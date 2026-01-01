Складська логістика в Луцьку. Реклама

Ваш бізнес потребує надійного плацдарму для експорту товарів до Європи або дистрибуції по Західній Україні? Компанія Hort Trans пропонує комплексне рішення - відповідальне зберігання та оренду складу в Луцьку. Вам не просто надають площі, а беруть на себе повне управління вашими складськими запасами.

Луцьк, завдяки близькості до кордонів ЄС, є ідеальною точкою для консолідації вантажів. Логістичний центр на вулиці Ранковій, 26 забезпечує швидку обробку товарів, інтегруючи складські процеси з міжнародними та внутрішніми перевезеннями.

Чому відповідальне зберігання вигідніше за звичайну оренду


Класична оренда приміщення змушує вас самостійно наймати персонал, купувати навантажувачі та впроваджувати системи обліку. Ми пропонуємо вигідну альтернативу:

  • Ви платите тільки за фактично зайняті палетомісця та виконані операції (розвантаження, стікерування, палетування). Немає витрат на простої порожніх площ.

  • Складські приміщення обладнані професійними рампами та сучасною технікою.

  • Легко збільшуйте або зменшуйте обсяг зберігання залежно від сезону.

  • Ми несемо повну матеріальну відповідальність за цілісність вашого товару.

    • Технологічність та контроль


    Сучасна складська логістика неможлива без IT-рішень. Наш комплекс працює під управлінням WMS-системи (Warehouse Management System), що гарантує:


    1. Мінімізація помилок при прийманні та відвантаженні. Точність обліку 99,9%

    2. Ви бачите залишки та рух товарів у режимі реального часу через особистий кабінет.

    3. Цілодобова охорона, відеоспостереження та дотримання температурного режиму. Безпека 24/7

    4. Просторий майданчик для маневрування великогабаритних фур (TIR).


    Від виробництва до клієнта


    Головна перевага Hort Trans це повна інтеграція з транспортною логістикою. Ми можемо:

  • Забрати вантаж з вашого виробництва.

  • Забезпечити транзитне зберігання або крос-докінг (перевантаження без розміщення на складі).

  • Сформувати партії та доставити їх кінцевим споживачам в Україні чи країнах Європи.

    • Це ідеальне рішення для компаній, які хочуть масштабуватися, не вкладаючи кошти у власну складську інфраструктуру.

    Часті запитання (FAQ)


  • Де саме знаходиться склад? Логістичний комплекс розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 26. Це зручна локація для транспорту, що рухається з боку Києва або кордону.

  • Що таке крос-докінг? Це послуга швидкого перевантаження товару з однієї машини в іншу без тривалого зберігання. Це значно прискорює доставку та зменшує ваші витрати.

  • Чи можна зберігати невелику кількість товару? Так, склад працює як з великими партіями, так і з обсягом від кількох палет.Тарифікація гнучка та адаптується під ваші потреби.

    • Бажаєте отримати точний розрахунок вартості? Зв'яжіться з компанією Hort Trans сьогодні, щоб розрахувати тариф на зберігання, комплектацію та доставку вашого вантажу.

