Розповіли, якою буде погода на Волині у ніч на Великдень

Розповіли, якою буде погода на Волині у ніч на Великдень
У Великодню ніч, з 15 на 16 квітня, на Волині дощитиме.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.

«Протягом вихідних та Великодніх свят очікується переважно хмарна погода та дощ, тому що територію нашої області перетинатиме атмосферний розділ. Вітер – переважно західного та північно-західного напрямку, помірний», – зазначає пані Світлана.

Уночі температура становитиме +5-6° тепла, вдень – 10-13°.

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Теги: Погода, Волинь, Великдень
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