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«Ця війна потрібна лише Путіну»: про що говорили російські полонені на пресконференції

«Ця війна потрібна лише Путіну»: про що говорили російські полонені на пресконференції
Полонені російські військовослужбовці звернулися до співгромадян із закликом зробити все можливе для припинення війни в Україні.

"Росіяни, зробіть усе можливе для того, щоб ця війна припинилася. Вона не потрібна ні Україні, ні Росії. Ця війна потрібна лише Путіну", - сказав на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в суботу полонений військовослужбовець Андрій Чуватаревський, який проходив контрактну службу в Московській області, повідомляють на сайті видання.

Він також закликав співгромадян виходити на мітинги та перекривати дороги федерального значення для унеможливлення проходження російської техніки. "Намагайтеся донести до президента, відганяйте військових від техніки, щоб вони не їхали і не бомбили мирне населення. Якщо ви вийдете на вулиці, то президент прийме рішення про відкликання військ. Тоді війни не буде", - додав він.

«Ця війна потрібна лише Путіну»: про що говорили російські полонені на пресконференції


Відповідаючи на запитання агентства, чи розуміє він мотиви російського керівництва вторгнутися в Україну, Чуватаревський відповів негативно.

"Я не знаю, для яких цілей. Найімовірніше, йому потрібні просто території та землі. Нам цього не потрібно", - зазначив він, наголосивши, що воювати в російській армії не хоче ніхто.

«Ця війна потрібна лише Путіну»: про що говорили російські полонені на пресконференції


"Воювати в армії не хоче ніхто. Не було бажання їхати навіть на навчання далеко від цивілізації... Ми відчуваємо ненависть до керівництва, яке нас сюди відправило. Ми розуміємо, що нас сюди, як кошенят, закинули заради вигоди уряду", - сказав полонений.

Він також звернувся до присутніх у залі іноземних журналістів поширити цю інформацію для того, щоб президенти їхніх країн вплинули на Путіна у припиненні війни. "Ми сподіваємось на це дуже", - додав Чуватаревський.

За словами іншого полоненого військовослужбовця Михайла Куликова, російські громадяни мають докласти максимальних зусиль для того, щоб в Україні припинили страждати російські та українські діти.

"Народе Росії, встань! Тут ваші діти. Тут також страждають діти Українського народу. Не треба нікого боятися. Український народ не боїться нікого. Вони за свою землю будуть до останнього стояти. У мене вдома теж двоє маленьких дітей, до яких я не знаю, чи потраплю. Батьки, перекривайте дороги, не відпускайте своїх дітей, робіть усе, щоб російські війська розверталися назад", - сказав Куликов.

У свою чергу полонений Дмитро Гагарін передав своїм рідним та близьким у Росії не слухати російську пропаганду.

"Хотілося б, щоб усі люди Російської Федерації почули, що тут в Україні все не так, як розповідають на російському телебаченні. Тут немає бандерівців, немає якихось нацистів. Тут звичайний мирний народ, який зараз згуртувався проти однієї людини – Путіна. Людини, яка хотіла бути завойовником. Хотіла б, щоб це все закінчилося якнайшвидше. Тут все не так, як показують наші ЗМІ та зомбують людей", - заявив він.

"Люди, вимкніть телевізори, не слухайте Путіна, відмовляйте рідних, близьких їхати сюди. Єдині злочинці тут ті, хто приїхав із Росії та, як каже Путін, "захищають" українців. Я хочу, щоб наші рідні піднімалися та пояснювали ситуацію іншим людям у Росії. Тут гине цивільне населення, діти та ветерани, які разом із Росією відвойовували всі ці землі від фашистської Німеччини", - додав Гагарін.

На пресконференції було десять військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Кожен із них відзначив гарне поводження та надання можливості зв'язатися зі своїми родичами.

Частина з тих, хто виступав, заявили, що категорично не хочуть повертатися до РФ і зараз побоюються за свої сім'ї.

Також, за їхніми словами, військовослужбовцям до сержантського рівня було повідомлено лише про відправлення на військові навчання.

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Теги: пресконференція, військові, полонені
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