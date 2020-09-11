Бурштин, розвиток і бюджети: 10 років роботи КП «Волиньприродресурс»





Про шлях який від ідеї до одного з ключових підприємств області, яке не лише здійснює легальний видобуток корисних копалин, зокрема бурштину та торфу розповіли



Нині підприємство є важливою складовою економіки Волинської області: забезпечує робочі місця, стабільно наповнює бюджети, підтримує громади та реалізує принципи прозорості й екологічної відповідальності.



Підприємство регулярно долучається до усіх зборів, ініційованих Волинською обласною радою, на ряду з іншими комунальними підприємствами області, направлених на допомогу нашим військовим.



У період війни, попри виклики, підприємство змогло зберегти ефективність роботи, акумулювавши ресурси та адаптувавшись до нових умов. Фінансово-господарська звітність засвідчує, що підприємство продовжує виконувати свої завдання, зберігаючи стратегічну важливість для регіону та держави.



Передумови діяльності та виклики становлення

Створення КП «Волиньприродресурс» у 2016 році стало відповіддю на масштабну проблему незаконного видобутку бурштину, що особливо загострилася у 2014-2015 роках. У цей період неконтрольована діяльність призвела до значного знищення лісів і деградації земель, які перетворювалися на так звані «місячні пейзажі», не приносячи жодних надходжень до бюджетів.



Рішенням Волинської обласної ради підприємство було створене як інструмент легального, контрольованого та екологічно відповідального надрокористування. У взаємодії з правоохоронними органами воно стало системною протидією нелегальному бурштинокопанню.



Водночас перші роки діяльності супроводжувалися значними труднощами: у 2017-2019 роках робота підприємства була фактично заблокована через перевірки, обшуки та судові процеси. Попри це, у всіх судових інстанціях, включно з Верховним Судом, підприємство підтвердило законність отримання спеціальних дозволів на користування надрами.



11 вересня 2020 року Анатолій Капустюк, який працював на той час в КП заступником директора з 2017 року, був призначений тво керівника. Даному призначенню передувало доведення попереднім керівником підприємства до збитків 5 444 015,79 грн, листи від численних контрагентів щодо стягнення заборгованості у розмірі 3 780 451,79 грн, фінансові зобов’язання 92 900 000,00 грн, від’ємні фінансові показники, відсутність сталих виробничих процесів та залишок коштів на рахунку у розмірі 760,99 грн – були чітким сигналом Волинській обласній раді, що підприємство рухається в невірному напрямку.



З моменту призначення Анатолія Капустюка тво керівника розпочалися реальні зміни в КП «Волиньприродресурс»: було вибудувано системне управління, запущено виробничі процеси, налагоджено взаємодію з територіальними громадами та контролюючими органами. За рахунок даних змін IV кварталу за підсумками 2020 року підприємство розрахувалось по боргам з усіма контрагентами та забезпечило дохід у розмірі 9 024 326,37 грн, прибуток – 2 265 756,63 грн, а також вперше з моменту заснування перерахувало до загального фонду обласного бюджету 339 917,54 грн частини чистого прибутку.



Видобуток бурштину за 2020-2025 роки

За весь час роботи комунальним підприємством станом на 31.03.2026 року видобуто 40 166,632 кг бурштину.





Показники видобутку та реалізації бурштину у 2020-2025 роках свідчать про стабільну та результативну діяльність КП «Волиньприродресурс»:



У 2025 році видобуто 6 466,540 кг бурштину, реалізовано – 7 508,103 кг бурштину на загальну суму 60 975 606,18 грн.

У 2024 році видобуто 6 754,524 кг бурштину, реалізовано – 6 246,120 кг бурштину на загальну суму 58 859 054,31 грн.

У 2023 році видобуто 14 667,280 кг бурштину, реалізовано – 15 939,789 кг бурштину на загальну суму 114 252 293,48 грн. У 2023 році КП «Волиньприродресурс» лідирувало в Україні за кількістю видобутого бурштину згідно з офіційними джерелами та звітами.

Податки, збори та рента за 2020-2025 роки видобувних робіт

Сукупний обсяг податкових і обов’язкових платежів КП «Волиньприродресурс» за 2020-2025 роки перевищив 145 млн грн, що свідчить про значний внесок підприємства у наповнення бюджетів та фінансування соціально-економічних і оборонних потреб держави.



Рента – 35 761 821,62 грн

ПДФО – 28 513 218,31 грн

ЄСВ – 22 975 755,44 грн

ПДВ – 19 826 086,00 грн

Податок на прибуток – 19 139 094,24 грн

Дивіденди Волинської обласної ради з прибутку КП – 15 341 239,73 гр

Військовий збір – 3 650 858,83 грн

Рентні платежі, які КП «Волиньприродресурс» сплачувало у 2020-2025 роках, відіграють важливу роль у фінансовій спроможності територіальних громад, де ведеться видобуток.



Ці кошти стають реальним джерелом розвитку: вони спрямовуються на утримання та модернізацію інфраструктури, ремонт доріг, підтримку закладів освіти і медицини, благоустрій населених пунктів, а також реалізацію соціальних і природоохоронних ініціатив. Таким чином, використання надр забезпечує не лише економічні результати, а й створює відчутну практичну користь для жителів громад.



Завдяки прибутковій діяльності у 2024 році підприємство увійшло в ТОП-10 найбільших платників податку на прибуток Волинської області, посівши 6 місце серед усіх великих компаній області.



Ініціативність: Українська торфова асоціація (УТА)

Після погодження проєкту на комісії це рішення було винесено на голосування, і більшість депутатів підтримали дану ініціативу. Участь Волині у створенні всеукраїнської галузевої асоціації має стратегічне значення. Статус співзасновника посилює позиції регіону в галузевій політиці держави, відкриває додаткові можливості для залучення інвестицій і зміцнює роль області серед промислових регіонів України.





Перепони у роботі КП щодо видобутку бурштину у 2024-2025 роках

Основною причиною зниження показників видобутку бурштину 2024-2025 років стало вимушене призупинення робіт через оформлення земель лісогосподарського призначення та їх вивільнення від лісових насаджень, але водночас зниження обсягів видобутку не вплинуло на фінансовий результат: завдяки збільшенню реалізації торфобрикету та фрезерату.



У червні 2025 року підприємство звернулося до ДП «Ліси України» щодо погодження рубок для цілей надрокористування на семи нових ділянках у межах спецдозволів №6172 і №6173. До цього часу філія «Поліський лісовий офіс» безпідставно не здійснила обрахунок збитків та вивільнення територій від лісових насаджень, попри доручення виконати ці дії до 31.07.2025 року. Зазначені ділянки входять до угоди з Волинською ОВА та підлягають освоєнню відповідно до норм законодавства. Їх вивільнення є критично необхідним для забезпечення стабільного видобутку.



Такі дії службових осіб Філії «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України» є, безумовно, перешкоджанням законній господарській діяльності КП та затягуванням вивільнення територій від дерев та чагарників, що заблокувало діяльність комунального підприємства з видобутку бурштину.



Зазначені умисні дії службових осіб Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» спричинили ненадходження коштів до бюджетів усіх рівнів від діяльності комунального підприємства та невиконання ним поставлених статутних цілей, спричинили значні збитки фінансового результату за другий квартал та перше півріччя 2025 року у розмірі 8,589 млн грн, а бюджету Волинської області, державному і місцевих територіальних громад завдано збиток від ненадходження запланованих податків у розмірі 8,500 млн грн у порівнянні І півріччя 2025 року з І півріччям 2024 року, внаслідок неможливості здійснювати надровидобування, які вдалося надолужити лише у другому півріччі за рахунок продуктивної співпраці з ТГ та здійснення робіт переважно на їхніх територіях.



Окрім того, за дивним збігом обставин на земельних ділянках, щодо яких КП «Волиньприродресурс» зверталося з приводу обрахунку збитків та їх вивільнення від лісових насаджень, почали фіксуватися спроби незаконного видобутку. Ці факти неодноразово припинялися як працівниками підприємства, так і правоохоронними органами.



31 березня 2026 року під час 35-ї сесії Волинської обласної ради порушено питання фактичного блокування видобутку бурштину КП «Волиньприродресурс» з боку ДП «Ліси України».



Обласна рада звернулася до Прем’єр-міністра України, керівництва Держлісагентства, Офісу Генерального прокурора та ДБР щодо протидії законній господарській діяльності підприємства з використанням службового становища, що призвело до значних втрат бюджетів. У зверненні наголошено на необхідності об’єктивного розслідування в межах кримінального провадження, зареєстрованого в №42026030000000015 від 4 лютого 2026 року з правовою кваліфікацією ст. 206 ч. 3 ККУ (Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою або службовою особою з використанням службового становища, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, – карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого та з конфіскацією майна), та притягнення винних осіб до відповідальності. Депутати також висловили занепокоєння через тривале та безпідставне перешкоджання діяльності підприємства, яке працює на підставі чинних спецдозволів, що призводить до суттєвих втрат бюджетних надходжень.



Участь у конференціях та налагодження партнерств

У 2025 році КП «Волиньприродресурс» активно долучалося до міжнародних та науково-практичних заходів, спрямованих на розвиток галузі надрокористування, обмін досвідом та розширення партнерських зв’язків. Зокрема, підприємство взяло участь у Baltic Peat Producers Forum 2025 (17–19 вересня, м. Рига) – провідній європейській галузевій події, присвяченій ролі торфу в продовольчій безпеці та зеленій економіці. Участь у форумі дозволила презентувати український досвід раціонального використання природних ресурсів та налагодити контакти з міжнародними партнерами.





У межах робочої поїздки директор КП Анатолій Капустюк вирушив до Фінляндії для ознайомлення з роботою компанії «SUOKONE» («MeriPeat») у місті Вуокатті, муніципалітет Соткамо – світового лідера з виробництва обладнання для торфовидобутку з 1971 року, а також відвідав родовище з видобутку енергетичного торфу, щоб ознайомитися з технікою в процесі видобутку.



Крім того, КП «Волиньприродресурс» долучилося до Десятої міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» (6-10 жовтня 2025 року, м. Львів), яка відбулася за підтримки підприємства. Директор КП Анатолій Капустюк виступив співатором наукової доповіді в межах секції «Інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України», що сприяло фаховому обміну досвідом та актуалізації питань розвитку мінерально-сировинної бази Українського Полісся.



Після завершення конференції колектив Державної комісії України по запасах корисних копалин відвідав завод зі збагачення та переробки бурштину у Волинській області, де було представлено практичні результати діяльності підприємства та його роль у формуванні сучасної легальної бурштинової галузі.



Партнерство

Партнерство є важливою складовою діяльності КП «Волиньприродресурс» та одним із ключових інструментів реалізації принципів сталого розвитку.



Упродовж років КП «Волиньприродресурс» взаємодіяло з органами державної влади, профільними установами, науковими й освітніми закладами, а також галузевими об’єднання. Окремий напрям партнерської роботи пов’язаний із науково-освітнім середовищем.



Підприємство співпрацює з університетами та науковими інституціями з метою розвитку прикладних досліджень, підготовки фахівців для галузі та поширення знань у сфері геології, надрокористування й охорони довкілля. Взаємодія реалізується, через підписання меморандумів про співпрацю, проведення спільних заходів та залучення студентів і науковців до практичної роботи.





Прозорість і відкритість

У різні роки КП «Волиньприродресурс» приймало українських та іноземних журналістів, представників Державної служби геології та надр України (зокрема у 2021 році голов Романа Опімаха), Державної комісії України по запасах корисних копалин, делегації територіальних громад Львівської та Закарпатської областей у межах проєкту «ULEAD з Європою / ULEAD with Europe», а також брало участь у обміні досвідом з Полтавською областю щодо створення та функціонування комунального підприємства у сфері надрокористування.



Підприємство також виступало майданчиком для науково-освітніх та просвітницьких заходів за участі молодих науковців і слухачів Волинської МАН, учнів Волинського, Княгининівського, Ківерцівського №3 та Підгайцівського ліцеїв, вихованців Волинського обласного еколого-натуралістичного центру та Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради, а також у співпраці з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. У межах ознайомчих заходів учасники відвідували виробничі об’єкти підприємства, зокрема завод зі збагачення та переробки бурштину, Маневицький торфобрикетний завод, ділянки видобутку бурштину й торфу та рекультивовані території.



КП «Волиньприродресурс» працює на засадах відкритості та підзвітності. На офіційному вебсайті підприємства регулярно оприлюднюються звіти з фінансово-господарської діяльності, екологічного моніторингу, ESG-звіти, опублікована Антикорупційна програма та інші матеріали, що відображають результати роботи й відповідальне ставлення до надрокористування.



Підприємство активно висвітлює свою діяльність у ЗМІ та співпрацює з журналістами, долучається до організації заходів для студентів, учнів і науковців, спрямованих на підвищення екологічної обізнаності та практичної підготовки молоді. Зокрема, підприємство регулярно проводить виїзні семінари безпосередньо на територіях видобувної діяльності, де учасники мають можливість ознайомитися з процесами видобутку бурштину та торфу, методами їх переробки, а також рекультиваційними роботами.





Плани на 2026 рік

У 2026 році КП «Волиньприродресурс» зосередить зусилля на забезпеченні стабільної виробничої та фінансово-господарської діяльності. Пріоритетом стане підтримання сталих обсягів видобутку і реалізації продукції, а також підвищення ефективності управління для збереження позитивної динаміки доходів і збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.



Ключовим напрямом розвитку залишається бурштинова галузь. Підприємство планує нарощувати обсяги видобутку шляхом освоєння нових територій у межах ліцензійних площ. Водночас КП «Волиньприродресурс» послідовно відстоюватиме свої законні права на здійснення діяльності, використовуючи передбачені законодавством механізми, зокрема взаємодію з правоохоронними органами та судовий захист.



Окрему увагу буде приділено вирішенню питання освоєння нових територій для здійснення видобутку, підвищенню ефективності виробничих процесів, захисту запасів та розвитку нових напрямів діяльності.



Паралельно триватиме формування системного підходу до розвитку торфового напряму. У 2026 році заплановано проведення організаційних і консультаційних заходів, пов’язаних із діяльністю Української торфової асоціації, а також активну участь у професійному діалозі щодо перспектив галузі.



Підприємство продовжить участь у профільних науково-практичних заходах і конференціях в Україні та за кордоном, що сприятиме обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів у сфері надрокористування та управління ресурсами.



КП «Волиньприродресурс» і надалі дотримуватиметься принципів відкритості та прозорості, забезпечуючи регулярне інформування про результати діяльності, фінансові показники та екологічний моніторинг на офіційному вебсайті підприємства.



Ці 10 років були різними: з викликами і випробуваннями, та водночас це був період становлення, наполегливої роботи й досягнень, що дозволили підприємству утвердитися як відповідального надрокористувача, забезпечити вагомий внесок у наповнення бюджетів і закласти основу для подальшого стабільного розвитку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Створене у 2016 році з метою впорядкування і легалізації використання природних ресурсів, підприємство стало відповіддю на виклики часу – необхідність легалізації видобутку, збереження довкілля та наповнення бюджетів усіх рівнів.Про шлях який від ідеї до одного з ключових підприємств області, яке не лише здійснює легальний видобуток корисних копалин, зокрема бурштину та торфу розповіли на сайті КП «Волиньприродресурс».Нині підприємство є важливою складовою економіки Волинської області: забезпечує робочі місця, стабільно наповнює бюджети, підтримує громади та реалізує принципи прозорості й екологічної відповідальності.Підприємство регулярно долучається до усіх зборів, ініційованих Волинською обласною радою, на ряду з іншими комунальними підприємствами області, направлених на допомогу нашим військовим.У період війни, попри виклики, підприємство змогло зберегти ефективність роботи, акумулювавши ресурси та адаптувавшись до нових умов. Фінансово-господарська звітність засвідчує, що підприємство продовжує виконувати свої завдання, зберігаючи стратегічну важливість для регіону та держави.Створення КП «Волиньприродресурс» у 2016 році стало відповіддю на масштабну проблему незаконного видобутку бурштину, що особливо загострилася у 2014-2015 роках. У цей період неконтрольована діяльність призвела до значного знищення лісів і деградації земель, які перетворювалися на так звані «місячні пейзажі», не приносячи жодних надходжень до бюджетів.Рішенням Волинської обласної ради підприємство було створене як інструмент легального, контрольованого та екологічно відповідального надрокористування. У взаємодії з правоохоронними органами воно стало системною протидією нелегальному бурштинокопанню.Водночас перші роки діяльності супроводжувалися значними труднощами: у 2017-2019 роках робота підприємства була фактично заблокована через перевірки, обшуки та судові процеси. Попри це, у всіх судових інстанціях, включно з Верховним Судом, підприємство підтвердило законність отримання спеціальних дозволів на користування надрами.11 вересня 2020 року, який працював на той час в КП заступником директора з 2017 року, був призначений тво керівника. Даному призначенню передувало доведення попереднім керівником підприємства до збитків 5 444 015,79 грн, листи від численних контрагентів щодо стягнення заборгованості у розмірі 3 780 451,79 грн, фінансові зобов’язання 92 900 000,00 грн, від’ємні фінансові показники, відсутність сталих виробничих процесів та залишок коштів на рахунку у розмірі 760,99 грн – були чітким сигналом Волинській обласній раді, що підприємство рухається в невірному напрямку.З моменту призначення Анатолія Капустюка тво керівника розпочалися реальні зміни в КП «Волиньприродресурс»: було вибудувано системне управління, запущено виробничі процеси, налагоджено взаємодію з територіальними громадами та контролюючими органами. За рахунок даних змін IV кварталу за підсумками 2020 року підприємство розрахувалось по боргам з усіма контрагентами та забезпечило дохід у розмірі 9 024 326,37 грн, прибуток – 2 265 756,63 грн, а також вперше з моменту заснування перерахувало до загального фонду обласного бюджету 339 917,54 грн частини чистого прибутку.За весь час роботи комунальним підприємством станом на 31.03.2026 року видобуто 40 166,632 кг бурштину.Показники видобутку та реалізації бурштину у 2020-2025 роках свідчать про стабільну та результативну діяльність КП «Волиньприродресурс»:Податки, збори та рента за 2020-2025 роки видобувних робітСукупний обсяг податкових і обов’язкових платежів КП «Волиньприродресурс» за 2020-2025 роки перевищив 145 млн грн, що свідчить про значний внесок підприємства у наповнення бюджетів та фінансування соціально-економічних і оборонних потреб держави.Рентні платежі, які КП «Волиньприродресурс» сплачувало у 2020-2025 роках, відіграють важливу роль у фінансовій спроможності територіальних громад, де ведеться видобуток.Ці кошти стають реальним джерелом розвитку: вони спрямовуються на утримання та модернізацію інфраструктури, ремонт доріг, підтримку закладів освіти і медицини, благоустрій населених пунктів, а також реалізацію соціальних і природоохоронних ініціатив. Таким чином, використання надр забезпечує не лише економічні результати, а й створює відчутну практичну користь для жителів громад.Завдяки прибутковій діяльності у 2024 році підприємство увійшло в ТОП-10 найбільших платників податку на прибуток Волинської області, посівши 6 місце серед усіх великих компаній області.Після погодження проєкту на комісії це рішення було винесено на голосування, і більшість депутатів підтримали дану ініціативу. Участь Волині у створенні всеукраїнської галузевої асоціації має стратегічне значення. Статус співзасновника посилює позиції регіону в галузевій політиці держави, відкриває додаткові можливості для залучення інвестицій і зміцнює роль області серед промислових регіонів України.Основною причиною зниження показників видобутку бурштину 2024-2025 років стало вимушене призупинення робіт через оформлення земель лісогосподарського призначення та їх вивільнення від лісових насаджень, але водночас зниження обсягів видобутку не вплинуло на фінансовий результат: завдяки збільшенню реалізації торфобрикету та фрезерату.У червні 2025 року підприємство звернулося до ДП «Ліси України» щодо погодження рубок для цілей надрокористування на семи нових ділянках у межах спецдозволів №6172 і №6173. До цього часу філія «Поліський лісовий офіс» безпідставно не здійснила обрахунок збитків та вивільнення територій від лісових насаджень, попри доручення виконати ці дії до 31.07.2025 року. Зазначені ділянки входять до угоди з Волинською ОВА та підлягають освоєнню відповідно до норм законодавства. Їх вивільнення є критично необхідним для забезпечення стабільного видобутку.Такі дії службових осіб Філії «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України» є, безумовно, перешкоджанням законній господарській діяльності КП та затягуванням вивільнення територій від дерев та чагарників, що заблокувало діяльність комунального підприємства з видобутку бурштину.Зазначені умисні дії службових осіб Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» спричинили ненадходження коштів до бюджетів усіх рівнів від діяльності комунального підприємства та невиконання ним поставлених статутних цілей, спричинили значні збитки фінансового результату за другий квартал та перше півріччя 2025 року у розмірі 8,589 млн грн, а бюджету Волинської області, державному і місцевих територіальних громад завдано збиток від ненадходження запланованих податків у розмірі 8,500 млн грн у порівнянні І півріччя 2025 року з І півріччям 2024 року, внаслідок неможливості здійснювати надровидобування, які вдалося надолужити лише у другому півріччі за рахунок продуктивної співпраці з ТГ та здійснення робіт переважно на їхніх територіях.Окрім того, за дивним збігом обставин на земельних ділянках, щодо яких КП «Волиньприродресурс» зверталося з приводу обрахунку збитків та їх вивільнення від лісових насаджень, почали фіксуватися спроби незаконного видобутку. Ці факти неодноразово припинялися як працівниками підприємства, так і правоохоронними органами.31 березня 2026 року під час 35-ї сесії Волинської обласної ради порушено питання фактичного блокування видобутку бурштину КП «Волиньприродресурс» з боку ДП «Ліси України».Обласна рада звернулася до Прем’єр-міністра України, керівництва Держлісагентства, Офісу Генерального прокурора та ДБР щодо протидії законній господарській діяльності підприємства з використанням службового становища, що призвело до значних втрат бюджетів. У зверненні наголошено на необхідності об’єктивного розслідування в межах кримінального провадження, зареєстрованого в №42026030000000015 від 4 лютого 2026 року з правовою кваліфікацією ст. 206 ч. 3 ККУ (Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою або службовою особою з використанням службового становища, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, – карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого та з конфіскацією майна), та притягнення винних осіб до відповідальності. Депутати також висловили занепокоєння через тривале та безпідставне перешкоджання діяльності підприємства, яке працює на підставі чинних спецдозволів, що призводить до суттєвих втрат бюджетних надходжень.У 2025 році КП «Волиньприродресурс» активно долучалося до міжнародних та науково-практичних заходів, спрямованих на розвиток галузі надрокористування, обмін досвідом та розширення партнерських зв’язків. Зокрема, підприємство взяло участь у Baltic Peat Producers Forum 2025 (17–19 вересня, м. Рига) – провідній європейській галузевій події, присвяченій ролі торфу в продовольчій безпеці та зеленій економіці. Участь у форумі дозволила презентувати український досвід раціонального використання природних ресурсів та налагодити контакти з міжнародними партнерами.У межах робочої поїздки директор КП Анатолій Капустюк вирушив до Фінляндії для ознайомлення з роботою компанії «SUOKONE» («MeriPeat») у місті Вуокатті, муніципалітет Соткамо – світового лідера з виробництва обладнання для торфовидобутку з 1971 року, а також відвідав родовище з видобутку енергетичного торфу, щоб ознайомитися з технікою в процесі видобутку.Крім того, КП «Волиньприродресурс» долучилося до Десятої міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» (6-10 жовтня 2025 року, м. Львів), яка відбулася за підтримки підприємства. Директор КП Анатолій Капустюк виступив співатором наукової доповіді в межах секції «Інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України», що сприяло фаховому обміну досвідом та актуалізації питань розвитку мінерально-сировинної бази Українського Полісся.Після завершення конференції колектив Державної комісії України по запасах корисних копалин відвідав завод зі збагачення та переробки бурштину у Волинській області, де було представлено практичні результати діяльності підприємства та його роль у формуванні сучасної легальної бурштинової галузі.Партнерство є важливою складовою діяльності КП «Волиньприродресурс» та одним із ключових інструментів реалізації принципів сталого розвитку.Упродовж років КП «Волиньприродресурс» взаємодіяло з органами державної влади, профільними установами, науковими й освітніми закладами, а також галузевими об’єднання. Окремий напрям партнерської роботи пов’язаний із науково-освітнім середовищем.Підприємство співпрацює з університетами та науковими інституціями з метою розвитку прикладних досліджень, підготовки фахівців для галузі та поширення знань у сфері геології, надрокористування й охорони довкілля. Взаємодія реалізується, через підписання меморандумів про співпрацю, проведення спільних заходів та залучення студентів і науковців до практичної роботи.У різні роки КП «Волиньприродресурс» приймало українських та іноземних журналістів, представників Державної служби геології та надр України (зокрема у 2021 році голов Романа Опімаха), Державної комісії України по запасах корисних копалин, делегації територіальних громад Львівської та Закарпатської областей у межах проєкту «ULEAD з Європою / ULEAD with Europe», а також брало участь у обміні досвідом з Полтавською областю щодо створення та функціонування комунального підприємства у сфері надрокористування.Підприємство також виступало майданчиком для науково-освітніх та просвітницьких заходів за участі молодих науковців і слухачів Волинської МАН, учнів Волинського, Княгининівського, Ківерцівського №3 та Підгайцівського ліцеїв, вихованців Волинського обласного еколого-натуралістичного центру та Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради, а також у співпраці з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. У межах ознайомчих заходів учасники відвідували виробничі об’єкти підприємства, зокрема завод зі збагачення та переробки бурштину, Маневицький торфобрикетний завод, ділянки видобутку бурштину й торфу та рекультивовані території.КП «Волиньприродресурс» працює на засадах відкритості та підзвітності. На офіційному вебсайті підприємства регулярно оприлюднюються звіти з фінансово-господарської діяльності, екологічного моніторингу, ESG-звіти, опублікована Антикорупційна програма та інші матеріали, що відображають результати роботи й відповідальне ставлення до надрокористування.Підприємство активно висвітлює свою діяльність у ЗМІ та співпрацює з журналістами, долучається до організації заходів для студентів, учнів і науковців, спрямованих на підвищення екологічної обізнаності та практичної підготовки молоді. Зокрема, підприємство регулярно проводить виїзні семінари безпосередньо на територіях видобувної діяльності, де учасники мають можливість ознайомитися з процесами видобутку бурштину та торфу, методами їх переробки, а також рекультиваційними роботами.У 2026 році КП «Волиньприродресурс» зосередить зусилля на забезпеченні стабільної виробничої та фінансово-господарської діяльності. Пріоритетом стане підтримання сталих обсягів видобутку і реалізації продукції, а також підвищення ефективності управління для збереження позитивної динаміки доходів і збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.Ключовим напрямом розвитку залишається бурштинова галузь. Підприємство планує нарощувати обсяги видобутку шляхом освоєння нових територій у межах ліцензійних площ. Водночас КП «Волиньприродресурс» послідовно відстоюватиме свої законні права на здійснення діяльності, використовуючи передбачені законодавством механізми, зокрема взаємодію з правоохоронними органами та судовий захист.Окрему увагу буде приділено вирішенню питання освоєння нових територій для здійснення видобутку, підвищенню ефективності виробничих процесів, захисту запасів та розвитку нових напрямів діяльності.Паралельно триватиме формування системного підходу до розвитку торфового напряму. У 2026 році заплановано проведення організаційних і консультаційних заходів, пов’язаних із діяльністю Української торфової асоціації, а також активну участь у професійному діалозі щодо перспектив галузі.Підприємство продовжить участь у профільних науково-практичних заходах і конференціях в Україні та за кордоном, що сприятиме обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів у сфері надрокористування та управління ресурсами.КП «Волиньприродресурс» і надалі дотримуватиметься принципів відкритості та прозорості, забезпечуючи регулярне інформування про результати діяльності, фінансові показники та екологічний моніторинг на офіційному вебсайті підприємства.Ці 10 років були різними: з викликами і випробуваннями, та водночас це був період становлення, наполегливої роботи й досягнень, що дозволили підприємству утвердитися як відповідального надрокористувача, забезпечити вагомий внесок у наповнення бюджетів і закласти основу для подальшого стабільного розвитку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію