Як адаптувати дитину до нового дитсадка: пояснення луцької психологині





Про це йдеться у Тетяни Приймачок на телеграмканалі misto.media.



Психологиня, спеціалістка дитячо-батьківських стосунків Катерина Мудроха пояснила, як полегшити адаптацію.



Як готуватися?



Підготуйте дитину заздалегідь: поговоріть про новий садок, поясніть, чому вона туди йде і що це тимчасово. Зробіть акцент на позитивних моментах (нові іграшки, нові знайомства, або ж старі друзі, які також будуть там).



Якщо є можливість, завітайте до нового садочка, або хоча б прогуляйтеся поруч.



Перший день у садку



Збережіть рутину: по можливості, дотримуйтеся звичного для дитини розпорядку дня. Це може включати час підйому, сніданку, повернення з садочка, час вечері, ігор разом.



Використовуйте улюблені іграшки. Якщо можливо, хай дитина візьме з собою іграшку, яка допоможе їй комфортніше почуватися у новому місці.



Як поводитися батькам?



Транслюйте спокій та впевненість, адже дитина орієнтується на вас.



Притримуйтесь старого, або створіть новий ритуал прощання: поцілунок, обійми, особливе слово.



Якщо ви знаєте, що дитині потрібно більше часу для адаптації, намагайтеся приходити в групу одні із перших, це дасть змогу більше поспілкуватись з вихователями, освоїти середовище. Проговоріть з вихователями важливі моменти, що стосуються вашої дитини.



Про що говорити?



Плануйте час після садочка: обговорюйте, яка буде ваша рутина, куди підете, що будете робити. Повідомляйте час, коли будете забирати дитину: після обіду, перед прогулянкою, після сну. Виконуйте свою обіцянку.



Як реагувати на емоції?



Приймайте і обговорюйте емоції. На етапі адаптації дитина може тривожитися і сумувати за вами - це нормально. Підтримуйте дитину, слухайте її і намагайтеся відповідати на всі питання. Проявляйте терпимість. Адаптація може зайняти деякий час. Кожна дитина має свій ритм і потреби, тому будьте готові до того, що цей процес може тривати більше, ніж очікувалося.



Нехай адаптація буде лагідною, а час проведений в новій групі залишить приємні спогади у дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Уже з 17 червня понад 3 тисяч дітей Луцька будуть ходити до чергових дитячих садочків. Для багатьох батьків та діток це особливий період, адже доведеться знову адаптувати малечу до нових умов.Про це йдеться у статті на телеграмканалі misto.media.Психологиня, спеціалістка дитячо-батьківських стосунківпояснила, як полегшити адаптацію.Підготуйте дитину заздалегідь: поговоріть про новий садок, поясніть, чому вона туди йде і що це тимчасово. Зробіть акцент на позитивних моментах (нові іграшки, нові знайомства, або ж старі друзі, які також будуть там).Якщо є можливість, завітайте до нового садочка, або хоча б прогуляйтеся поруч.Збережіть рутину: по можливості, дотримуйтеся звичного для дитини розпорядку дня. Це може включати час підйому, сніданку, повернення з садочка, час вечері, ігор разом.Використовуйте улюблені іграшки. Якщо можливо, хай дитина візьме з собою іграшку, яка допоможе їй комфортніше почуватися у новому місці.Транслюйте спокій та впевненість, адже дитина орієнтується на вас.Притримуйтесь старого, або створіть новий ритуал прощання: поцілунок, обійми, особливе слово.Якщо ви знаєте, що дитині потрібно більше часу для адаптації, намагайтеся приходити в групу одні із перших, це дасть змогу більше поспілкуватись з вихователями, освоїти середовище. Проговоріть з вихователями важливі моменти, що стосуються вашої дитини.Плануйте час після садочка: обговорюйте, яка буде ваша рутина, куди підете, що будете робити. Повідомляйте час, коли будете забирати дитину: після обіду, перед прогулянкою, після сну. Виконуйте свою обіцянку.Приймайте і обговорюйте емоції. На етапі адаптації дитина може тривожитися і сумувати за вами - це нормально. Підтримуйте дитину, слухайте її і намагайтеся відповідати на всі питання. Проявляйте терпимість. Адаптація може зайняти деякий час. Кожна дитина має свій ритм і потреби, тому будьте готові до того, що цей процес може тривати більше, ніж очікувалося.Нехай адаптація буде лагідною, а час проведений в новій групі залишить приємні спогади у дітей.

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