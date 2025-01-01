«Є громади, яким треба було два рази казати», - голова Волинської ОВА

Оксані Кривцун розповів голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький.



— З вашої ініціативи було виділено 6 млн на початку на оздоровлення і ще додали 3 млн. Це означає, що ця справа рушила і вона себе виправдовує?



— Звичайно. Разом із головою обласної ради, з депутатами обласної ради, ми своїм прикладом показали, що в обласному бюджеті ми на це передбачаємо кошти. Тепер я маю моральне право, і я це роблю, звернутися до кожної громади, щоб вони прийняли аналогічні програми, передбачали і в цьому році кошти, і на наступний рік.



Без підтримки громад одних коштів з обласного бюджету буде недостатньо, а коли всі долучаться, тоді це будуть зовсім інші суми грошей. Автоматично набагато більша кількість людей отримує ці послуги.



— Громади відгукуються? Чи є громади, які не сприймають цієї інформації?



— Є громади, яким треба було два рази сказати, але їх небагато. Більшість одразу відреагували позитивно.



— У нас є чіткий поділ на надкластерні кластерні загальні лікарні. Ви побували в лікарнях, які не увійшли в оцю специфіку розподілу — Локачинська центральна районна лікарня, Іваничівська лікарня. Чи готові ці медичні заклади реорганізуватися і змінити дещо свій профіль?



— Якщо ми говоримо про Іваничі, там дуже хороша лікарня. Вона недавно введена в експлуатацію, практично все гарно зроблено. Одне в них є там приміщення і бачення керівника медичної установи і керівника громади, що вони б у цьому приміщенні хотіли також займатися реабілітацією. Я їм теж порадив, якщо вони це бачать перспективним, то щоб внесли цей проєкт у перспективний інвестиційний портфель своєї громади. По-друге, щоб зробили відповідну проєктно-кошторисну документацію, внесли її в систему DREAM. І вже управління охорони здоров'я і вони будуть захищати її перед міністерством і можна це робити.



По Локачах, в них є бачення, щоб цей медичний заклад, який він на сьогодні є і які послуги надає, щоб він в цьому напрямку і продовжував працювати. Якщо громада готова давати співфінансування і допомагати. Їм було рекомендовано перекриття даху. Це такі дороговартісні роботи, і я їм порекомендував: якщо ви бачите в перспективі, що медичний заклад повинен бути в громаді, треба включити його в перспективний інвестиційний портфель громади. Там вартість трошки менша, чим по реабілітації, але сума достатня — понад 20 млн грн.



— Яка ситуація по інших медичних закладах?



— Любомль — там теж на хорошому рівні лікарня. Все відремонтовано. Ми були з головою Ковельської районної військової адміністрації. Десь РДА буде спілкуватися з тими громадами, які ця лікарня обслуговує, щоб все-таки вони компенсовували частково енергоносії, котрі повинна лікарня платити. Вони мають долучитися. Найбільше буде Любомльська громада, але ці інші дві, які мають можливості фінансові, будуть також до цього долучатися.



В Шацьку був. Там маленький медичний заклад, і вони потребують невеликого розширення. Як говорила керівник, є в них певна територія, де можна було б щось добудувати. Вони будуть і радитися із проєктантами, із відповідними службами щодо того, чи можна це зробити.



— Тобто кожен засновник сам собі буде визначатися?



— Громада. Наприклад у Локачах треба покращити умови перебування пацієнтів. Таке ж саме треба зробити і в Горохові, і в Ківерцях. В Ківерцях є проєкт: вони хочуть повністю лікарню реконструювати і готові давати співфінансування. Вони його будуть вносити в перспективний та інвестиційний портфель. Ківерці обслуговують ще додатково 3-4 громади. Але там реально треба робити багато чого. Багато чого вони і зробили, але там великий медичний заклад.



— Початок навчального року. Про безпеку, про ті плани, які в навчальних закладах і про відбудову тих закладів, які зазнали прильотів в Луцьку...



— У Луцьку є цей заклад (Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні — ред.). Ми з резервного фонду виділили туди 13,5 млн грн. Роботи певні там зразу розпочались, і зараз вони тривають. Кошти є, тобто в частині фінансування питання вирішено.



Ми до кінця не розуміємо на яку суму було втрат. Очікуємо, що можливо ще буде якесь співфінансування з державного бюджету. Якщо ні, то будемо своїми силами старатися це питання вирішити. В нас фактично всі навчальні заклади мають укриття або угоди з тими чи іншими установами, де мають у користування укриття для діток.



В цьому році ми передбачили придбати 36 автобусів шкільних. Уже нам ще залишилось 20. Ще очікуємо до 30 вересня. Решту вже громади отримали нові автобуси, тобто це позитивно.



— Щодо довезення учнів, то перекривається потреба?



— Це теж такий пріоритетний напрямок. Нам ще треба 40 шкільних автобусів на область для того, щоб повністю закрити це питання. Якщо буде така далі підтримка нашого регіону, як була в цьому році від профільного міністерства, то ми за один рік це все закриємо. Можна ще за один рік все питання вирішити.



— За яким принципом купуються автобуси? Це співфінансування з громадами чи це від фінансування від міністерства?



— Ми передбачали співфінансування. Там є різне співфінансування: 15%, 10%. Фактично кожна громада, яка мала на меті придбати автобус, його отримає. З тих 36 автобусів чи 25, чи 27 для підвезення маломобільних груп.



— Автобуси — це супер, але дороги... Ви об'їздили практично усі громади. Ви бачите стан доріг?



— Пріоритет на сьогоднішній день — це є підтримка Сил безпеки і оборони. Але в той же час чи разом із керівником Служби відновлення в регіоні дуже багато зробили доріг і місцевих, і державних.



У нас на сьогодні 45% людей незадоволені дорогами. При тому, що станом на грудень 2024 року було 85%. Служба відновлення розуміє, які ми дороги робимо, а ми розуміємо, які вони можуть робити. Квадратами закриваємо всі дороги, щоб з місцевої переходили зразу на дорогу державного значення, щоб йшли в унісон. Практично все ремонтується. Я розумію, що це питання набагато покращилось.



— Це коштом місцевих бюджетів, обласного бюджету чи яким?



— Держава нас підтримала і відповідне міністерство нам виділило 40 мільйонів. Орієнтовно 60 мільйонів дали громади (співфінансування), і плюс-мінус таку ж суму ми дали з обласного бюджету. Це ми говоримо про місцеві дороги. Є громади, які, наприклад, там і 70%, і 80%, і 100%. Це ті громади, які мають хороший бюджет і хороше перевиконання. В той же час є громади, які ми зробили самі, за кошти обласного бюджету і державного, тому що в них немає можливості дати співфінансування. Проблеми треба було вирішити для всіх. Я вдячний громадам, що вони долучилися і дали співфінансування на державні дороги також.



— Ви відвідали практично всі громади, поспілкувалися з людьми. Який ви для себе зробили висновок?



— Зробив висновок для себе один — з якою метою я до людей їхав, то й отримав те, що хотів. Я отримав інформацію про реальний стан справ в області для того, щоб міг організувати подальшу свою роботу та націлити своїх заступників, колектив, який я сьогодні очолюю саме на те, що потребують люди. Можна сидіти в кабінеті і думати, що ти щось робиш, але по факту воно не є першочерговим.



Оскільки я на Волині до свого призначення практично ніколи не перебував, тому мені треба було б почути, поспілкуватися з людьми й зрозуміти реальні проблеми. Дороги — це ними (громадами — ред.) озвучувалось, реабілітація, оздоровлення учасників бойових дій, ветеранська політика. Потреба в фахівцях з ветеранського супроводу, що в нас зараз є практично в кожній громаді. Їм треба до когось приходити, щоб хтось питання їхні вирішував. Багато є демобілізованих військовослужбовців, ветеранів.



Проблемні питання в опорних школах, проблемні питання в медичних закладах. Це ж теж вони говорять. Мені дуже подобається і Волинь, і жителі Волині, і в частині відношення і до мене, і до моєї роботи. Навіть критика — це дуже нормальна ситуація. Цей елемент стимулювання до дисципліни та моїх заступників і керівників відповідних структурних підрозділів, коли люди дають певну оцінку чи критикують — це нормально. Готовий і далі виконувати ті обов'язки, які на мене покладені.



