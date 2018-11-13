У Луцьку на Федорова горить приміщення ЖЕКу
Сьогодні, 16:03
Сьогодні, 7 липня, у Луцьку на вулиці Федорова сталося загорання у приміщенні ЖЕКу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, загорання сталося близько 15.30. З вікон на третьому поверсі помітний дим.
На місці працюють рятувальники.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, загорання сталося близько 15.30. З вікон на третьому поверсі помітний дим.
На місці працюють рятувальники.
Деталі - згодом.
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