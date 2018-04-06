Розповіли, якою буде погода на Волині у ніч на Великдень





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.



«Протягом вихідних та Великодніх свят очікується переважно хмарна погода та дощ, тому що територію нашої області перетинатиме атмосферний розділ. Вітер – переважно західного та північно-західного напрямку, помірний», – зазначає пані Світлана.



Уночі температура становитиме +5-6° тепла, вдень – 10-13°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Великодню ніч, з 15 на 16 квітня, на Волині дощитиме.Про це у коментарірозповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології«Протягом вихідних та Великодніх свят очікується переважно хмарна погода та дощ, тому що територію нашої області перетинатиме атмосферний розділ. Вітер – переважно західного та північно-західного напрямку, помірний», – зазначає пані Світлана.Уночі температура становитиме +5-6° тепла, вдень – 10-13°.

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