Від чого залежить якість інтернету в регіонах України
Сьогодні, 19:02
Інтернет Львів, Київ, Одеса чи маленьке місто на Черкащині пропонують за однаковими тарифами, але при цьому якість з'єднання в різних регіонах країни може суттєво варіюватися.
Навіть якщо ви підключені до «швидкісного» тарифу, реальна швидкість і стабільність визначаються сукупністю кількох факторів:
1. Тип підключення:
GPON (оптика до квартири) — найшвидший і найстабільніший варіант;
FTTB (оптика до будинку, далі — кабель) інтернет-з’єднання трохи повільніше;
мобільний 4G — зручний, але залежить від щільності базових станцій і навантаження на мережу.
2. Щільність базових станцій. Що більше станцій на квадратний кілометр, то менше абонентів припадає на кожну з них і стабільніший зв'язок. У великих містах ця щільність висока. Поза містами одна станція може обслуговувати кілька сіл, тому і якість падає пропорційно до навантаження.
3. Відстань до вузлового обладнання. Що довший шлях сигналу від станції до вас, то вища затримка і нижча швидкість.
4. Наявність резервного живлення. Якщо базова станція не має акумулятора, під час відключення світла зв'язок зникає. Для бізнесу це критично.
У великих містах більше базових станцій, провайдерів і конкуренції, тому і якість з’єднання краща. У малих містах і селах провайдеру дорожче будувати мережу для меншої кількості абонентів, тому інвестиції туди йдуть повільніше.
Київстар забезпечує одне з найбільших 4G-покриттів серед українських операторів, охоплюючи переважну більшість населення на підконтрольній Україні території. Але «покриття» — це не те саме, що і «якісний зв'язок скрізь». Різниця між Київською областю, що має 99% покриття, і малим містом у будь-якому іншому регіоні суттєва.
Для українського бізнесу якість інтернету нерозривно пов'язана зі стабільністю під час відключень. Базова станція без акумулятора — це відсутність зв'язку одразу після зникнення світла.
Київстар відреагував масштабними інвестиціями в резервне живлення. У Львівській області переважну більшість базових станцій уже оснащено акумуляторними батареями. Мета — 100% станцій із резервним живленням по всій Україні.
Для фіксованого інтернету рішення інше. GPON-мережі енергоефективніші та краще витримують відключення, ніж старе обладнання FTTB. Саме тому Київстар з 2025 року переходить на GPON як основну технологію розвитку фіксованої мережі.
Львів і Львівська область — один із регіонів з активним розвитком мережі. За результатами незалежних замірів швидкості мобільного інтернету, Київстар посідає перше місце серед українських операторів за швидкістю, покриттям і якістю мережі із середньою швидкістю завантаження понад 60 Мбіт/с по країні. Для такого великого і динамічного регіону, як Львівщина, це означає стабільніший і швидший зв'язок навіть поза межами обласного центру.
Перегляньте актуальні тарифи, зони покриття і наявність підключення за конкретною адресою на сайті Київстар.
Перш ніж підписувати договір із провайдером, варто зробити кілька практичних кроків:
Майте на увазі, що більшість провайдерів пропонує пробний період. Скористайтеся цим, щоб перевірити реальну швидкість інтернету у вашому помешканні чи офісі.
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Від чого залежить якість інтернету
Навіть якщо ви підключені до «швидкісного» тарифу, реальна швидкість і стабільність визначаються сукупністю кількох факторів:
1. Тип підключення:
2. Щільність базових станцій. Що більше станцій на квадратний кілометр, то менше абонентів припадає на кожну з них і стабільніший зв'язок. У великих містах ця щільність висока. Поза містами одна станція може обслуговувати кілька сіл, тому і якість падає пропорційно до навантаження.
3. Відстань до вузлового обладнання. Що довший шлях сигналу від станції до вас, то вища затримка і нижча швидкість.
4. Наявність резервного живлення. Якщо базова станція не має акумулятора, під час відключення світла зв'язок зникає. Для бізнесу це критично.
Місто і село: чому різниця в якості зв’язку така відчутна
У великих містах більше базових станцій, провайдерів і конкуренції, тому і якість з’єднання краща. У малих містах і селах провайдеру дорожче будувати мережу для меншої кількості абонентів, тому інвестиції туди йдуть повільніше.
Київстар забезпечує одне з найбільших 4G-покриттів серед українських операторів, охоплюючи переважну більшість населення на підконтрольній Україні території. Але «покриття» — це не те саме, що і «якісний зв'язок скрізь». Різниця між Київською областю, що має 99% покриття, і малим містом у будь-якому іншому регіоні суттєва.
Як блекаути вплинули на якість інтернету
Для українського бізнесу якість інтернету нерозривно пов'язана зі стабільністю під час відключень. Базова станція без акумулятора — це відсутність зв'язку одразу після зникнення світла.
Київстар відреагував масштабними інвестиціями в резервне живлення. У Львівській області переважну більшість базових станцій уже оснащено акумуляторними батареями. Мета — 100% станцій із резервним живленням по всій Україні.
Для фіксованого інтернету рішення інше. GPON-мережі енергоефективніші та краще витримують відключення, ніж старе обладнання FTTB. Саме тому Київстар з 2025 року переходить на GPON як основну технологію розвитку фіксованої мережі.
Що відбувається з інтернетом у Львові та на заході країни
Львів і Львівська область — один із регіонів з активним розвитком мережі. За результатами незалежних замірів швидкості мобільного інтернету, Київстар посідає перше місце серед українських операторів за швидкістю, покриттям і якістю мережі із середньою швидкістю завантаження понад 60 Мбіт/с по країні. Для такого великого і динамічного регіону, як Львівщина, це означає стабільніший і швидший зв'язок навіть поза межами обласного центру.
Перегляньте актуальні тарифи, зони покриття і наявність підключення за конкретною адресою на сайті Київстар.
Як перевірити інтернет за вашою адресою
Перш ніж підписувати договір із провайдером, варто зробити кілька практичних кроків:
- Перевірте покриття за адресою. На сайті провайдера є карта або форма для перевірки. Введіть адресу — і побачите, які технології і тарифи доступні саме для вас.
- Уточніть тип підключення. GPON — найкращий варіант для стабільного зв’язку. Якщо в будинку є тільки FTTB, врахуйте це під час вибору тарифу.
- Запитайте про резервне живлення. Для бізнесу важливо знати, скільки годин інтернет працює без світла і чи є у провайдера резервні генератори або акумулятори на вузлах.
Майте на увазі, що більшість провайдерів пропонує пробний період. Скористайтеся цим, щоб перевірити реальну швидкість інтернету у вашому помешканні чи офісі.
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