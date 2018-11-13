У Луцьку на Федорова горить приміщення ЖЕКу





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, загорання сталося близько 15.30. З вікон на третьому поверсі помітний дим.



На місці працюють рятувальники.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 липня, у Луцьку на вулиці Федорова сталося загорання у приміщенні ЖЕКу.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, загорання сталося близько 15.30. З вікон на третьому поверсі помітний дим.На місці працюють рятувальники.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію