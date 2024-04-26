Гепатит А на Волині: яка ситуація зараз

захворюваності на вірусний гепатит А. Станом на початок травня епідемічна ситуація в області стабілізована.



Про це пише



Заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, лікарка-епідеміологиня Ірина Єнжиєвська розповіла, що за 4 місяці 2025-го захворіли 8 людей, за відповідний період 2024 року було зафіксовано 60 випадків вірусного гепатиту А.



"Це поодинокі випадки захворювань у Ковельському, Камінь-Каширському та Володимирському районах, які на даний час ліквідовані. З-за меж області завезено випадок вірусного гепатиту А в місто Луцьк", — каже Ірина Єнжиєвська.



За даними оперативного аналізу рівень захворюваності надалі спадає. Результати епідеміологічних розслідувань свідчить про контактно-побутовий фактор передачі інфекції, додає лікарка-епідеміологиня.



Що таке гепатит А



Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14–28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду та харчі, контактно-побутовим шляхом через брудні руки.



Як вберегтися від гепатиту A



В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що запобігти хворобі можна, дотримуючись таких правил гігієни як:



- часте миття рук із милом, зокрема перед приготуванням і вживанням їжі;

- питання кип'яченої або бутельований (фільтрованої) води;

- ретельне миття овочів, фруктів, ягід та зелені;

- слідкування за чистотою рук дітей, іграшок, предметів побуту.



Найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація. Щепитися проти гепатиту А можна в будь-якому віці, кажуть епідеміологи. Якщо був контакт із хворим — вакцинуватися необхідно у перші два тижні після цього.



Як передається гепатит A



У центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що вірус гепатиту A передається через вживання забруднених харчових продуктів або води, через предмети побуту та недотримання правил особистої гігієни.



З моменту інфікування до появи перших клінічних проявів хвороби, зазвичай, минає від 14 до 28 днів. Найбільш поширені симптоми гепатиту A — це виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. На Волині протягом 2023-2024 років відбувався періодичний епідемічний підйом. Станом на початок травня епідемічна ситуація в області стабілізована.Про це пише Суспільне Заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, лікарка-епідеміологинярозповіла, що за 4 місяці 2025-го захворіли 8 людей, за відповідний період 2024 року було зафіксовано 60 випадків вірусного гепатиту А."Це поодинокі випадки захворювань у Ковельському, Камінь-Каширському та Володимирському районах, які на даний час ліквідовані. З-за меж області завезено випадок вірусного гепатиту А в місто Луцьк", — каже Ірина Єнжиєвська.За даними оперативного аналізу рівень захворюваності надалі спадає. Результати епідеміологічних розслідувань свідчить про контактно-побутовий фактор передачі інфекції, додає лікарка-епідеміологиня.Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14–28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду та харчі, контактно-побутовим шляхом через брудні руки.В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що запобігти хворобі можна, дотримуючись таких правил гігієни як:- часте миття рук із милом, зокрема перед приготуванням і вживанням їжі;- питання кип'яченої або бутельований (фільтрованої) води;- ретельне миття овочів, фруктів, ягід та зелені;- слідкування за чистотою рук дітей, іграшок, предметів побуту.Найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація. Щепитися проти гепатиту А можна в будь-якому віці, кажуть епідеміологи. Якщо був контакт із хворим — вакцинуватися необхідно у перші два тижні після цього.У центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що вірус гепатиту A передається через вживання забруднених харчових продуктів або води, через предмети побуту та недотримання правил особистої гігієни.З моменту інфікування до появи перших клінічних проявів хвороби, зазвичай, минає від 14 до 28 днів. Найбільш поширені симптоми гепатиту A — це виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця.

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