Скільки коштує відпочинок у Греції в 2025 році





Як дістатися до Греції: витрати на дорогу

Залежно від того, яким транспортом ти плануєш подорожувати, витрати можуть суттєво відрізнятися. Авіапереліт – це найшвидший, але не завжди найдешевший варіант. Лоукостери, такі як Ryanair чи Wizz Air, пропонують квитки з Варшави чи Будапешта до Афін за 100–180 євро в обидва боки, якщо бронювати заздалегідь. Звичайні авіакомпанії встановлюють трохи вищі ціни – у середньому 200–300 євро за переліт туди-назад. Чартерні рейси, які часто входять у пакетні тури, можуть коштувати приблизно 150–250 євро.



Якщо ж твоя мета – не лише Афіни, а й острови, то варто врахувати додаткові витрати. Переліт на Крит, Родос або Корфу обійдеться на 50–100 євро дорожче, залежно від сезону та наявності акцій від авіакомпаній.



Але якщо хочеться відпочинку без зайвих витрат і організаційних клопотів, можна розглянути



Скільки коштує житло в Греції у 2025 році

Ціни на проживання залежать від міста, сезону та рівня комфорту. Якщо мета – максимально зекономити, можна зупинитися в хостелі, де місце в загальному номері коштуватиме 20–40 євро за ніч. Невеликі апартаменти чи студії обійдуться дорожче – у середньому 50–80 євро за ніч для двох.



Готелі середнього рівня пропонують номери від 70 до 120 євро за ніч, а комфортніші варіанти стартують від 130 євро і вище. У популярних туристичних регіонах, таких як Санторіні чи Міконос, ціни можуть бути ще вищими.



Щоб не витрачати час на пошук житла та не переплачувати, можна обрати готовий варіант від Eurotrips. У автобусному турі вже включене проживання в тризірковому готелі, тож тобі не доведеться переживати за ціни чи доступність номерів.



Харчування: скільки коштує їжа в Греції

Грецька кухня славиться своєю простотою, але при цьому смакує неймовірно. Якщо плануєш харчуватися в кафе та ресторанах, варто врахувати, що сніданок у середньому обійдеться в 5–10 євро, обід у місцевій таверні коштуватиме 10–20 євро, а повноцінна вечеря в ресторані – 20–40 євро.



Зекономити можна, якщо купувати продукти в супермаркетах та готувати самостійно. У середньому витрати на їжу складуть близько 30–50 євро на тиждень, якщо брати базові продукти, такі як овочі, фрукти, сир, йогурти та випічку.



Транспорт та пересування

Якщо плануєш залишатися в одному місті, витрати на транспорт будуть мінімальними. Квиток на громадський транспорт у Греції коштує приблизно 1,20 євро, а якщо користуватися ним часто, можна купити проїзний.



Для тих, хто хоче подорожувати між містами чи островами, є кілька варіантів. Автобусні переїзди між популярними туристичними місцями коштують у середньому 10–30 євро, а пороми на острови можуть обійтися у 20–50 євро залежно від маршруту. Якщо плануєш брати в оренду авто, вартість стартує від 30 євро на день, але варто враховувати витрати на бензин.



Загальний бюджет поїздки до Греції у 2025 році

Вартість відпочинку залежить від формату подорожі. Якщо подорожувати економно, зупинятися в хостелах і харчуватися самостійно, тижнева поїздка коштуватиме від 500 до 700 євро. Для комфортного відпочинку в готелях середнього рівня, з ресторанами та екскурсіями, варто розраховувати на 900–1200 євро. А якщо обирати готелі високого класу, орендувати авто та активно відвідувати розваги, бюджет почнеться від 1500 євро.



Щоб зекономити, краще бронювати житло заздалегідь, а на островах замість авто взяти в оренду скутер – це і дешевше, і зручніше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Греція – це кайфова суміш античної історії, неймовірного моря та смачної їжі. Тут можна гуляти серед руїн, які пам’ятають міфи, засмагати на пляжах з бірюзовою водою та їсти найсвіжіші морепродукти за приємні гроші. І що круто – якщо правильно спланувати бюджет, цей відпочинок може бути не таким вже й дорогим. Давай розберемося, скільки реально коштує поїздка в Грецію і на чому можна зекономити, не втрачаючи вражень!Залежно від того, яким транспортом ти плануєш подорожувати, витрати можуть суттєво відрізнятися. Авіапереліт – це найшвидший, але не завжди найдешевший варіант. Лоукостери, такі як Ryanair чи Wizz Air, пропонують квитки з Варшави чи Будапешта до Афін за 100–180 євро в обидва боки, якщо бронювати заздалегідь. Звичайні авіакомпанії встановлюють трохи вищі ціни – у середньому 200–300 євро за переліт туди-назад. Чартерні рейси, які часто входять у пакетні тури, можуть коштувати приблизно 150–250 євро.Якщо ж твоя мета – не лише Афіни, а й острови, то варто врахувати додаткові витрати. Переліт на Крит, Родос або Корфу обійдеться на 50–100 євро дорожче, залежно від сезону та наявності акцій від авіакомпаній.Але якщо хочеться відпочинку без зайвих витрат і організаційних клопотів, можна розглянути автобусний тур в Грецію за 539€ . Просто сідаєш у комфортний автобус – і вперед назустріч грецькому сонцю!Ціни на проживання залежать від міста, сезону та рівня комфорту. Якщо мета – максимально зекономити, можна зупинитися в хостелі, де місце в загальному номері коштуватиме 20–40 євро за ніч. Невеликі апартаменти чи студії обійдуться дорожче – у середньому 50–80 євро за ніч для двох.Готелі середнього рівня пропонують номери від 70 до 120 євро за ніч, а комфортніші варіанти стартують від 130 євро і вище. У популярних туристичних регіонах, таких як Санторіні чи Міконос, ціни можуть бути ще вищими.Щоб не витрачати час на пошук житла та не переплачувати, можна обрати готовий варіант від Eurotrips. У автобусному турі вже включене проживання в тризірковому готелі, тож тобі не доведеться переживати за ціни чи доступність номерів.Грецька кухня славиться своєю простотою, але при цьому смакує неймовірно. Якщо плануєш харчуватися в кафе та ресторанах, варто врахувати, що сніданок у середньому обійдеться в 5–10 євро, обід у місцевій таверні коштуватиме 10–20 євро, а повноцінна вечеря в ресторані – 20–40 євро.Зекономити можна, якщо купувати продукти в супермаркетах та готувати самостійно. У середньому витрати на їжу складуть близько 30–50 євро на тиждень, якщо брати базові продукти, такі як овочі, фрукти, сир, йогурти та випічку.Якщо плануєш залишатися в одному місті, витрати на транспорт будуть мінімальними. Квиток на громадський транспорт у Греції коштує приблизно 1,20 євро, а якщо користуватися ним часто, можна купити проїзний.Для тих, хто хоче подорожувати між містами чи островами, є кілька варіантів. Автобусні переїзди між популярними туристичними місцями коштують у середньому 10–30 євро, а пороми на острови можуть обійтися у 20–50 євро залежно від маршруту. Якщо плануєш брати в оренду авто, вартість стартує від 30 євро на день, але варто враховувати витрати на бензин.Вартість відпочинку залежить від формату подорожі. Якщо подорожувати економно, зупинятися в хостелах і харчуватися самостійно, тижнева поїздка коштуватиме від 500 до 700 євро. Для комфортного відпочинку в готелях середнього рівня, з ресторанами та екскурсіями, варто розраховувати на 900–1200 євро. А якщо обирати готелі високого класу, орендувати авто та активно відвідувати розваги, бюджет почнеться від 1500 євро.Щоб зекономити, краще бронювати житло заздалегідь, а на островах замість авто взяти в оренду скутер – це і дешевше, і зручніше.

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