У водіїв, яких на Волині спіймають п’яними за кермом, вилучатимуть автівки на потреби ЗСУ
Сьогодні, 21:24
У водіїв, яких під час дії воєнного стану спіймають за кермом у нетверезому стані, вилучатимуть автомобілі на потреби Збройних Сил України.
Таке рішення прийняла Волинська військова адміністрація спільно з правоохоронними органами, повідомляють на у телеграм-каналах Юрія Погуляйка та Координаційного центру Волині.
«І не кажіть, що не попереджали!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Рівному в нетверезого водія вже вилучили бус.
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Таке рішення прийняла Волинська військова адміністрація спільно з правоохоронними органами, повідомляють на у телеграм-каналах Юрія Погуляйка та Координаційного центру Волині.
«І не кажіть, що не попереджали!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Рівному в нетверезого водія вже вилучили бус.
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