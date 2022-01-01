Окупація штучна: Зеленський закликав народ і далі виганяти російських ворогів з міст

На 10 день війни російський ворог продовжує наступати, проте український народ не тільки сміливо тримає оборону, а й виходить на протести, виганяє окупантів зі своїх міст та селищ.Про це сказав президент Українисьогодні, 5 березня.«Кожен військовий на лініях оборони, кожен лікар, який рятує життя, пожежники, десятки інших професій, мільйони людей, які стали одним цілим, програмісти, які пішли у інформаційні війська, вчителі та вихователі, поліцейські, державні службовці – ми всі витримали удар. Ми всі разом відбудуємо нашу державу", - сказав глава держави.Впевненість підживлюється щодня нашими людьми, їхнім супротивом. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Конотоп. У громадах щоденно виганяють окупантів своєю єдністю.«Окупація тимчасова, вона штучна, тому наші люди не відступають. Вони кажуть окупантами «Йди додому, як російськи корабель», відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом, це крок до нашої перемоги для всієї держави. Це шанс на життя»Зеленський закликає жителів боротися проти окупантів, які зайшли у їхній населений пункт, виганяти російських солдатів, щоб не зробили ЛДНР.Він також звернувся до жителів Донбасу і наголосив, що все, що транслюється на російському ТБ щодо нападу українських військових на Донбас, - відверта брехня.«Україна у своїх не стріляє, ми не підриваємо житлові будинки і всі на Донбасі для нас завжди були і будуть українцями», - додав Зеленський.