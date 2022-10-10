Ймовірно Європі доведетьс створювати аналог НАТО, - Мерц





Про це заявив імовірний кандидат на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, інформує



Відповідаючи на питання журналістів, лідер німецької ХДС припустив, що НАТО може не зберегтися у своїй нинішній формі. Тоді, на думку політика, Європі може знадобитися власний військовий альянс, незалежний від США.



"Німеччина більше не може покладатися на захист "ядерною парасолькою" американської армії", - зазначив Мерц.



Політик додав, що у зв'язку з цим необхідно провести переговори з Великою Британією та Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки для інших європейських країн.



Разом з тим Мерц хоче зміцнювати збройні сили Німеччини.

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