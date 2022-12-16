На час опалювального сезону в Луцьку подорожчає тепло для населення

На час опалювального сезону в Луцьку подорожчає тепло для населення
Із 1 жовтня будують діяти нові тарифи на теплову енергію та послуги, що надаються ДКП “Луцьктепло”.

Про це йшлося під час чергового засідання виконавчого комітету сьогодні, 13 вересня, повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

Так, усі розрахунки проведено відповідно до затверджених форм до наказів Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, а також чинного законодавства.

Таким чином, економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію на 2023/2024 зростають для населення на від 0,8 до 6,91%, для бюджетних установ на від 15 до 19%; для категорії “інші споживачі” – знижуються на від 46–48%, у порівнянні з діючими.

Тарифи встановлюються на період з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

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Теги: опалення, Луцьк
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