Від верстатника до кранівника: волинянки опановують «нетипові» професії

професії державним коштом у рамках експериментального проєкту для жінок та учасників бойових дій на замовлення 12 роботодавців із Волині.



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Які професії зараз здобувають волинянки



Із 39 жінок 22 навчаються за спеціальністю "верстатник деревообробних верстатів": 10 волинянок — у Ковельському центрі професійно-технічної освіти, 12 — у Торчинському професійному ліцеї. Тривалість курсу — 3 місяці.



Ще 9 волинянок здобувають професію водійки навантажувача: 8 жінок вчаться у центрі профосвіти і навчання у Кривому Розі, ще 1 жінка – у Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти. Термін навчання — 4 місяці.



Здобувають фах трактористок-машиністок сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 8 жительок Волині, які навчаються у професійно-технічному училищі міста Берестечко. Тривалість курсу становить 5 місяців.



Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України профінансував 423 тисячі гривень, із них — 353 тисячі гривень навчальним закладам області.



Які професії жінки можуть обрати та які заклади Волині пропонують навчання



За інформацією директорки центру Алли Куцин, для навчання жінок передбачена 31 професія, зокрема у Волинській області є можливість здобути 14 нетипових для жінок професій:



- водії автотранспорту, електротранспорту;

- верстатники деревообробних верстатів й оператори верстатів з програмним керуванням;

- електромонтери з ремонту та обслуговування сонячних установок, слюсарі та трактористи;

- електрогазозварники та кранівники.



Навчання можна пройти в 11 закладах профтехосвіти Волині, а саме:



1) Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти";

2) Торчинський професійний ліцей;

3) Володимир-Волинський центр професійної освіти;

4) Колківський центр професійної освіти;

5) Професійно-технічне училище № 22 селища Луків;

6) Відокремлений структурний підрозділ "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету";

7) Старовижівський професійний ліцей;

8) Професійно-технічне училище № 27 м. Берестечко;

9) Волинський обласний учбовий центр перепідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК;

10) Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище";

11) Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету".



У разі, якщо освітні заклади Волині не мають навчального курсу за конкретною спеціальністю, для здобуття професії можна обрати заклад в іншій області.



Навчання жінок за експериментальним проєктом: умови участі



Фінансування навчання в межах проєкту здійснюється коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — це 30 тисяч 280 гривень. Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.



Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії "традиційно чоловічих", серед яких: водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая; машиністка крана; трактористка; майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів; слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.



Заявку онлайн може подати як роботодавець у потребі професійного навчання для працівниць, так і фізична особа, яка бажає пройти спеціалізований навчальний курс. Також можна звернутися із заявою безпосередньо в центри зайнятості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Станом на початок червня 39 волинянок здобувають нетипові для жінокдержавним коштом у рамках експериментального проєкту для жінок та учасників бойових дій на замовлення 12 роботодавців із Волині.Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Волинський обласний центр зайнятості.Із 39 жінок 22 навчаються за спеціальністю "верстатник деревообробних верстатів": 10 волинянок — у Ковельському центрі професійно-технічної освіти, 12 — у Торчинському професійному ліцеї. Тривалість курсу — 3 місяці.Ще 9 волинянок здобувають професію водійки навантажувача: 8 жінок вчаться у центрі профосвіти і навчання у Кривому Розі, ще 1 жінка – у Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти. Термін навчання — 4 місяці.Здобувають фах трактористок-машиністок сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 8 жительок Волині, які навчаються у професійно-технічному училищі міста Берестечко. Тривалість курсу становить 5 місяців.Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України профінансував 423 тисячі гривень, із них — 353 тисячі гривень навчальним закладам області.За інформацією директорки центру, для навчання жінок передбачена 31 професія, зокрема у Волинській області є можливість здобути 14 нетипових для жінок професій:- водії автотранспорту, електротранспорту;- верстатники деревообробних верстатів й оператори верстатів з програмним керуванням;- електромонтери з ремонту та обслуговування сонячних установок, слюсарі та трактористи;- електрогазозварники та кранівники.Навчання можна пройти в 11 закладах профтехосвіти Волині, а саме:1) Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти";2) Торчинський професійний ліцей;3) Володимир-Волинський центр професійної освіти;4) Колківський центр професійної освіти;5) Професійно-технічне училище № 22 селища Луків;6) Відокремлений структурний підрозділ "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету";7) Старовижівський професійний ліцей;8) Професійно-технічне училище № 27 м. Берестечко;9) Волинський обласний учбовий центр перепідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК;10) Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище";11) Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету".У разі, якщо освітні заклади Волині не мають навчального курсу за конкретною спеціальністю, для здобуття професії можна обрати заклад в іншій області.Фінансування навчання в межах проєкту здійснюється коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — це 30 тисяч 280 гривень. Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії "традиційно чоловічих", серед яких: водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая; машиністка крана; трактористка; майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів; слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.Заявку онлайн може подати як роботодавець у потребі професійного навчання для працівниць, так і фізична особа, яка бажає пройти спеціалізований навчальний курс. Також можна звернутися із заявою безпосередньо в центри зайнятості.

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