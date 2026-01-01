«Я той, хто мав померти». Історія лучанина, який позбувся наркозалежності

Олександр Ясельський з Луцька 13 років працює чоботарем у невеликій майстерні. За плечима у чоловіка — 18 років ін’єкційної залежності. Зараз має дружину, роботу та хобі, а також майструє оригінальні вироби зі шкіри.



чоловік розповів про свій життєвий шлях і як опинився у професії, пише



"Я самоучка"



Ремонтує взуття Олександр Ясельський в підвалі в центрі Луцька. На полицях — десятки пар у черзі, на столі — нитки, клей і шкіра. Каже: найбільше любить складні ремонти — ті, від яких відмовилися інші майстри.







"В мене є такий пунктик, мене дружина за це сварить. Приходять клієнти і кажуть, що в інших майстернях не захотіли братися. Складні ремонти мене чіпляють і я не можу відказати, і ремонтую цю пару", — розповідає чоловік.



Олександр зізнається: професії чоботаря ніде не вчився.



"В мене хороші вчителі були, самоучки. І я самоучка. Я не закінчував нічого, ніяких училищ. Показали раз, другий. Головне побачити, один раз зробити виріб. А дальше практика", — каже майстер.



"Я той, хто мав померти"



У майстерні чоловік працює з 2013 року. До цього намагався стати різьбярем по дереву, але через наркотичну залежність залишив навчання. Чоловік пригадує: тоді навіть не уявляв, що зможе працювати.



"Моя залежність не давала мені можливості працювати. Мені з самого малку моєї залежності сказали, що робота і наркотики — несумісні", — говорить лучанин.



За плечима Олександра — 18 років ін’єкційної залежності. Чоловік переконаний: змінити життя можливо, якщо людина сама цього хоче.



"Якщо в серці є бажання змінити і прикласти до цього зусилля, то вихід є. Я цьому живий приклад. Я той, хто мав ще померти у 2000-х роках", — говорить Олександр.







Після звільнення від залежності у 2013 році поруч опинилися люди, які допомогли опанувати нове ремесло.



"Тоді близькі людини чотири вокруг мене мали дотичність до цієї професії: чоботар, сапожник, ремонт взуття. Вони одразу мене огорнули такою увагою і сказали: "Якщо ти хочеш, отримуєш і знання і таку професію", — пригадує лучанин.



"Люблю прошивати"



Серед улюблених процесів у роботі — ручне прошивання. Для роботи майстер використовує нитки десятків кольорів.



"У кожного майстра є щось любиме і нелюбиме. Я не люблю підклейки. Стараюся все прошивати, — каже чоботар. — Маю нитки різних кольорів. 10 років тому тільки були коричневі, чорні та білі. Зараз багато відтінків є, можна примхливим клієнтам догодити".



Швидкий ремонт, додає, не його формат. Зізнається: може прошивати взуття годинами.



"Прошиваючи і снідаю, і обідаю. І отак проходить робота, — говорить майстер. — Раніше в мене були шкіряні напальчники. Купляю ізоленту і на кожен день перематую. Бо від клеїв і хімії руки пересихають і тріскаються, ріжуться пальці".







Черги на кілька тижнів



За словами Олександра Ясельського, у Луцьку частина майстерень із ремонту взуття позакривалися, тому замовлень вистачає.



"Зі всього міста люди їдуть і багатий наплив. І не завжди, на жаль, вдається вчасно зробити замовлення, — каже чоботар. — То в мене поток і на неділю-дві черга стоїть".



Після роботи Олександр займається виробами зі шкіри. Каже: це радше хобі, ніж професія. Одне з останніх замовлень — обкладинка для старої Біблії. Жодного разу майстер не повторює свої роботи.







"Я вже отримав свою мрію"



Чоботар зізнається: головне у своєму житті він уже має.



"Про що я мріяв? Я вже, чесно кажучи, свою мрію отримав. В мене любляча, хороша дружина. В мене дім. Я роблю речі своїми руками, заробляю на хліб цим і це дуже добре", — каже чоловік.



Своєю історією майстер хоче показати: навіть після важкої залежності життя можна змінити. Бо завжди є надія і коли є бажання в серці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.

