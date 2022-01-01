Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Сьогодні, 21:06
Добігає кінця десята доба ворожого вторгнення російських військ на територію України. Окупанти все ще намагаються нас зламати, однак їм, як і раініше, не вдається це зробити. Українці зупиняють БТР без зброї і піднімають над містами свої прапори, а ЗСУ майстерно захищають свою територію.
Інформаційне агентство ВолиньPost невпинно працює, аби наші читачі дізнавилася про актуальні події в країні першими, спростовує фейки і традиційно нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж для.
Субота, 5 березня
Українські військові «глушать» окупантів Державним Гімном
Цей народ не здолати! Росіяни намагалися передати свої плани короткохвильовим радіо, але не судилось, бо Україна їх глушила національним Гімном.
Відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування: як працює координаційний центр Волині
У координаційному центрі Волині прозвітувалися про виконану за десять днів війни роботу. Загалом 80 тонн гуманітарної допомоги доправили до Сумської, Київської, Харківської областей, а також міст Боярка, Бородянка, Фастів (Київщина), Коростень та селище Корнинське, що на Житомирщині.
Тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами, - Резніков
Так, ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію. І наші захисники та захисниці дають потужну відсіч і витісняють окупантів. А ті почали розуміти, що тисячі їхніх товаришів, з якими приїхали на «навчання», вже отримали на екзамені 200 балів та лишилися у чужій землі.
Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни
Трохи статистики станом на 5 березня:
Загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу - понад 10 тис. осіб,
- танків ‒ 269 од,
- ББМ ‒ 945 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (уточнюється),
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну
Пишаємось вами! Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, щоб воювати проти Росії.
У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів. ВІДЕО
Цей народ точно не здолати! У центрі Херсона мирні жителі вийшли на мітинг проти окупантів, забрали БТР, вчепили державний прапор і так роз'їжджали містом.
У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород
Перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні сім нагород. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок. Щиро вітаємо переможців і зичимо ще більше нагород.
Українська армія знищила російської військової техніки на 3 мільярди доларів – Forbes
Лише уявіть, яка це сума. У ході війни українська армія знищила російської військової техніки на суму 331,2 млрд рублів, або на близько 3 млрд доларів.
Серед цієї техніки – 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки та гелікоптери разом – 1,1 млрд доларів.
Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали для українців понад 6,8 млн доларів
Нещодавно акторське подружжя Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер записали відеозвернення на підтримку України. Вони також оголосили про збір коштів на гуманітарну підтримку Україні та самі жертвують 3 мільйони доларів. Міла пишається своїм походженням, а ми - нею!
У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС
Також в МВС додають, що в Білорусі починається паніка, яка грає проти РФ.
«Чим більше цієї паніки буде, тим менше вірогідність, що Лукашенко навіть теоретично наважиться рухатися в бік України», - сказав радник міністра внутрішніх справ.
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара
Завершити нашу підбірку хочемо новиною про кохання.
У серцях волинян любов не згасає, тому наш народ обов'язково переможе. Жодні обставини не стали на заваді створення нових сімей. У Нововолинському відділі ДРАЦС за 9 днів війни зареєстрували 21 шлюб
Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost невпинно працює, аби наші читачі дізнавилася про актуальні події в країні першими, спростовує фейки і традиційно нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж для.
Субота, 5 березня
Українські військові «глушать» окупантів Державним Гімном
Цей народ не здолати! Росіяни намагалися передати свої плани короткохвильовим радіо, але не судилось, бо Україна їх глушила національним Гімном.
Відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування: як працює координаційний центр Волині
У координаційному центрі Волині прозвітувалися про виконану за десять днів війни роботу. Загалом 80 тонн гуманітарної допомоги доправили до Сумської, Київської, Харківської областей, а також міст Боярка, Бородянка, Фастів (Київщина), Коростень та селище Корнинське, що на Житомирщині.
Тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами, - Резніков
Так, ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію. І наші захисники та захисниці дають потужну відсіч і витісняють окупантів. А ті почали розуміти, що тисячі їхніх товаришів, з якими приїхали на «навчання», вже отримали на екзамені 200 балів та лишилися у чужій землі.
Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни
Трохи статистики станом на 5 березня:
Загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу - понад 10 тис. осіб,
- танків ‒ 269 од,
- ББМ ‒ 945 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (уточнюється),
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну
Пишаємось вами! Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, щоб воювати проти Росії.
У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів. ВІДЕО
Цей народ точно не здолати! У центрі Херсона мирні жителі вийшли на мітинг проти окупантів, забрали БТР, вчепили державний прапор і так роз'їжджали містом.
У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород
Перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні сім нагород. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок. Щиро вітаємо переможців і зичимо ще більше нагород.
Українська армія знищила російської військової техніки на 3 мільярди доларів – Forbes
Лише уявіть, яка це сума. У ході війни українська армія знищила російської військової техніки на суму 331,2 млрд рублів, або на близько 3 млрд доларів.
Серед цієї техніки – 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки та гелікоптери разом – 1,1 млрд доларів.
Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали для українців понад 6,8 млн доларів
Нещодавно акторське подружжя Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер записали відеозвернення на підтримку України. Вони також оголосили про збір коштів на гуманітарну підтримку Україні та самі жертвують 3 мільйони доларів. Міла пишається своїм походженням, а ми - нею!
У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС
Також в МВС додають, що в Білорусі починається паніка, яка грає проти РФ.
«Чим більше цієї паніки буде, тим менше вірогідність, що Лукашенко навіть теоретично наважиться рухатися в бік України», - сказав радник міністра внутрішніх справ.
Кохання під час війни: у Нововолинську одружилася 21 пара
Завершити нашу підбірку хочемо новиною про кохання.
У серцях волинян любов не згасає, тому наш народ обов'язково переможе. Жодні обставини не стали на заваді створення нових сімей. У Нововолинському відділі ДРАЦС за 9 днів війни зареєстрували 21 шлюб
Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
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