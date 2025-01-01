Асистент вчителя у Луцьку. Що це

Відмінності асистента дитини від асистента вчителя, вихователя



Асистент вчителя або вихователя — це педагогічний працівник та учасник освітнього процесу, а асистент дитини не є педагогічним працівником і не є працівником закладу освіти.



Ця людина тільки допускається до освітнього процесу без наявності трудових відносин із закладом освіти, а учасником освітнього процесу може стати лише за умови допуску до нього.



Асистента вчителя та вихователя приймає на роботу керівник закладу освіти за трудовим договором відповідно до законодавства, а асистент дитини не призначається на посаду — ним може бути один із батьків чи інший законний представник дитини або уповноважена ними особа, соціальний робітник.



Асистент вчителя або вихователя допомагає дитині вчитися та зрозуміти предмет, а асистент дитини допомагає їй з побутовими речами. До прикладу, піднятися сходами, обслужити себе в їдальні, туалеті.



Щоб бути асистентом вчителя або вихователя треба педагогічна освіта, щоб бути асистентом дитини потрібно пройти спеціальну 3 місячну підготовку-навчання.



Скільки асистентів вчителя, вихователя є у Луцькій громаді. Чи є потреба в асистентах дитини



Асистентів дитини у закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти немає. Кількість дітей, які за висновками комунального закладу "Інклюзивно-ресурсний центр Луцької міської ради" потребують асистента дитини — 2 дитини у комунальному закладі дошкільної освіти та 1 дитина — у комунальному закладі загальної середньої освіти.



Соціальна послуга "Асистент дитини" надається відповідно до державного стандарту соціальної послуги. Вартість соціальної послуги, що надається коштом місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.



Питання передбачення коштів з бюджету Луцької міської територіальної громади на оплату цієї соціальної послуги розглянуть під час формування проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2026 рік.



Станом на початок грудня заклади освіти Луцької міської територіальної громади забезпечені асистентами вихователя, вчителя:



• у 24 закладах дошкільної освіти працює 66 асистентів вихователів у 66 інклюзивних групах, організованих для 130 дітей з особливими освітніми потребами;

• у 32 закладах загальної середньої освіти працює 271 асистент учителя у 256 інклюзивних класах, в яких навчається 351 дитина з особливими освітніми потребами.



Упродовж навчального року у процесі формування нових інклюзивних груп, класів виникатиме потреба в асистентах вихователя, вчителя.

