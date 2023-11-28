«Краще піти до ЗСУ самому, ніж чекати рандому від ТЦК», - військовий волинської бригади

Військовослужбовець(позивний «Floyd») – старшим радіотелефоніст у першому батальйоні волинської 100-ї окремої механізованої бригади.Через деякий час після початку повномасштабного вторгнення він вирішив обрати місце для служби, де його навички та знання будуть максимально корисними, повідомляє у телеграмі військова частина.Ось історія бійця.«Спостерігаючи за ситуацією в країні я знав, що рано чи пізно також буду зобов'язаний іти боронити свою землю. Тому вирішив, що краще піти туди, де від мене буде користь.Випадково дізнався про платформу Lobby X, хтось із знайомих підказав. Обрав підрозділ та посаду, до якої мав відповідні навички. Так у війську я став зв'язківцем».«Частина видала мені відношення, я пішов з ним у ТЦК. Процес був доволі швидким.Після оформлення у ТЦК та процедури ВЛК мене відправили на проходження базової загальновійськової підготовки, а потім уже в зону виконання завдань безпосередньо у частину. За пів року служби я також встиг пройти фахове навчання».«Зараз я служу в першому стрілецькому батальйоні 100 ОМБр, куди і йшов з самого початку. Вже отримав посаду старшого радіотелефоніста. У найближчому майбутньому маю отримати посаду рівня командира відділення, а разом з нею — і звання молодшого сержанта.У службі не шукаю, що важко, а що — ні. Просто виконую те, що від мене потрібно. Страхів та очікувань не мав і не маю. Армія все життя була біля мене, бо батько — військовий, тому і виріс у будинку, де були одні військові».«Сказав би, що у війську є дуже багато посад і роботи, яку хтось має виконувати та мати для цього відповідні навички. Далеко не всі військові сидять у «посадках» та під обстрілами.Вважаю, що краще піти самому туди, де від тебе буде пуття, а не чекати, поки ТЦК відправить тебе рандомно, бо потрібно виконати план. Ваша платформа якраз і допомагає в тому, щоб люди самі знайшли собі місце служби».