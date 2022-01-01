На Волині розселили понад 6 тисяч біженців

З Волині відправили 3 багатотонні вантажі гуманітарної допомоги (продовольство, одяг, взуття, предмети гігієни та першої необхідності) на Житомирщину та Київщину. Загалом в області вже розселили понад 6 тисяч вимушено евакуйованих. Кількість місць для поселення збільшили до 7 тисяч.Про це повідомляють у Координаційному центрі Волині.Серед іншого – також і медичні засоби (перев’язувальний матеріал, знеболюючі та кровоспинні препарати, ліки для дітей, антисептики, шприци, медичні рукавиці, розчини для ін'єкцій).Волинь прийняла 10 вантажівок з різноманітною гуманітарною допомогою загальною вагою 70 тонн.Окремо забезпечили потреби у радіостанціях та матеріалах для відновлення електропостачання військові підрозділи. Забезпечили паливно-мастильними матеріалами вантажівки для доправлення гуманітарної допомоги.Сформували для відправлення з різних залізничних станцій області 7 вагонів: борошно – 55 тонн, картопля і овочі – 170 тонн, 5 піддонів з одягом та взуттям, 8 піддонів з консервацією, 80 тонн круп та інших продуктів харчування. Понад 20 тонн – побутової хімії."60 звернень опрацьовано колцентром. Пропонувалася: міжнародна допомога з Польщі; гуманітарна, фінансова та індивідуальна допомога громадянам; здача крові донорами; заявлялась потреба пасажирських перевезень по території України та за кордоном; надано консультації та роз’яснення громадянам з різних питань. Всього станом на 05 березня опрацьовано 456 звернень, з них виконано 78%", - йдеться у повідомленні центру.