У водіїв, яких на Волині спіймають п’яними за кермом, вилучатимуть автівки на потреби ЗСУ

У водіїв, яких на Волині спіймають п’яними за кермом, вилучатимуть автівки на потреби ЗСУ
У водіїв, яких під час дії воєнного стану спіймають за кермом у нетверезому стані, вилучатимуть автомобілі на потреби Збройних Сил України.

Таке рішення прийняла Волинська військова адміністрація спільно з правоохоронними органами, повідомляють на у телеграм-каналах Юрія Погуляйка та Координаційного центру Волині.

«І не кажіть, що не попереджали!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівному в нетверезого водія вже вилучили бус.

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Теги: вилучення, ЗСУ, воєнний стан
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