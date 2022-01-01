Військова адміністрація розповіла про ситуацію на Волині станом на вечір 5 березня. ВІДЕО

Доба на Волині минула спокійно і без «повітряних тривог». Це дало змогу злагоджено вирішувати питання першої необхідності.Про це розповів голова Волинської обласної військової адміністрації, доповідаючи про ситуацію станом на 20:30 5 березня.Він зауважив, що в області наростили об’єми допомоги сусіднім областям, знайшли нові шляхи їх оперативної відправки. Волинь продовжує приймали внутрішніх переселенців. В області забезпечена робота більшості галузей для безперебійного функціонування регіону.«І якщо кордон на Волині – під надійним замком військовослужбовців, то небо потребує захисту», – сказав Погуляйко.Волинська обласна рада, Луцька міська рада та 19 територіальних громад звернулися із закликом до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.Володимир-Волинський район: Володимир-Волинська міська рада, Локачинська територіальна громада, Устилузька територіальна громада.Камінь-Каширський район: Прилісненська територіальна громада, Сошичненська територіальна громада.Луцький район: Торчинська територіальна громада.Ковельський район: Велимченська територіальна громада, Голобська територіальна громада, Дубівська територіальна громада, Колодяжненська територіальна громада, Луківська територіальна громада, Люблинецька територіальна громада, Любомльська територіальна громада, Ратнівська територіальна громада, Самарівська територіальна громада, Сереховичівська територіальна громада, Смідинська територіальна громада, Турійська територіальна громада, Шацька територіальна громада.