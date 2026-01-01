У чоловіка поцупили з картки чверть мільйона. Що вирішив суд у Луцьку

списали майже 227 тисяч гривень. Ці дії відбулися без його згоди, тому він просив відновити баланс на рахунках.



Про це пише



Ще 8 вересня 2025 року у чоловіка викрали гаманець з картками, про що він довідався лише 10 вересня 2025 року, адже перебував у відпустці та не потребував коштів. Упродовж 8-10 вересня 2025 року невідомі особи змінили фінансовий номер, змінили кредитний ліміт та здійснили неодноразові зняття коштів з банкоматів. Ці дії відбулися без його відома та без погодження. Всього було знято коштів у розмірі 226 841 гривні, з яких: 4 391 гривні - власні кошти, 222 450 гривень - кошти кредитного ліміту.



Відразу після того, як йому стало відомо про викрадення гаманця з картками, 10 вересня 2025 року звернувся із заявою про вчинення злочину до поліції. Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11 вересня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Окрім того, звернувся до ПриватБанку із заявою з проханням відновити баланс на карткових рахунках, але фактично отримав відмову у цьому.



"Позивач звернувся до банку через два дні після того, як він загубив гаманець з картками. Його бездіяльність щодо необхідності негайного повідомлення банку про втрату платіжних карток протягом 2 діб, що є порушенням п. 20 ст. 38 Закону України «Про платіжні послуги» та п. 140 Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, що затверджено постановою НБУ №164 від 29.07.2022 року. Визначення терміну "негайно" наведено у розділі 1 п. 5 (22) положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджено постановою правління НБУ від 28.07.2020 за №107, де негайно - це найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії з моменту настання підстав для їх здійснення. Отже, вчинення таких дій з розголошення конфіденційної інформації та невжиття заходів щодо необхідності негайного повідомлення банку клієнтом - відбулось зняття готівкових коштів з платіжних карток відкритих на його ім'я емітентом».



Відповідач вважає, що довів дії позивача щодо розголошення даних, які сприяли зняттю коштів з його рахунку, а саме: відсутність змін пін-коду до карти для виплат вказує на розголошення клієнтом такої інформації; відсутність зміни пароля до акаунту в Приват-24 позивача вказує на розголошення клієнтом такої інформації; сам факт залишення без нагляду платіжних карток вказує на розголошення клієнтом такої інформації; не вчасне повідомлення банку про втрату платіжних засобів (карток), у сукупності покладають відповідальність саме на позивача у справі", - заявили у ПриватБанку.



Яким було рішення суду?



Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову. Всі спірні операції, зокрема зміна фінансового номера через банкомат, ініціювання зміни пароля входу до додатка «Приват-24», зняття коштів з банкоматів, були здійснені хоча і невідомими особами, але з введенням правильного ПІН-коду, який був відомий лише йому.



"З матеріалів службового розслідування банку слідує, що у період спірних операцій ПІН-код на картках позивача не змінювався, а він був змінений вже 10 вересня 2025 року, після звернення особисто позивача до відділення банку. Всі спірні операції, зокрема зміна фінансового номера через банкомат, ініціювання зміни пароля входу до додатка «Приват-24», зняття коштів з банкоматів, були здійснені хоча і невідомими особами, але з введенням правильного ПІН-коду, який був відомий лише позивачеві. Будь-якого пояснення з приводу того, яким чином ПІН-код від карток позивача, який мав бути відомим лише позивачу, став відомим третім особам, які здійснювали спірні операції, сторона позивача суду не надала.



Окрім того, заслуговують на увагу доводи відповідача, що всупереч положенням п. 5 ч. 20 ст. 38 Закону України «Про платіжні послуги», позивач не повідомив банк про факт втрати електронного платіжного засобу та/або факт втрати індивідуальної облікової інформації негайно. Згідно з заявою позивача, гаманець з картками він загубив, а до банку звернувся лише 10 вересня 2025 року.



Його доводи про те, що у період з 8 по 10 вересня 2025 року перебував у відпустці, а тому картками не користувався, нічим не підтверджуються, а тому до уваги судом не беруться. Окрім того, можливе перебування у відпустці не свідчить про те, що позивач не міг користуватися платіжними картками. Суд зазначає, що малоймовірним є користування платіжною карткою саме під час робочого часу, коли працівник зайнятий на роботі, а поза робочим часом, наприклад, під час відпустки, як стверджує позивач, користування платіжними картками може мати місце, адже позивач мав вільний час на здійснення покупок та інших видатків.



В цілому, неповнота пояснень позивача стосовно викладення повної версії обставин втрати ним платіжних карток 8 вересня 2025 року, причин неповідомлення банку протягом значного проміжку часу про таку втрату, а також не наведення пояснень з приводу того, яким чином став відомий ПІН-код від карток іншим особам, свідчить, що саме недбалість позивача стала причиною несанкціонованого доступу до його платіжних карток, і у суду відсутні підстави для покладання тягаря відповідальності за такі діяння на банк.



Підсумовуючи вищевикладене, оскільки відповідач АТ КБ "ПриватБанк" підтвердив належними і допустимими доказами обставини, які безспірно доводять, що позивач, як користувач платіжних карток, своїми діями сприяв у доступі до відомостей про ПІН-код, який дав змогу ініціювати платіжні операції у період в період з 8 вересня 2025 року по 10 вересня 2025 року, у задоволенні позовних вимог необхідно відмовити", - наголосив суд.



У чоловіка викрали гаманець з картками ПриватБанку та. Ці дії відбулися без його згоди, тому він просив відновити баланс на рахунках.Про це пише Інформатор з посиланням на рішення Луцького міськрайонного суду.Ще 8 вересня 2025 року у чоловіка викрали гаманець з картками, про що він довідався лише 10 вересня 2025 року, адже перебував у відпустці та не потребував коштів. Упродовж 8-10 вересня 2025 року невідомі особи змінили фінансовий номер, змінили кредитний ліміт та здійснили неодноразові зняття коштів з банкоматів. Ці дії відбулися без його відома та без погодження. Всього було знято коштів у розмірі 226 841 гривні, з яких: 4 391 гривні - власні кошти, 222 450 гривень - кошти кредитного ліміту.Відразу після того, як йому стало відомо про викрадення гаманця з картками, 10 вересня 2025 року звернувся із заявою про вчинення злочину до поліції. Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11 вересня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Окрім того, звернувся до ПриватБанку із заявою з проханням відновити баланс на карткових рахунках, але фактично отримав відмову у цьому., - заявили у ПриватБанку.Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову. Всі спірні операції, зокрема зміна фінансового номера через банкомат, ініціювання зміни пароля входу до додатка «Приват-24», зняття коштів з банкоматів, були здійснені хоча і невідомими особами, але з введенням правильного ПІН-коду, який був відомий лише йому., - наголосив суд.

