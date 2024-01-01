Електричний динозавр, водоспад та марсохід: у Луцьку діток навчають конструювати та створювати інженерні проєкти

Лілія Данилюк

Для малюків 3-4 років існує модуть «Казкотверець», що складається з 30 занять, кожне з них знайомить малюків з новою казкою. Під час уроку разом з педагогами діти розбирають сюжет твору і створюють його героя.

Курс для діток 4-5 років місить 7 модулів, упродовж яких діти матимуть змогу власноруч сконструювати пилосос, маяк, потяг, ліхтарик, світловий фонтан, електричного динозавра, марсохід та двоповерховий аквапарк.

Для дітей 6-8 років є 6 модулів, в рамках яких вони зможуть створити генератор мильних бульбашок, парк розваг, диспансер для напоїв, світломузичний проєкт, розвідний міст, керований пилосос, супер захищений музей із новітньою лазерною сигналізацією та вугільну електростанцію.

– це місце, де діти навчаються творчо мислити, конструювати та створювати різноманітні інженерні вироби й механізми з підручних матеріалів. Електричний динозавр, пилосос, марсохід, аквапарк, генератор мильних бульбашок, парк розваг – це ще далеко не весь список речей, які дітлахи тут створюють своїми руками. Загалом у навчальній програмі є понад 20 модулів, кожен з яких містить 8 занять. Це цікаві й інтерактивні уроки, на яких малеча не лише майструє, а й отримує цінні знання в різних сферах життя.Журналістивирішили завітати в «MindUp» та дізнатися, як тут виховують юних техніків, інженерів та конструкторів.У той день в закладі саме проводили фінальний урок модулю «Струм», що тривав два місяці. Упродовж цього часу дітки 4-5 років знайомилися з електрикою та різними видами батарейок, дізнавалися про правила безпечного поводження з електроприладами в побуті. За допомогою різних дослідів педагоги розповідали дошкільнятам про властивості магнітів, полюсів на батарейках і навіть про «електричний ланцюг», «прототип» та «ізострічку». А також під час занять кожен учень власноруч створював інженерний проєкт «пилосос» і на фінальному занятті зміг його випробувати.Маленькийрозповідає, що на курси його привела мама, але він дуже задоволений, що має можливість проводити тут час.«Я сьогодні робив пилосос, але хочу ще зробити водоспад. Тут мені все подобається. І дуже подобаються вчителі», – каже хлопчик.Керівниця закладурозповідає, що сьогодні «MindUp» успішно функціонує у Харкові, Одесі, Києві, Львові, а вже декілька місяців і в Луцьку. Заняття тут – це поєднання мистецтва, науки, математики, фізики, інженерії, конструювання, тож під час навчання діти збагачуються як творчо, так й інтелектуально.Кожен модуль має свою тематику та завершується створенням відповідного інженерного проєкту. Після цього свій винахід дитина забирає додому, де може його удосконалювати та модернізувати. А далі малеча переходить на наступний модуль, де на неї чекає нова тема, нові знання та, звісно ж, новий проєкт.«Всі ці конструкції діти створюють з підручних матеріалів: пляшок, картону, батарейок, харчових судочків тощо. Тобто таким чином в дітей ще й розвивається культура вторинного використаття», – каже Лілія Данилюк.Загалом в навчальній програмі є понад 20 модулів, кожен з яких містить 8 занять та триває протягом двох місяців. Тобто малеча відвідує «MindUp» раз в тиждень.«Можливо, комусь здається, що це довго, і достатньо всього декілька занять, щоб діти змогли створити якийсь виріб. Але насправді все не зовсім так. У сучасному світі діти звикли до швидкого результату. Однак, ми вчимо їх, що як і в дорослому житті, щоб щось отримати – треба пройти певний шлях крок за кроком. Науково доведено, що люди, які вміють чекати, стають більш успішними», – зазначає Лілія Данилюк.Навчатися у MindUp можуть діти різних вікових груп:Кожне заняття відбувається під наглядом двох молодих та креативних вчителів, які у формі гри доносять дітям цінні знання та допомагають у створенні інженерного проєкту. Всі наставники мають педагогічну освіту або досвід роботи з дітьми та пройшли спеціальне навчання.«Половину заняття ми вивчаємо теоретичний матеріал, а вже потім переходимо до практичної частини. І тут наше основне завдання – лише допомогти дітям, а не робити проєкт замість них. Важливо, щоб вони самостійно все виконували. А ми лише підказуємо та наглядаємо, аби вони були у безпеці, аби не поранилися, не обпеклися», – каже педагогиня«Дітки досліджують, дітки навчаються, експериментують. Я бачу, як їм дійсно цікаво приходити на наші заняття. Але найбільше мені приємно бачити емоції дітей, коли вони забирають вже готовий виріб. Це ні з чим не порівняти», – розповідає ще одна наставницяМісяць навчання у «MindUp» вартує 2 200 гривень, однак в літній період діятиме акційна пропозиція – 1 800 гривень для всіх вікових груп. У ціну входять всі розхідні матеріали, тож додатково нічого купувати не потрібно.