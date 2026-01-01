Лицарські бої: волинянка очолила збірну України

Катерина Баран, очолить жіночий склад збірної України на чемпіонаті світу Міжнародної федерації середньовічного бою IMCF 2026.



Про це пише



Наразі тривають тренування з командою. Спортсменка розповіла, як готується до чемпіонату та як у її житті з’явилися поєдинки в обладунках.



Середньовічним боєм Катерина займається сім років. Вперше познайомилася з таким видом спорту, навчаючись в університеті — представники клубу середньовічного бою "Айна Бера" прийшли на зустріч зі студентами.



Тоді кілька разів перетиналася з учасниками клубу на подіях у Луцьку, згодом капітан запросив дівчину до організаційної групи фестивалю "Середньовічний Лучеськ". Свій перший турнір Катерина Баран відвідала як його організаторка. Згодом, каже, побачила оголошення про відкрите тренування.



"Була в шоці від фізичного навантаження, але вирішила, що маю з цим впоратися. Те, що я швидко спробувала бої в обладунках, остаточно переконало мене тут залишитися", — розповідає Катерина Баран.



Наразі вона багаторазова призерка та чемпіонка міжнародних і всеукраїнських змагань. Додає: у середньовічних боях, скільки не тренуйся, ця справа не набридне. До того ж є великий вибір номінацій, в яких можна змагатися, та рівнів конкуренції.







"Виграєш всіх дівчат, можна виходити в деякі номінації до хлопців, а там уже конкуренція більша і, щоб щось досягти, треба зробити більше. Коли і цей рівень подолано, є чемпіонати світу й конкуренція ще більша", — пояснює вона.



За можливості волинянка бере участь у всіх дуелях: щит-меч, довгий меч, алебарда та масових поєдинках. З її слів, в одиночних номінаціях наразі подобається боротися з алебардою і довгим мечем.



"Щит-меч не люблю, але він найбільше прокачує вміння думати й там найбільша конкуренція, тому виходжу в цю номінацію", — каже вона.



Капітанка жіночої збірної зізнається, що її тішить реакція людей, коли розповідає, чим займається.



Безпека під час середньовічних боїв



Зі слів Катерини Баран, майстри виготовляють макети знарядь для бою, ідентичні до середньовічної зброї за вагою і розмірами. Однак нове озброєння затуплене, аби учасники не травмувалися.



"Середньовічні бої небезпечні рівно настільки, як і будь-який інший спорт. Якщо все робити згідно рекомендацій тренерів і мати хороший обладунок — все буде добре", — додає лицарка.



Щоб налаштуватися на поєдинок, вона спостерігає за суперниками, дивиться їхні бої, щоб зрозуміти техніку та вловити речі, які можна використати на свою користь.



Також важливо психологічно підготуватися. Спортсменка каже: зосереджує усю свою увагу на тому, що має зараз відбуватися, і на свої відчуття, а усі фонові думки зникають самі по собі.



Наскільки дорогим є заняття середньовічними боями



"Щоб почати, потрібен мінімум, бо клуби надають тренувальне спорядження і обладунок на перший час. А потім, коли розумієш, що будеш цим займатися — потихеньку збираєш все своє", — каже Катерина Баран.



Повний обладунок наразі коштує від двох до трьох тисяч доларів. Однак його укомплектування триває більше року.



"Поїздки на турнір теж, як на мене, не дуже дорогі, бо завжди стараємося шукати бюджетніший варіант транспорту. Та й загалом, коли справа подобається, то гроші якось не рахуєш", — зауважує вона.



Підготовка до чемпіонату



Нещодавно збірна провела спільне тренування в Києві, а також відвідала тренування клубів Заходу України у Львові. 2–3 травня в Луцькому замку було тренування в обладунках.



"Зараз зосереджені на тренувальному процесі, бо треба не просто участь у Чемпіонаті, а результат", — наголошує Катерина Баран.



Чемпіонат відбудеться 23—26 липня на території середньовічного замку Спьоттруп у Данії.



Довідково:



Чемпіонат світу з історичного середньовічного бою IMCF 2026 відбудеться в липні 2026 року у замку на півострові Ютландія, Данія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.

