Як IP-телефонія допомагає компаніям скоротити витрати на зв’язок





Що таке IP-телефонія та як вона працює

IP-телефонія — це сучасна технологія, яка дає змогу здійснювати голосові дзвінки через інтернет за таким алгоритмом:



Звук голосу перетворюється на цифровий сигнал.

Оцифрований голос стискається та розбивається на невеликі пакети даних — для економії трафіку та прискорення передачі.

Пакети надсилаються через інтернет-протокол до адресата.

Отримані пакети об’єднуються, декодуються та знову перетворюються на голос. У результаті людина чує свого співрозмовника практично без затримок.



Організація IP-телефонії потребує мінімального набору обладнання: IP-телефон, що підключається безпосередньо до інтернет-кабелю або Wi-Fi, комп'ютер із гарнітурою та спеціальним програмним забезпеченням — софтфоном, або звичайний телефон, обладнаний VoIP-шлюзом.



Які можливості надає IP-телефонія

Сучасна IP-телефонія актуальна для бізнесу будь-якого масштабу — call-центрів, служб таксі та доставлення, інтернет-магазинів, медичних закладів, фінансових установ тощо, тобто всіх організацій, які багато спілкуються зі своїми клієнтами телефоном.



Ця послуга надає компаніям багато переваг:



Зниження витрат. Використання інтернету для голосових дзвінків дає змогу заощадити до 40% бюджету на зв’язок, особливо якщо більшість викликів — міжміські та міжнародні. До того ж компанія може вибрати оптимальний для себе тариф і не переплачувати за непотрібні їй послуги.

Доступне обладнання. Для роботи IP-телефонії не знадобиться складна інфраструктура, організація та обслуговування якої коштує чималих грошей.

Можливість масштабування. Послуга передбачає легке додавання нових ліній і номерів одразу ж, коли в цьому виникне потреба. Особливо це актуально для молодих компаній, які активно розвиваються, та сезонних бізнесів, де кількість дзвінків постійно змінюється протягом року.

Інтеграція з CRM. IP-телефонія легко поєднується з CRM та іншими подібними бізнес-інструментами. Це дає змогу автоматизувати робочий процес і вивести обслуговування клієнтів на якісно новий рівень.

Багатоканальність. До системи можна підключити необхідну кількість мобільних, міських і безплатних номерів. Це дає змогу обробляти десятки дзвінків одночасно, що унеможливлює пропущені виклики.

Мобільність. Працівники можуть здійснювати та приймати дзвінки з будь-якого місця, де є інтернет. Це ідеальний варіант для міжнародних компаній і команд, що працюють віддалено.

Підключити послугу IP-телефонії можна в компанії Київстар — одному з найбільших і найавторитетніших телеком-операторів України. Для цього необхідно просто замовити консультацію на сайті, і спеціаліст компанії зв’яжеться з вами для обговорення подальших кроків.



Київстар — це швидке підключення, вигідні тарифи та надійна робота ІР-телефонії. Спробуйте — та переконайтесь у цьому самі!



IP телефонія — ефективний інструмент для бізнесу, що допомагає суттєво скоротити витрати на корпоративний телефонний зв'язок і водночас підвищити якість обслуговування клієнтів. Для використання цієї технології не потрібно організовувати складну телефонну інфраструктуру та купувати дороге обладнання, яке потребує періодичного технічного обслуговування та ремонту. До того ж підключення IP-телефонії відбувається буквально за один робочий день без необхідності переривати роботу компанії.

