У воллинській лікарні почали подачу тепла





Причиною стало погіршення погодних умов, - йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.



"Це забезпечить комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Опалення запустили відповідно до рішення виконавчого комітету №940 від 3 жовтня 2025 року", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, опалювальний сезон у громаді офіційно розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській центральній міській лікарні розпочали подачу тепла.Причиною стало погіршення погодних умов, - йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні."Це забезпечить комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Опалення запустили відповідно до рішення виконавчого комітету №940 від 3 жовтня 2025 року", - йдеться у повідомленні.Як відомо, опалювальний сезон у громаді офіційно розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію