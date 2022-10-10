Ймовірно Європі доведетьс створювати аналог НАТО, - Мерц
Сьогодні, 03:41
Не виключено, що Європі доведеться створювати власний військовий альянс замість НАТО, який буде незалежним від США.
Про це заявив імовірний кандидат на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідаючи на питання журналістів, лідер німецької ХДС припустив, що НАТО може не зберегтися у своїй нинішній формі. Тоді, на думку політика, Європі може знадобитися власний військовий альянс, незалежний від США.
"Німеччина більше не може покладатися на захист "ядерною парасолькою" американської армії", - зазначив Мерц.
Політик додав, що у зв'язку з цим необхідно провести переговори з Великою Британією та Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки для інших європейських країн.
Разом з тим Мерц хоче зміцнювати збройні сили Німеччини.
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Про це заявив імовірний кандидат на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідаючи на питання журналістів, лідер німецької ХДС припустив, що НАТО може не зберегтися у своїй нинішній формі. Тоді, на думку політика, Європі може знадобитися власний військовий альянс, незалежний від США.
"Німеччина більше не може покладатися на захист "ядерною парасолькою" американської армії", - зазначив Мерц.
Політик додав, що у зв'язку з цим необхідно провести переговори з Великою Британією та Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки для інших європейських країн.
Разом з тим Мерц хоче зміцнювати збройні сили Німеччини.
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