спеціальність в бакалаврат абітурієнтам необхідно буде складати національний мультипредметний тест. Для тих, хто хоче стати магістрами, окрім вступних екзаменів за спеціальністю, доведеться здавати єдиний вступний іспит.

    «У нас 18 з 46 спеціальностей користуються державною підтримкою. Тож навчання для всіх студентів тут буде безплатним. Щодо решти спеціальностей, то очікується, що цьогорічні вступники зможуть отримати гранти і повністю або частково покрити витрати на своє навчання. Принаймні зараз влада розглядає такий законоопроєкт. Сподіваємося, він якнайшвидше буде прийнятий«», – зазначає Вікторія Воропаєва.
    Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік

    Вона додає, що мета науковий пікніків – популяризувати освіту та науку. Адже в час війни без інновацій та достатнього володіння технічними інструментами – українці не зможуть подолати ворога та відбудувати країну.

    «Ми запрошуємо усіх лучан, волинян, внутрішньо перечіщих осіб вступати у наш університет. Гарантуємо дуже цікаві освітні програми і будемо раді кожному», – запевняє Вікторія Воропаєва.

    Більше про університет, його історію, структуру, наукову діяльність дізнавайтеся на сайті: https://donntu.edu.ua/

    За консультацією щодо спеціальностей та умов вступу звертайтеся до приймальної комісії за номерами телефонів: +380 (66) 185-74-31 або +380 (50) 543-82-39.
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    Під час розіграшу
    Під час розіграшу

    Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік

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    Теги: ДонНТУ, Донецький національний технічний університет, Науковий пікнік
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