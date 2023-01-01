У Луцьку на Набережній – ДТП: рух ускладнений





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Зазначають, що аварія трапилася перед мостом. Рух вулицею Набережна – ускладнений.



На місці ДТП станом на 17:50 10 липня працюють поліцейські.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 липня, на вулиці Набережній у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.Про цеповідомили очевидці.Зазначають, що аварія трапилася перед мостом. Рух вулицею Набережна – ускладнений.На місці ДТП станом на 17:50 10 липня працюють поліцейські.Деталі – згодом.

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