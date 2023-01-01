У Луцьку на Набережній – ДТП: рух ускладнений
Сьогодні, 17:55
Сьогодні, 10 липня, на вулиці Набережній у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зазначають, що аварія трапилася перед мостом. Рух вулицею Набережна – ускладнений.
На місці ДТП станом на 17:50 10 липня працюють поліцейські.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зазначають, що аварія трапилася перед мостом. Рух вулицею Набережна – ускладнений.
На місці ДТП станом на 17:50 10 липня працюють поліцейські.
Деталі – згодом.
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