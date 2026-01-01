«Скринінг здоров’я 40+» на Волині: як пройти

державної програми "Скринінг здоров’я 40+". Люди віком від 40 років можуть безоплатно пройти обстеження та отримати до 2000 гривень на передбачені програмою медичні послуги.



Інформацію про участь 67 закладів оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров’я України.



Ольга Стонога на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Луцька з Харкова. Жінка розповіла, що отримала в застосунку "Дія" повідомлення із запрошенням пройти безоплатний скринінг після 40 років і вирішила скористатися можливістю.



"Мені здається, що я добре себе почуваю, але отримала це повідомлення і зрозуміла, що мені вже 40+, і треба слідкувати за здоров’ям, щоб потім не було несподіванок", — каже переселенка.







Щоб отримати послуги в межах програми, жінка уклала декларацію із сімейним лікарем. З її слів, через війну вона має підвищену тривожність, як і її дитина.



"Впливає війна, в мене підвищена тривожність, у дитини підвищена тривожність. Кожна тривога, яку ми чуємо, ми кам’яніємо і навіть коли я про це розмовляю, я починаю хвилюватись", — ділиться Ольга Стонога.



Сімейна лікарка Ірина Андрійчишена розповіла, що запрошення на скринінг надходить у застосунок "Дія" через 30 календарних днів після дня народження, якщо людині виповнилося 40 років і більше. Після підтвердження участі протягом семи днів на спеціальну віртуальну картку нараховують 2000 гривень.



"Ці кошти можна використати лише в межах програми — на обстеження, які входять до переліку. На аптеку, ліки чи приватні лабораторії їх витратити не можна", — пояснює лікарка.







Записатися на скринінг можна через кол-центр або в реєстратурі державного чи приватного медзакладу, який бере участь у програмі.



Зі слів Ірини Андрійчишеної, пацієнту виділяють приблизно годину. Спочатку медична сестра проводить антропометричні вимірювання — вимірює тиск, частоту серцевих скорочень, вагу, зріст, окружність талії. Також пацієнт заповнює анкети для оцінки ризику цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, серцево-судинних захворювань, тривоги та депресії, а також ризику тютюнової й алкогольної залежності.



Після цього пацієнта оглядає лікар і призначає лабораторні дослідження, які входять до програми.



"Часто пацієнти питають, чи можна зробити УЗД серця або комп’ютерну томографію. Ні — програма передбачає лише лабораторні обстеження і лише ті, які рекомендує лікар", — каже сімейна лікарка.



Серед базових досліджень — глікований гемоглобін для оцінки ризику цукрового діабету та ліпідограма для визначення ризику серцево-судинних захворювань. За потреби лікар може призначити аналізи на креатинін, сечовину та визначення швидкості клубочкової фільтрації, для оцінки роботи нирок, електроліти крові, а також печінкові проби.



Якщо людина не має застосунку "Дія", вона може звернутися до Центру надання адміністративних послуг, каже заступниця директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш.







"Обов’язковою передумовою є наявність віртуальної картки, яку можна відкрити в застосунку Приват24. Кошти не нараховують ні на зарплатну, ні на пенсійну картку — це має бути окремий віртуальний рахунок", — зазначила посадовиця.



Отримати послугу можна через 30 днів після дня народження, якщо людині виповнилося 40 років і більше, додала Тетяна Книш.







