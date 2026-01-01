Як обстріли впливають на домашніх тварин: поради волинських ветеринарів

Під час вибухів і повітряних тривог домашні тварини часто переживають сильний стрес, що може призводити до втеч, травм і навіть серйозних захворювань.Про це розповіла лікарка ветеринарної медицини з Луцька, пише Суспільне.У новорічну ніч, під час вибухів, у Луцькому районі з двору приватного будинку втекла собака породи лабрадор. Господарів на той момент удома не було. Її фото поширили у соцмережах небайдужі люди, які намагалися знайти власників. Господарка собакирозповіла, що тварина боїться гучних звуків."Вона боїться і грози, і вибухів. Якщо чує гучні звуки — постійно тримається біля нас, проситься на руки", — каже Анна.За словами жінки, злякану собаку вдалося забрати додому наступного дня."Вона дуже зраділа, одразу почала лащитися. Видимих ознак стресу вже не було. Трохи підкульгувала, але ми спостерігали — все минулося", — розповідає власниця.За словами Анни, під час повітряних тривог собака постійно перебуває поруч із господарями, і цього їй достатньо, щоб заспокоїтися.За словами ветеринарки, коти реагують на стрес інакше, ніж собаки. Найчастіше вони ховаються, але сильне нервове напруження може спровокувати розвиток небезпечних хвороб."У котів через стрес можуть проявлятися сечокам’яні хвороби, цистити, набряк легень. У важких випадках це навіть може призвести до загибелі тварини. Котики загалом тривожніші, тому під час обстрілів їм інколи потрібні заспокійливі препарати", — каже Оксана Пархомчук.Собаки, за словами лікарки, зазвичай шукають захисту у власників, але також гостро реагують на гучні звуки."Собаки дуже добре зчитують емоційний стан господаря. Якщо власник панікує, тварина реагує так само. Чутливі собаки можуть тікати або хаотично бігти", — пояснює ветеринарка.Фахівчиня радить заздалегідь подбати про безпеку улюбленців. Для котів і маленьких собак варто мати переноску, щоб у разі небезпеки швидко взяти тварину з собою. Якщо тварина дуже чутлива — за погодженням із ветеринаром можна підготувати заспокійливі засоби."Найголовніше — спілкуватися з твариною. Вони все розуміють. Великі собаки мають бути поруч і на повідку, щоб не злякалися і не втекли", — зазначає лікарка.Якщо після вибухів ви натрапили на чужу тварину, важливо поводитися спокійно й обережно."Не можна кричати чи робити різких рухів. Тварину потрібно лагідно помістити в тепло, за можливості нагодувати. Якщо собака поводиться агресивно — варто дотримуватися правил безпеки", — наголошує Оксана Пархомчук.Останнім часом у соцмережах поширюють метод заспокоєння собак під час вибухів і грози — так зване антистресове обгортання, коли тіло тварини щільно, але м’яко фіксують тканиною.Оксана Пархомчук вважає, що такий спосіб може бути корисним:"Ця методика варта уваги. Тварина відчуває тепло і легкий тиск, що створює відчуття обіймів та безпеки", — пояснює ветеринарка.Фахівці радять пробувати такі методи заздалегідь, у спокійній обстановці, не залишати тварину без нагляду та звертатися до ветеринара, якщо стрес у тварини сильний або тривалий.