Від верстатника до кранівника: волинянки опановують «нетипові» професії

Від верстатника до кранівника: волинянки опановують «нетипові» професії
Станом на початок червня 39 волинянок здобувають нетипові для жінок професії державним коштом у рамках експериментального проєкту для жінок та учасників бойових дій на замовлення 12 роботодавців із Волині.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Волинський обласний центр зайнятості.

Які професії зараз здобувають волинянки

Із 39 жінок 22 навчаються за спеціальністю "верстатник деревообробних верстатів": 10 волинянок — у Ковельському центрі професійно-технічної освіти, 12 — у Торчинському професійному ліцеї. Тривалість курсу — 3 місяці.

Ще 9 волинянок здобувають професію водійки навантажувача: 8 жінок вчаться у центрі профосвіти і навчання у Кривому Розі, ще 1 жінка – у Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти. Термін навчання — 4 місяці.

Здобувають фах трактористок-машиністок сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 8 жительок Волині, які навчаються у професійно-технічному училищі міста Берестечко. Тривалість курсу становить 5 місяців.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України профінансував 423 тисячі гривень, із них — 353 тисячі гривень навчальним закладам області.

Які професії жінки можуть обрати та які заклади Волині пропонують навчання

За інформацією директорки центру Алли Куцин, для навчання жінок передбачена 31 професія, зокрема у Волинській області є можливість здобути 14 нетипових для жінок професій:

- водії автотранспорту, електротранспорту;
- верстатники деревообробних верстатів й оператори верстатів з програмним керуванням;
- електромонтери з ремонту та обслуговування сонячних установок, слюсарі та трактористи;
- електрогазозварники та кранівники.

Навчання можна пройти в 11 закладах профтехосвіти Волині, а саме:

1) Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти";
2) Торчинський професійний ліцей;
3) Володимир-Волинський центр професійної освіти;
4) Колківський центр професійної освіти;
5) Професійно-технічне училище № 22 селища Луків;
6) Відокремлений структурний підрозділ "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету";
7) Старовижівський професійний ліцей;
8) Професійно-технічне училище № 27 м. Берестечко;
9) Волинський обласний учбовий центр перепідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК;
10) Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище";
11) Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету".

У разі, якщо освітні заклади Волині не мають навчального курсу за конкретною спеціальністю, для здобуття професії можна обрати заклад в іншій області.

Навчання жінок за експериментальним проєктом: умови участі

Фінансування навчання в межах проєкту здійснюється коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — це 30 тисяч 280 гривень. Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії "традиційно чоловічих", серед яких: водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая; машиністка крана; трактористка; майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів; слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Заявку онлайн може подати як роботодавець у потребі професійного навчання для працівниць, так і фізична особа, яка бажає пройти спеціалізований навчальний курс. Також можна звернутися із заявою безпосередньо в центри зайнятості.

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Теги: робота, Волинь
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