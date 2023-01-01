Лікарі: на Волині почастішали випадки сказу, як вберегтися

Волинські медики підкреслюють, що в регіоні цьогоріч почастішали випадки сказу серед диких тварин. Тому лікарі дали поради, як вберегти від сказу себе і домашню тварину.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Летальний випадок цього місяця у Вінницькій області в людини зумовив підвищення уваги до сказу й методів запобігання хворобі. Там від неї вперше за 15 років померла людина, її покусала домашня кішка. Тварина зникла, проте, на це не звернули увагу. Через місяць у хворого з’явились характерні симптоми недуги (гідрофобія, збудженість, утруднене дихання). Смерть настала за кілька днів після госпіталізації.На Волині цього року почастішали випадки сказу серед тварин. Це означає підвищений ризик інфікування для волинян.За даними Держпродспоживслужби, за 9 місяців в області хворобу виявлено у 34 тварини. За весь 2022-й зареєстровано 32 випадки сказу. У 26 випадках (83%) захворіли домашні коти і собаки.Фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб наголошують: якщо вас вкусила тварина – потрібно негайно звернутися до медичного закладу для отримання кваліфікованої допомоги.У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки — з-поміж свійської фауни, а в дикій природі — лисиці та вовки.Епідеміологи радять: при укусах, подряпинах (чи ослюненні шкіри) будь-якими тваринами – якнайшвидше промити рану водою з милом. Після цього краї рани обробити 70% спиртом (чи 5% настоянкою йоду) і накласти стерильну пов’язку.Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Він зумовлює розвиток енцефаліту і стрімке ураження центральної нервової системи. Сказ ще називають гідрофобією (через водобоязнь), а ще характерний розвиток різкої чутливості до руху повітря, чи будь-яких рухів та яскравого світла у приміщенні.Початковими симптомами сказу є висока температура тіла і в багатьох випадках біль або незвичайні відчуття: поколювання, пощипування, або печіння у місці рани.У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.Щоб вберегтися від сказу, важливо:• щорічно проводити щеплення проти сказу всім домашнім тваринам, сторожовим собакам;• не контактувати з дикими та безпритульними тваринами;• за можливості тварину, котра покусала людину, потрібно доставити до ветеринарної установи для огляду та встановлення спостереження за нею протягом 10 днів.У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.