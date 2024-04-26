Гепатит А на Волині: яка ситуація зараз
Сьогодні, 11:21
На Волині протягом 2023-2024 років відбувався періодичний епідемічний підйом захворюваності на вірусний гепатит А. Станом на початок травня епідемічна ситуація в області стабілізована.
Про це пише Суспільне.
Заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, лікарка-епідеміологиня Ірина Єнжиєвська розповіла, що за 4 місяці 2025-го захворіли 8 людей, за відповідний період 2024 року було зафіксовано 60 випадків вірусного гепатиту А.
"Це поодинокі випадки захворювань у Ковельському, Камінь-Каширському та Володимирському районах, які на даний час ліквідовані. З-за меж області завезено випадок вірусного гепатиту А в місто Луцьк", — каже Ірина Єнжиєвська.
За даними оперативного аналізу рівень захворюваності надалі спадає. Результати епідеміологічних розслідувань свідчить про контактно-побутовий фактор передачі інфекції, додає лікарка-епідеміологиня.
Що таке гепатит А
Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14–28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду та харчі, контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
Як вберегтися від гепатиту A
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що запобігти хворобі можна, дотримуючись таких правил гігієни як:
- часте миття рук із милом, зокрема перед приготуванням і вживанням їжі;
- питання кип'яченої або бутельований (фільтрованої) води;
- ретельне миття овочів, фруктів, ягід та зелені;
- слідкування за чистотою рук дітей, іграшок, предметів побуту.
Найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація. Щепитися проти гепатиту А можна в будь-якому віці, кажуть епідеміологи. Якщо був контакт із хворим — вакцинуватися необхідно у перші два тижні після цього.
Як передається гепатит A
У центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що вірус гепатиту A передається через вживання забруднених харчових продуктів або води, через предмети побуту та недотримання правил особистої гігієни.
З моменту інфікування до появи перших клінічних проявів хвороби, зазвичай, минає від 14 до 28 днів. Найбільш поширені симптоми гепатиту A — це виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця.
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Про це пише Суспільне.
Заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, лікарка-епідеміологиня Ірина Єнжиєвська розповіла, що за 4 місяці 2025-го захворіли 8 людей, за відповідний період 2024 року було зафіксовано 60 випадків вірусного гепатиту А.
"Це поодинокі випадки захворювань у Ковельському, Камінь-Каширському та Володимирському районах, які на даний час ліквідовані. З-за меж області завезено випадок вірусного гепатиту А в місто Луцьк", — каже Ірина Єнжиєвська.
За даними оперативного аналізу рівень захворюваності надалі спадає. Результати епідеміологічних розслідувань свідчить про контактно-побутовий фактор передачі інфекції, додає лікарка-епідеміологиня.
Що таке гепатит А
Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14–28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду та харчі, контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
Як вберегтися від гепатиту A
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що запобігти хворобі можна, дотримуючись таких правил гігієни як:
- часте миття рук із милом, зокрема перед приготуванням і вживанням їжі;
- питання кип'яченої або бутельований (фільтрованої) води;
- ретельне миття овочів, фруктів, ягід та зелені;
- слідкування за чистотою рук дітей, іграшок, предметів побуту.
Найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація. Щепитися проти гепатиту А можна в будь-якому віці, кажуть епідеміологи. Якщо був контакт із хворим — вакцинуватися необхідно у перші два тижні після цього.
Як передається гепатит A
У центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що вірус гепатиту A передається через вживання забруднених харчових продуктів або води, через предмети побуту та недотримання правил особистої гігієни.
З моменту інфікування до появи перших клінічних проявів хвороби, зазвичай, минає від 14 до 28 днів. Найбільш поширені симптоми гепатиту A — це виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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