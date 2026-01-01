Складська логістика в Луцьку. Реклама





Луцьк, завдяки близькості до кордонів ЄС, є ідеальною точкою для консолідації вантажів. Логістичний центр на вулиці Ранковій, 26 забезпечує швидку обробку товарів, інтегруючи складські процеси з міжнародними та внутрішніми перевезеннями.



Чому відповідальне зберігання вигідніше за звичайну оренду

Класична оренда приміщення змушує вас самостійно наймати персонал, купувати навантажувачі та впроваджувати системи обліку. Ми пропонуємо вигідну альтернативу:



Ви платите тільки за фактично зайняті палетомісця та виконані операції (розвантаження, стікерування, палетування). Немає витрат на простої порожніх площ.

Складські приміщення обладнані професійними рампами та сучасною технікою.

Легко збільшуйте або зменшуйте обсяг зберігання залежно від сезону.

Ми несемо повну матеріальну відповідальність за цілісність вашого товару.

Технологічність та контроль

Сучасна складська логістика неможлива без IT-рішень. Наш комплекс працює під управлінням WMS-системи (Warehouse Management System), що гарантує:





Мінімізація помилок при прийманні та відвантаженні. Точність обліку 99,9%

Ви бачите залишки та рух товарів у режимі реального часу через особистий кабінет.

Цілодобова охорона, відеоспостереження та дотримання температурного режиму. Безпека 24/7

Просторий майданчик для маневрування великогабаритних фур (TIR).



Від виробництва до клієнта

Головна перевага Hort Trans це повна інтеграція з транспортною логістикою. Ми можемо:



Забрати вантаж з вашого виробництва.

Забезпечити транзитне зберігання або крос-докінг (перевантаження без розміщення на складі).

Сформувати партії та доставити їх кінцевим споживачам в Україні чи країнах Європи.

Це ідеальне рішення для компаній, які хочуть масштабуватися, не вкладаючи кошти у власну складську інфраструктуру.



Часті запитання (FAQ)

Де саме знаходиться склад? Логістичний комплекс розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, 26. Це зручна локація для транспорту, що рухається з боку Києва або кордону.

Що таке крос-докінг? Це послуга швидкого перевантаження товару з однієї машини в іншу без тривалого зберігання. Це значно прискорює доставку та зменшує ваші витрати.

Чи можна зберігати невелику кількість товару? Так, склад працює як з великими партіями, так і з обсягом від кількох палет.Тарифікація гнучка та адаптується під ваші потреби.

Бажаєте отримати точний розрахунок вартості? Зв'яжіться з компанією Hort Trans сьогодні, щоб розрахувати тариф на зберігання, комплектацію та доставку вашого вантажу.



