Як визначити, чи підходить корм вашому коту: ознаки та поради





Критерії вибору якісного сухого корму

Щоб вибрати якісний сухий корм, важливо знати головні особливості різної продукції. Власники повинні враховувати:



Склад.

Перед купівлею уважно вивчайте склад корму. Якісний продукт повинен містити реальні джерела білка (м’ясо, риба). Уникайте пропозицій з великим вмістом наповнювачів, таких як соя чи кукурудза, які не приносять додаткової користі тварині.

Виробник.

Якщо ви обираєте перевіреного виробника з високим рейтингом, як Optimeal, можете не сумніватись в якості всіх компонентів. Переконайтеся, що продукт має сертифікати якості та ознайомтесь з детальною інформацією щодо характеристик корму. Її можна знайти на етикетці. З нею можна ознайомитись ще до оформлення замовлення, оскільки на сайті публікується фото з описом.

Спеціальні корми для певного віку, породи чи інших потреб.

Вибираючи корм, звертайте увагу на вік вашої тварини і її породу. Існують спеціальні формули для цуценят, дорослих собак та літніх тварин, а також для різних порід. Також в асортименті пропонуються позиції для особливих потреб, а такі корми мають профілактичну дію.

Якісний корм можна впізнати ще й за тим, до якого класу він належить. Найкращим рішенням буде вибирати раціони суперпреміум та холістик сегменту. Вони виготовлені з натуральних інгредієнтів, завдяки чому позитивно сприймаються як організмом, так і смаковими рецепторами домашніх улюбленців.



Як зрозуміти що варто змінювати корм для кота

Існує безліч причин, чому коти можуть вимагати змін у своєму харчуванні. Багато з них не завжди очевидні для власників. Щоб своєчасно помітити зміни у здоров'ї вашого пухнастика та змінити його раціон чи вжити інших заходів, не пропускайте заплановані візити до ветеринара.



Подібно до людей, коти можуть страждати від проблеми надмірної ваги або різноманітних захворювань, навіть якщо вони ведуть активний спосіб життя. Наприклад, хвороби сечовивідної системи, проблеми з травленням, зубами, суглобами, серцево-судинні захворювання та діабет можуть бути контрольованими, завдяки правильному підбору харчування. Своєчасна корекція раціону допоможе підтримувати здоровий стан вашого улюбленця та запобігти потенційним проблемам.



Також, коли кошеня досягає певного віку, важливо перейти з дитячого харчування на раціон для дорослих котів. Це допомагає задовольнити потреби їхнього організму, що росте та змінюється. Для зручності, виробник пропонує спеціальні лінійки як для зовсім маленьких, так і для дорослих вихованців.



Рекомендації від фахівців щодо харчування котів

Коли мова йде про харчування котів, важливо пам’ятати, що не всі продукти безпечні для наших пухнастих друзів. Існує чимало небажаних або навіть шкідливих складників, які можуть зашкодити здоров’ю вашої кішки.



Варто уникати людської їжі, оскільки вона може включати інгредієнти, які не підходять котам і це не завжди можна помітити одразу. Наприклад, молоко і молочні продукти, які часто асоціюються з домашніми тваринами, можуть викликати діарею у більшості пухнастиків. Це пояснюється тим, що багато котів мають нестерпність лактози.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У світі, де все більше людей обирають домашніх тварин своїми вірними супутниками, питання харчування стає максимально актуальним. Важливо подбати по якісний корм заздалегідь. Як тільки у вашій оселі з’явився кіт, забезпечте його відповідним харчуванням. Воно буває різним, тому вибір лягає на плечі кожного власника. Йому необхідно проаналізувати всі наявні пропозиції в асортименті Optimeal та вибрати той корм, який відповідає потребам домашнього улюбленця.Щоб вибрати якісний сухий корм, важливо знати головні особливості різної продукції. Власники повинні враховувати:Існує безліч причин, чому коти можуть вимагати змін у своєму харчуванні. Багато з них не завжди очевидні для власників. Щоб своєчасно помітити зміни у здоров'ї вашого пухнастика та змінити його раціон чи вжити інших заходів, не пропускайте заплановані візити до ветеринара.Подібно до людей, коти можуть страждати від проблеми надмірної ваги або різноманітних захворювань, навіть якщо вони ведуть активний спосіб життя. Наприклад, хвороби сечовивідної системи, проблеми з травленням, зубами, суглобами, серцево-судинні захворювання та діабет можуть бути контрольованими, завдяки правильному підбору харчування. Своєчасна корекція раціону допоможе підтримувати здоровий стан вашого улюбленця та запобігти потенційним проблемам.Також, коли кошеня досягає певного віку, важливо перейти з дитячого харчування на раціон для дорослих котів. Це допомагає задовольнити потреби їхнього організму, що росте та змінюється. Для зручності, виробник пропонує спеціальні лінійки як для зовсім маленьких, так і для дорослих вихованців.Коли мова йде про харчування котів, важливо пам’ятати, що не всі продукти безпечні для наших пухнастих друзів. Існує чимало небажаних або навіть шкідливих складників, які можуть зашкодити здоров’ю вашої кішки.Варто уникати людської їжі, оскільки вона може включати інгредієнти, які не підходять котам і це не завжди можна помітити одразу. Наприклад, молоко і молочні продукти, які часто асоціюються з домашніми тваринами, можуть викликати діарею у більшості пухнастиків. Це пояснюється тим, що багато котів мають нестерпність лактози.

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