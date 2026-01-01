Що може показати регулярний тест швидкості інтернету





Чому варто перевіряти швидкість регулярно

Разовий



Під час перевірки зазвичай оцінюють чотири головні показники:

завантаження, вивантаження, пінг і тремтіння. Разом вони впливають на комфорт користування мережею. Швидкості завантаження до 15 Мбіт/с зазвичай достатньо для браузера та соцмереж, а від 45 Мбіт/с підходить для стримінгу у високій якості та роботи з великими файлами. Оптимальний пінг — до 50 ms, але якщо актуальні відеоконференції та онлайн-ігри, краще, щоб він був нижчим за 20 ms.



Регулярний тест швидкості може показати:



чи вистачає швидкості для перегляду відео у HD або 4K;

наскільки стабільно працює Wi-Fi у різних кімнатах;

як на якість зв’язку впливають підключені телевізори, смартфони, планшети та інші девайси;

чи не сповільнюють інтернет оновлення програм або завантаження файлів;

чи є сенс замінити роутер на сучаснішу дводіапазонну модель (2,4 + 5 ГГц).

Щоб отримати точніший результат, перед тестом слід призупинити активні завантаження, від’єднати зайві пристрої від Wi-Fi та підключити кабель напряму до ноутбука або комп’ютера, оскільки через дріт показники стабільніші.



Як поліпшити результат перевірки та коли замислитися про вищу швидкість

Якщо speedtest стабільно показує нижчі значення, ніж передбачено тарифом, причина може бути не у провайдері. На швидкість впливають розташування роутера за шафою або поряд із дзеркалом, бетонні стіни, Bluetooth-пристрої та навіть сусідські роутери. Для початку бажано перемістити роутер у більш відкрите місце, приблизно у центрі помешкання.



Якщо ж інтернетом користується вся родина, а онлайн-ігри, 4K-стримінг або робота з хмарними сервісами стали звичним сценарієм, варто розглянути тариф із вищою швидкістю. У Київстар є рішення для різних потреб — від базового домашнього підключення до швидкісного інтернету для великої кількості пристроїв. Безплатний Speedtest від Київстар дає змогу в будь-який момент перевірити якість зв’язку та зрозуміти, чи відповідає він актуальним потребам.



Регулярна перевірка швидкості — простий спосіб контролювати якість зв’язку вдома. Вона допомагає виявити слабкі місця у Wi-Fi-покритті, оцінити стан роутера та зрозуміти, чи справляється поточний тариф із навантаженням. Якщо результати постійно нижчі за очікувані, це варто сприймати як сигнал для оптимізації налаштувань мережі або переходу на інший тариф із вищою швидкістю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Зависання відео під час перегляду або повільне завантаження сторінок не завжди вказують на проблеми з боку провайдера. Така ситуація може виникати і через старий роутер, перевантажений Wi-Fi або одночасне використання мережі кількома пристроями. Що зрозуміти, як працює домашня мережа в різний час доби та чи відповідає вона реальним потребам, варто скористатися тестом швидкості інтернету.Разовий тест швидкості інтернету показує ситуацію «тут і зараз». Але якщо запускати його регулярно, наприклад вранці, вдень і ввечері, можна побачити закономірності: коли мережа працює стабільно, а коли просідає через навантаження. Також тест допомагає зрозуміти, з чим пов’язана проблема — з провайдером чи домашнім обладнанням.Під час перевірки зазвичай оцінюють чотири головні показники:завантаження, вивантаження, пінг і тремтіння. Разом вони впливають на комфорт користування мережею. Швидкості завантаження до 15 Мбіт/с зазвичай достатньо для браузера та соцмереж, а від 45 Мбіт/с підходить для стримінгу у високій якості та роботи з великими файлами. Оптимальний пінг — до 50 ms, але якщо актуальні відеоконференції та онлайн-ігри, краще, щоб він був нижчим за 20 ms.Регулярний тест швидкості може показати:Щоб отримати точніший результат, перед тестом слід призупинити активні завантаження, від’єднати зайві пристрої від Wi-Fi та підключити кабель напряму до ноутбука або комп’ютера, оскільки через дріт показники стабільніші.Якщо speedtest стабільно показує нижчі значення, ніж передбачено тарифом, причина може бути не у провайдері. На швидкість впливають розташування роутера за шафою або поряд із дзеркалом, бетонні стіни, Bluetooth-пристрої та навіть сусідські роутери. Для початку бажано перемістити роутер у більш відкрите місце, приблизно у центрі помешкання.Якщо ж інтернетом користується вся родина, а онлайн-ігри, 4K-стримінг або робота з хмарними сервісами стали звичним сценарієм, варто розглянути тариф із вищою швидкістю. У Київстар є рішення для різних потреб — від базового домашнього підключення до швидкісного інтернету для великої кількості пристроїв. Безплатний Speedtest від Київстар дає змогу в будь-який момент перевірити якість зв’язку та зрозуміти, чи відповідає він актуальним потребам.Регулярна перевірка швидкості — простий спосіб контролювати якість зв’язку вдома. Вона допомагає виявити слабкі місця у Wi-Fi-покритті, оцінити стан роутера та зрозуміти, чи справляється поточний тариф із навантаженням. Якщо результати постійно нижчі за очікувані, це варто сприймати як сигнал для оптимізації налаштувань мережі або переходу на інший тариф із вищою швидкістю.

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