Як адаптувати дитину до нового дитсадка: пояснення луцької психологині
Сьогодні, 15:08
Уже з 17 червня понад 3 тисяч дітей Луцька будуть ходити до чергових дитячих садочків. Для багатьох батьків та діток це особливий період, адже доведеться знову адаптувати малечу до нових умов.
Про це йдеться у статті Тетяни Приймачок на телеграмканалі misto.media.
Психологиня, спеціалістка дитячо-батьківських стосунків Катерина Мудроха пояснила, як полегшити адаптацію.
Як готуватися?
Підготуйте дитину заздалегідь: поговоріть про новий садок, поясніть, чому вона туди йде і що це тимчасово. Зробіть акцент на позитивних моментах (нові іграшки, нові знайомства, або ж старі друзі, які також будуть там).
Якщо є можливість, завітайте до нового садочка, або хоча б прогуляйтеся поруч.
Перший день у садку
Збережіть рутину: по можливості, дотримуйтеся звичного для дитини розпорядку дня. Це може включати час підйому, сніданку, повернення з садочка, час вечері, ігор разом.
Використовуйте улюблені іграшки. Якщо можливо, хай дитина візьме з собою іграшку, яка допоможе їй комфортніше почуватися у новому місці.
Як поводитися батькам?
Транслюйте спокій та впевненість, адже дитина орієнтується на вас.
Притримуйтесь старого, або створіть новий ритуал прощання: поцілунок, обійми, особливе слово.
Якщо ви знаєте, що дитині потрібно більше часу для адаптації, намагайтеся приходити в групу одні із перших, це дасть змогу більше поспілкуватись з вихователями, освоїти середовище. Проговоріть з вихователями важливі моменти, що стосуються вашої дитини.
Про що говорити?
Плануйте час після садочка: обговорюйте, яка буде ваша рутина, куди підете, що будете робити. Повідомляйте час, коли будете забирати дитину: після обіду, перед прогулянкою, після сну. Виконуйте свою обіцянку.
Як реагувати на емоції?
Приймайте і обговорюйте емоції. На етапі адаптації дитина може тривожитися і сумувати за вами - це нормально. Підтримуйте дитину, слухайте її і намагайтеся відповідати на всі питання. Проявляйте терпимість. Адаптація може зайняти деякий час. Кожна дитина має свій ритм і потреби, тому будьте готові до того, що цей процес може тривати більше, ніж очікувалося.
Нехай адаптація буде лагідною, а час проведений в новій групі залишить приємні спогади у дітей.
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Про це йдеться у статті Тетяни Приймачок на телеграмканалі misto.media.
Психологиня, спеціалістка дитячо-батьківських стосунків Катерина Мудроха пояснила, як полегшити адаптацію.
Як готуватися?
Підготуйте дитину заздалегідь: поговоріть про новий садок, поясніть, чому вона туди йде і що це тимчасово. Зробіть акцент на позитивних моментах (нові іграшки, нові знайомства, або ж старі друзі, які також будуть там).
Якщо є можливість, завітайте до нового садочка, або хоча б прогуляйтеся поруч.
Перший день у садку
Збережіть рутину: по можливості, дотримуйтеся звичного для дитини розпорядку дня. Це може включати час підйому, сніданку, повернення з садочка, час вечері, ігор разом.
Використовуйте улюблені іграшки. Якщо можливо, хай дитина візьме з собою іграшку, яка допоможе їй комфортніше почуватися у новому місці.
Як поводитися батькам?
Транслюйте спокій та впевненість, адже дитина орієнтується на вас.
Притримуйтесь старого, або створіть новий ритуал прощання: поцілунок, обійми, особливе слово.
Якщо ви знаєте, що дитині потрібно більше часу для адаптації, намагайтеся приходити в групу одні із перших, це дасть змогу більше поспілкуватись з вихователями, освоїти середовище. Проговоріть з вихователями важливі моменти, що стосуються вашої дитини.
Про що говорити?
Плануйте час після садочка: обговорюйте, яка буде ваша рутина, куди підете, що будете робити. Повідомляйте час, коли будете забирати дитину: після обіду, перед прогулянкою, після сну. Виконуйте свою обіцянку.
Як реагувати на емоції?
Приймайте і обговорюйте емоції. На етапі адаптації дитина може тривожитися і сумувати за вами - це нормально. Підтримуйте дитину, слухайте її і намагайтеся відповідати на всі питання. Проявляйте терпимість. Адаптація може зайняти деякий час. Кожна дитина має свій ритм і потреби, тому будьте готові до того, що цей процес може тривати більше, ніж очікувалося.
Нехай адаптація буде лагідною, а час проведений в новій групі залишить приємні спогади у дітей.
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