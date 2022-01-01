У водіїв, яких на Волині спіймають п’яними за кермом, вилучатимуть автівки на потреби ЗСУ





Таке рішення прийняла Волинська військова адміністрація спільно з правоохоронними органами, повідомляють на у телеграм-каналах Юрія Погуляйка та Координаційного центру Волині.



«І не кажіть, що не попереджали!» – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у Рівному в нетверезого водія вже вилучили бус.



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