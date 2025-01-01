На війні з окупантами загинули два Героя з Луцької громади

На фронті загинули два Героя з Луцької громади: воїн з Луцьката житель смт РокиніПро це повідомляє Міський голова ЛуцькаЗа його словами, лучанин Мельничук Федір Миколайович, 23.06.1974 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії – номера обслуги другої групи протитанкових ракетних комплексів протитанкового відділення третього відділу прикордонної служби першої прикордонної комендатури швидкого реагування».Воїн загинув 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Красне Перше Харківської області.Житель смт Рокині Луцької міської територіальної громади Гнатюк Вадим Васильович, 19.03.1989 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до особового складу військової частини на посаду стрільця 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.Солдат Гнатюк Вадим Васильович загинув також 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Срібне Донецької області.Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблих.