Курс валют у Луцьку 6 березня

Курс валют у Луцьку 6 березня
28 березня готівковий курс долара становить 38.12, продають його за 38.88.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.67, а продають за 8,78.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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