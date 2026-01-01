Від чого залежить якість інтернету в регіонах України

Від чого залежить якість інтернету в регіонах України
Інтернет Львів, Київ, Одеса чи маленьке місто на Черкащині пропонують за однаковими тарифами, але при цьому якість з'єднання в різних регіонах країни може суттєво варіюватися.

Від чого залежить якість інтернету


Навіть якщо ви підключені до «швидкісного» тарифу, реальна швидкість і стабільність визначаються сукупністю кількох факторів:

1. Тип підключення:

  • GPON (оптика до квартири) — найшвидший і найстабільніший варіант;

  • FTTB (оптика до будинку, далі — кабель) інтернет-з’єднання трохи повільніше;

  • мобільний 4G — зручний, але залежить від щільності базових станцій і навантаження на мережу.

    • 2. Щільність базових станцій. Що більше станцій на квадратний кілометр, то менше абонентів припадає на кожну з них і стабільніший зв'язок. У великих містах ця щільність висока. Поза містами одна станція може обслуговувати кілька сіл, тому і якість падає пропорційно до навантаження.

    3. Відстань до вузлового обладнання. Що довший шлях сигналу від станції до вас, то вища затримка і нижча швидкість.

    4. Наявність резервного живлення. Якщо базова станція не має акумулятора, під час відключення світла зв'язок зникає. Для бізнесу це критично.

    Місто і село: чому різниця в якості зв’язку така відчутна


    У великих містах більше базових станцій, провайдерів і конкуренції, тому і якість з’єднання краща. У малих містах і селах провайдеру дорожче будувати мережу для меншої кількості абонентів, тому інвестиції туди йдуть повільніше.

    Київстар забезпечує одне з найбільших 4G-покриттів серед українських операторів, охоплюючи переважну більшість населення на підконтрольній Україні території. Але «покриття» — це не те саме, що і «якісний зв'язок скрізь». Різниця між Київською областю, що має 99% покриття, і малим містом у будь-якому іншому регіоні суттєва.

    Як блекаути вплинули на якість інтернету


    Для українського бізнесу якість інтернету нерозривно пов'язана зі стабільністю під час відключень. Базова станція без акумулятора — це відсутність зв'язку одразу після зникнення світла.

    Київстар відреагував масштабними інвестиціями в резервне живлення. У Львівській області переважну більшість базових станцій уже оснащено акумуляторними батареями. Мета — 100% станцій із резервним живленням по всій Україні.

    Для фіксованого інтернету рішення інше. GPON-мережі енергоефективніші та краще витримують відключення, ніж старе обладнання FTTB. Саме тому Київстар з 2025 року переходить на GPON як основну технологію розвитку фіксованої мережі.

    Що відбувається з інтернетом у Львові та на заході країни


    Львів і Львівська область — один із регіонів з активним розвитком мережі. За результатами незалежних замірів швидкості мобільного інтернету, Київстар посідає перше місце серед українських операторів за швидкістю, покриттям і якістю мережі із середньою швидкістю завантаження понад 60 Мбіт/с по країні. Для такого великого і динамічного регіону, як Львівщина, це означає стабільніший і швидший зв'язок навіть поза межами обласного центру.

    Перегляньте актуальні тарифи, зони покриття і наявність підключення за конкретною адресою на сайті Київстар.

    Як перевірити інтернет за вашою адресою


    Перш ніж підписувати договір із провайдером, варто зробити кілька практичних кроків:

    1. Перевірте покриття за адресою. На сайті провайдера є карта або форма для перевірки. Введіть адресу — і побачите, які технології і тарифи доступні саме для вас.

    2. Уточніть тип підключення. GPON — найкращий варіант для стабільного зв’язку. Якщо в будинку є тільки FTTB, врахуйте це під час вибору тарифу.

    3. Запитайте про резервне живлення. Для бізнесу важливо знати, скільки годин інтернет працює без світла і чи є у провайдера резервні генератори або акумулятори на вузлах.


    Майте на увазі, що більшість провайдерів пропонує пробний період. Скористайтеся цим, щоб перевірити реальну швидкість інтернету у вашому помешканні чи офісі.

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    Теги: інтернет, київстар, реклама
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