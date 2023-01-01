Курс валют у Луцьку 6 березня
Сьогодні, 09:00
28 березня готівковий курс долара становить 38.12, продають його за 38.88.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.67, а продають за 8,78.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.67, а продають за 8,78.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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